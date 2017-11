Vatikan, 12. studeni 2017.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Ove nam nedjelje Evanđelje (usp. Mt 25, 1-13) ukazuje na uvjet za ulazak u Kraljevstvo nebesko i to čini prispodobom o deset djevica: radi se o pratiljama koje su bili zadužene za primanje i pratnju mladoženje tijekom svadbene svečanosti, a budući da je u to vrijeme bilo uobičajeno slaviti noću, pratilje su bile opremljene svjetiljkama.

U prispodobi se kaže da je od tih djevica pet bilo mudrih, a pet ludih: naime, mudre su uzele sa sobom ulje za svjetiljke, a lude nisu. Mladoženja je kasnio i one su sve zadrijemale. U ponoć je najavljen dolazak mladoženje; u taj su čas lude djevice shvatile da nemaju ulja za svjetiljke i zatražile su ga od mudrih djevica. Ali one odgovaraju da im ga ne mogu dati, jer tada ne bi bilo dovoljno za sve. Dok su dakle lude otišle tražiti ulje, stiže mladoženja; mudre su djevice s njim ušle u dvoranu u kojoj se održavala svečanost i vrata su se zatvorila. Lude su se djevice vratile prekasno, kucale su na vrata, ali odgovor je bio: „Ne poznam vas" (r. 12), i ostale su vani.

Što nas Isus želi poučiti ovom prispodobom? On nas podsjeća da moramo biti pripravni za susret s njim. Isus mnogo puta u Evanđelju potiče na bdjenje, a to čini i na kraju ove prispodobe riječima: „Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa" (r. 13). Ali ovom prispodobom nam kaže da bdjeti ne znači samo ne spavati, nego biti pripravni; naime, sve su djevice spavale prije nego što je došao zaručnik, ali kad su se probudile jedne su bile spremne, a druge ne. Eto, dakle, što znači biti mudar i razborit: riječ je o tome da ne smijemo čekati posljednji trenutak našeg života da bismo surađivali s milošću Božjom, nego to trebamo činiti već sada. Bilo bi dobro razmišljati o tome da će jedan dan biti posljednji. Ako je to današnji dan, kako sam se pripremio, pripremila? Trebam li učiniti ovo i ono... Trebam se pripremati kao da je danas moj posljednji dan: to je dobro.

Svjetiljka je simbol vjere koja osvjetljava naš život, a ulje je simbol ljubavi koja hrani, čini plodnim i vjerodostojnim svjetlo vjere. Uvjet da budemo pripravni za susret s Gospodinom nije samo vjera, već kršćanski život pun ljubavi i milosrdnosti prema bližnjemu. Ako dopustimo da nas vodi ono što nam se čini lagodnijim, ako se vodimo traženjem vlastiti probitaka, naš će život biti neplodan, nesposoban dati život drugima i nećemo priskrbiti nikakvu zalihu ulja za svjetiljku naše vjere i ona – vjera – će se ugasiti u trenutku Gospodinovog dolaska ili čak i ranije. Ako smo naprotiv budni i nastojimo činiti dobro, djelima ljubavi, međusobnog dijeljenja, služenjem drugima u potrebi, možemo biti mirni dok čekamo zaručnikov dolazak: Gospodin će moći doći u bilo kojem trenutku, pa čak i dok spavamo, i smrt nas neće uplašiti jer imamo zalihu ulja spremljenu dobrim djelima koja smo činili svaki dan. Vjera nadahnjuje ljubav, a ljubav čuva vjeru.

Neka nam Djevica Marija pomogne da po ljubavi naša vjera bude uvijek djelotvornija, kako bi nam naša svjetiljka mogla svijetliti ovdje na zemlji, a nakon toga zauvijek na svadbenom slavlju u raju.



Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre, jučer su u Madridu blaženima proglašeni Vicente Queralt Lloret i 20 drugova mučenika, te Jose Maria Fernandez Sanchez i 38 drugova mučenika. Neki od novih blaženika bili su članovi Kongregacije za misije: svećenici, braća pomoćnici, novaci; drugi su bili vjernici laici članovi Udruge čudotvorne medaljice. Svi su bili ubijeni iz mržnje prema vjeri tijekom vjerskog progona u Španjolskom građanskom ratu između 1936. i 1937. godine.

(kta/ika)