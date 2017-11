Ženeva, 16. studeni 2017.

Veliku je zabrinutost zbog razvoja i primjene autonomnoga automatiziranoga oružja izrazio nadbiskup Ivan Jurkovič, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi, govoreći 13. studenoga na početku radova Skupine stručnjaka za smrtonosne autonomne oružane sustave (Laws – Lethal Autonomous Weapons Systems), takozvane vojne robote i dronove, koji je u tijeku u tom švicarskom gradu do 17. studenog.

Tehnološke mogućnosti – primijetio je nadbiskup – neizbježno utječu i na oružje, kao i na narav sukoba, ali je istina također da je njihov brzi razvoj često nadvisio ljudsku odgovornost, vrijednostî, savjest i međunarodni humanitarni zakon. Povijesno iskustvo pravilâ ili zabrane određenoga oružja najbolje prikazuje tu stvarnost – kazao je vatikanski predstavnik te dodao – ali su, nažalost, međunarodni pravni okviri dolazili prekasno, tek nakon što je već došlo do velikih tragedija.

Nadbiskup Jurkovič je stoga potaknuo na oprezan preventivni pristup novim tehnologijama na području smrtonosnih autonomnih oružanih sustava, kako bi se izbjegla ta nerazumna sklonost kašnjenju. Vođenje je vojnih operacija ozbiljna stvar – istaknuo je – stoga svaku oružanu intervenciju valja pozorno razmotriti i uvijek provjeriti njezinu legitimnost, zakonitost i podudaranje s njezinim namjerama, koje također trebaju biti etički i zakonski legitimne. Prevelike su opasnosti, a posljedice duboke i opsežne, da bi ih se zanemarivalo – istaknuo je nadbiskup.

Osvrnuvši se potom na najveće opasnosti, prije svega je istaknuo određenu nepredvidivost akcijâ, koju nužno zahtijeva sustav autonomnoga oružja koji bi mogao 'skrenuti' prema civilnim objektima kako bi povećao vojne interese. Zakonske i etičke odluke često zahtijevaju tumačenje pravila kako bi se očuvao duh samih pravila – primijetio je nadbiskup Jurkovič te istaknuo da stroj ne može biti sposoban obavljati te zadaće.

Osim toga, postoji opasnost od prikrivanja istinske odgovornosti i nedostatka vjerodostojnosti. U uporabi autonomnoga smrtonosnog oružja, naime, – prema nadbiskupovim riječima – ima određene količine hipokrizije, odnosno uzrokuju se smrtonosni učinci ili štete ne dajući dojam da smo osobno uključeni u to. Autonomni roboti stvaraju pravu tehnološku zaštitu koja može prikriti uzrok i posljedice ratnoga čina – istaknuo je nadbiskup te primijetio da će tako, u slučaju neke usporedne štete, biti lako za to optužiti loš rad strojeva, ili pak pokušati umanjiti odgovornost onoga tko njima upravlja. Zbog toga je potpuni nestanak ili prikrivanje ljudskoga čimbenika problematičan, i to ne samo na etičkom nego i pravnom planu – primijetio je nadbiskup Jurkovič.

Na kraju, postoji također opasnost od širenja nove vrste oružja koja će, kao u slučaju onoga nuklearnoga, uvesti u začaranu uvojnicu dugotrajne utrke u naoružanju, uz opasnu opću nestabilnost. Informacije o robotskoj tehnologiji danas su lako dostupne i njihova je primjena sve više na dohvat svima, uz opasnost da takvo oružje padne u ruke neodgovornih nedržavnih čimbenika – upozorio je nadbiskup.

Kako bi se, što je više moguće, smanjila nehumanost rata – napomenuo je potom vatikanski predstavnik - važno je, u srcu tragedije oružanih sukobâ, očuvati ključnu ulogu savjesti i odgovornosti ljudskoga čimbenika. Posebice u dinamici pomirenja i povratka mira, samo ljudska osoba jest i uvijek će biti subjekt sposoban za praštanje – istaknuo je na kraju nadbiskup Jurkovič. (kta/rv)