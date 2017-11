Kiseljak, 13. studeni 2017.

U vojarni Mato Lučić - Maturica u Kiseljaku je 10. studenoga 2017. slavljena Svet misa u povodu patrona vojarne i kapelice, odnosno blagdana sv. Martina. Sveto misno slavlje predvodio je brigadni kapelan don Ivan Turudić iz Čapljine, uz koncelebraciju svećenika kreševskog dekanata i vojnih kapelana, na čelu s generalnim vikarom mons. Željkom Čuturićem.

Na samom početku Misnog slavlja sve nazočne je pozdravio domaćin, brigadni kapelan don Jakov Pavlović, a propovjednik, govoreći o Martinovoj svetosti, nazočnim vjernicima istako je neke crtice iz njegova života: prvi svetac Crkve koji nije mučenik, prisilno ušao u vojsku i podijelio plašt sa siromasima. Iako je prisilno ušao u vojsku, nije ga to spriječilo da vjerno obavlja svoje dužnosti. Propovjednik je potakao da vojnici, dočasnici, časnici i svi nazočni vjernici vjerno izvršavaju svoje dužnosti. Osvrnuo se i na problem odlazaka i iseljavanja te se zapitao zajedno s nazočnima: je li u vrijeme rata tolikima uopće padalo napamet otići iz središnje Bosne u tako teškim trenutcima? Zar su današnja vremena teža nego ona ratna, zapitao se propovjednik. Martinova gesta, u kojoj daje pola svoga plašta, jest gesta ljubavi prema sebi i prema bližnjemu. Zašto daje samo pola plašta, može se zapitati. Ljubiti bližnjega kao sebe samoga znači dati drugome ono što bih sebi dao. Pa je tako i sveti Martin pola plašta ostavio sebi, jer je smatrao da mu je to dovoljno, a drugu polovicu je dao siromahu. Definirajući svetost propovjednik je istakao da svetost se sastoji samo u odsutnosti grijeha, nego je ona suradnja s Bogom, a samim tim se ulazi i u borbu protiv grijeha koji nas odvaja od Boga. Ta suradnja s Bogom nas dovodi do toga da ovaj svijet, surađujući s Bogom, možemo usavršiti do te mjere da će prelazak iz ovozemnog u vječno biti bezbolan. Naspram tomu, svaka nesuradnja s Bogom nužno će dovesti do samouništenja nas samih i svega stvorenoga. Svetost dakle nije rezervirana za elite nego je ponuđena svakom vjerniku te je istovremeno poziv svakom kršćaninu.

Slavlju su nazočili brojni djelatnici vojarne na čelu s pukovnikom Josipom Sliškovićem, generali Ivica Jerkić i Marko Stojčić, predstavnici udruga proisteklih iz domovinskog rata, kao i predstavnici opčine Kiseljak te drugi gosti.

Svečanu Svetu misu svojim pjevanjem obogatio je vojnički crkveno-pjevački zbor druge pješačke bojne. (kta)



foto