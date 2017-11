Komušina/Kondžilo, 14. studeni 2017.

U ponedjeljak 13. studenog 2017., Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Nikola Mažar, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje boravili su u radnom posjetu u Bosni i Hercegovini, priopćio je Središnji državni ured za Hrvate izvan RH.

Posjetili su župu Komušina te Kondžilo - marijansko svetište Vrhbosanske nadbiskupije te se sastali sa nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim kardinalom Vinkom Puljićem. Razgovaralo se o položaju Hrvata u BiH te o potencijalima koje Kondžilo – kao hodočasničko mjesto pruža za razvoj općine Teslić ali i za prosperitet Hrvata teslićkog kraja. Kardinal Puljić je naglasio kako se, kroz tri godišnja tradicionalna hodočašća, na Kondžilu okupi preko 100.000 ljudi.

„Ovo svetište u Kondžilu je, na svoj način, duhovno središte Hrvata u BiH posebice Hrvata Vrhbosanske nadbiskupije. No ono nosi i poruku te svjedoči o višestoljetnoj nazočnosti Hrvata na ovom prostoru. Čvrsti je temelj opstojnosti našeg naroda koji ovu zemlju baštini od svojih predaka. Godišnja hodočašća, posebice mladih u ovo svetište pokazuju koliko su Hrvati vezani uz svoj zavičaj, uz svoju vjeru te da od tih vrijednosti, unatoč teškim okolnostima, ne odustaju. To je ono što sve nas skupa obvezuje da ustrajemo u naporima da se omogući održivi povratak a u konačnici i ostanak Hrvata u ovom kraju. I to je ono što ova Vlada čini“, rekao je državni tajnik Milas.

Državni tajnici su održali sastanak sa predstavnicima Hrvata iz općine Teslić te Milanom Miličevićem, načelnikom općine koji je obećao nastavak potpore infrastrukturnim i drugim projektima koji su od posebnog značaja za Hrvate u toj općini.

Državni tajnici su posjetili općinu Žepče gdje su obišli projekte koje sufinancira Vlada Republike Hrvatske – Novo naselje sa 150 obiteljskih kuća, ambulantu obiteljske medicine i osnovnu Školu fra Grga Martić u Ozimici koja je otvorena ove školske godine.

Tom prigodom državni tajnik Mažar je naglasio kako ga veseli da općina Žepče, za razliku od drugih dijelova BiH, ne bilježi značajniji odljev stanovništva. „ Čestitam načelniku općine Mati Zovku koji je, sa svojim suradnicima, omogućio razvoj gospodarstva te otvaranje radnih mjesta. Ono što mogu reći da će Vlada RH, nastaviti davati potporu obnovi i stambenom zbrinjavaju te pomoći Hrvatima žepačkog kraja, koji ostaju u svom zavičaju, u osiguravanju krova nad glavom“, rekao je državni tajnik Mažar koji je značajniju potporu najavio već na proljeće slijedeće godine.

Mato Zovko, načelnik općine Žepče zahvalio je na dosadašnjoj potpori Vladi RH na dosadašnjoj potpori istaknuvši da bez te potpore "brojni započeti projekti, koji su značajni za bolji život naših ljudi, nikad ne bi bili završeni".

Posjetu Bosni i Hercegovini državni tajnici su završili u selu Kornica pored Šamca gdje se uz potporu Vlade RH provodi projekt edukacije i zapošljavanja mladih „Iuvenus Fructus“. Tom prigodom, nakon završetka teorijskog i praktičnog dijela edukacije, šestoro mladih iz te i susjednih sela dobilo je i financijski poticaj za pokretanje proizvodnje nasada voćaka – od sibirskog limuna, jabuke, aronije do povrtlarskih kultura.

Čestitajući budućim poduzetnicima državni tajnik Milas je naglasio kako će radeći tu, na svojoj zemlji, graditi svoju bolju budućnost ali i bolju budućnost BiH. „Zahvaljujući ovom projektu, vi ostajete tu. Ponosni smo što Vlada RH sudjeluje u ovom projektu koji za cilj upravo ima zaustavljanje odlaska mladih iz BiH i otvaranje novih radnih mjesta - u ovom slučaju putem samozapošljavanja. Uz konkretna znanja o uzgoju voćaka i voćarstvu, vi mladi dobivate i financijsku potporu za pokretanje svog biznisa. Posebice nas raduje suradnja i zajedništvo koje se također ovim projektom pokazuje – od Hrvata ovog kraja, Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih "Ivan Pavao II." u Sarajevu, Srednje poljoprivredne škole u Orašju do nas u RH. Ovaj projekt je model, primjer i dokaz kako zajedničkim snagama možemo uspjeti i mijenjati stvari na bolje“, naglasio je državni tajnik Milas.

U pratnji državnih tajnika bili su Josip Jerković, dopredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, Davor Čordaš, ministar za raseljene i izbjegle osobe u Vladi RS te saborska zastupnika Ljubica Maksimčuk, članica Odbora za Hrvate izvan RH. (kta)

foto