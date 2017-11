Sarajevo, 14. studeni 2017.

Treća nedjelja došašća: Dan Caritasa u BiH, 17. prosinca 2017.

Dragi prijatelji i dobročinitelji Caritasa!

Kada je jedan zakonoznanac upitao Isusa da ga iskuša: „Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštinim?“, Isus ga upućuje na zakon koji donosi zapovijed ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Kaže Sveto pismo da se htio opravdati pa upita Isusa: „Tko je moj bližnji?“ Tada mu Isus iznese prispodobu o milosrdnom Samaritancu. On se sagnuo nad ranjenikom i pomogao mu. Zato Isus pita zakonoznanca: „Što ti se čini, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike?“ On odgovori: „Onaj koji mu iskaza milosrđe!“ Na to mu Isus reče: „Idi pa i ti čini tako!“ (Lk 10 25-37)

Ovdje Isus jasno ukazuje na činjenicu da je moj bližnji onaj komu trebam iskazati milosrđe i ljubav. Tako nas Isus upućuje da to činimo. Dakle svaki čovjek koji treba moju pomoć, potporu i izraze milosrđa jest moj bližnji, jer mu ja postajem bliz svojom kršćanskom ljubavlju. Time svjedočim svoj kršćanski identitet i spremnost ići Isusovim putem i njegovom milosrdnom ljubavi.

Svi smo pozvani odgajati svoja srca u kršćanskoj ljubavi. Onaj tko istinski upozna ljubav i živi ljubav, taj ispravno živi. Istina je da je najveća avantura biti dobar, a nema dobrote bez iskrene ljubavi.

Sveti Augustin, neumorni tražitelj Boga, kaže: „Kasno sam te uzljubio, ljepoto tako stara i tako nova, kasno sam te uzljubio, a eto ti si bio u meni, a ja izvan sebe!“

Nedjelja Caritasa u Bosni i Hercegovini je izazov i poziv da nađemo sebe i u sebi susretnemo Boga, koji je ljubav, i prepoznamo da smo voljena bića, i da tu ljubav trebamo ostvarivati živeći jedni s drugima i jedni za druge.

Živeći tu kršćansku ljubav, svjedočeći je svojim životom, otkrivajući tko je moj bližnji, ostvarujući tu Isusovu poruku, „Idi i ti čini tako!“, tkamo ljudsku povijest vidljivim nitima Božje ljubavi. Postajemo graditelji ljudskog društva čiji je konačni čin prijateljstvo s Bogom koje ulijeva radost života.

Isti sveti Augustin kaže: „U mjeri u kojoj ljubav u tebi raste, raste i tvoja ljepota, jer je ljubav ljepota tvoje duše!“

Slaveći Nedjelju Caritasa, želimo svi poći u školu kršćanske ljubavi, prepoznati one koji nas trebaju, bilo našom toplom ljudskom i vjerničkom riječju, bilo iskrenom molitvom ili našim skromnim darom ili bilo kojom pomoći.

Na Nedjelju Caritasa skupljat ćemo svoje priloge kojim želimo pomoći potrebnima. Uz taj prilog neka naše srce zrije u kršćanskoj ljubavi. Nikada nismo tako siromašni da ne možemo pružiti znakove i darove kršćanske ljubavi, niti smo tako bogati da nam nije potrebna ruka naših bližnjih. Nitko nije za sebe otok, jer smo upućeni jedni na druge i jedni s drugima hoditi ovom zemljom u susret Gospodinu!

Božić je Utjelovljena i očitovana Božja ljubav. Idemo u susret Božiću i valja srce pripraviti da se u njemu dogodi Božić, rođenje Isusa Krista koji nas upućuje da i mi idemo i tako činimo. Kao što nam se On približio rodivši se kao malo dijete, da se i mi znamo približiti onima koji trebaju naše milosrđe i našu ljubav.

U toj kršćanskoj ljubavi neka se dogodi radost Božjeg rođenja u nama i po nama ostvarujući milosrdnu ljubav svima koji nas trebaju!



Uz pozdrav i blagoslov!

Vinko kardinal Puljić,

nadbiskup metropolit vrhbosanski

i predsjednik Caritasa BiH