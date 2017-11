Vatikan, 13. studeni 2017.

Papa se Franjo u podnevnom nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji, 12. studenog 2017. obratio okupljenim vjernicima na Trgu Svetog Petra u Rimu podsjetivši ih na evanđelje koje ove nedjelje govori o uvjetu za ulazak u Kraljevstvo nebesko i to čini prispodobom o deset djevica: radi se o pratiljama koje su bili zadužene za primanje i pratnju mladoženje tijekom svečanosti vjenčanja, a budući da je u to vrijeme bilo uobičajeno slaviti noću, pratiteljice su bile opremljene svjetiljkama.

Prispodoba – nastavio je Papa – kaže da su njih pet bile mudre, a drugih pet lude djevice: naime, mudre su ponijele ulje za svjetiljke, a lude nisu. Mladoženja je kasnio i one su sve zadrijemale. U ponoć je najavljen dolazak mladoženje; u taj su čas lude djevice shvatile da nemaju ulja za svjetiljke i zatražile su ga od mudrih djevica. Ali one su odgovorile da im ne mogu dati, jer tada ne bi bilo dovoljno za sve. Dok su lude otišle tražiti ulje, stigao je mladoženja; mudre su djevice s njim ušle u dvoranu svečanosti i vrata su se zatvorila. Lude su se djevice vratile prekasno, kucale su na vrata, ali odgovor je bio: „Ne poznam vas”, i ostale su vani.

Što nas Isus želi poučiti ovom prispodobom - upitao je Sveti Otac i nastavio tumačiti - podsjeća nas da moramo biti pripravni za susret s njim. Isus često u evanđelju potiče na bdijenje, a to čini i na kraju ove prispodobe riječima: „Bdijte dakle jer ne znate ni dana ni časa”. Ali ovom prispodobom nam kaže da bdjeti ne znači samo ne spavati, nego biti pripravni; naime, sve su djevice spavale prije nego što je došao zaručnik, ali kad su se probudile jedne su bile spremne, a druge nisu.

U tome je, dakle, značenje biti mudar - naglasio je papa Franjo i dodao - radi se o tome da ne smijemo čekati zadnji trenutak u našem životu da bismo surađivali s milošću Božjom, nego to trebamo činiti već sada. Bilo bi dobro razmišljati da će jedan dan biti posljednji. Ako je to današnji dan, kako sam se pripremio, pripremila? Trebam li učiniti ovo i ono... Trebam se pripremati kao da je danas moj posljednji dan: to je dobro – kazao je Sveti Otac.

Svjetiljka je simbol vjere koja osvjetljava naš život, a ulje je simbol ljubavi koja hrani, čini plodnim i vjerodostojnim svjetlo vjere - rekao je Papa i istaknuo da uvjet da budemo pripravni za susret s Gospodinom nije samo vjera, već kršćanski život pun ljubavi i brige za bližnjega. Ako dopustimo da nas vode naši probici i udobnosti, naš će život biti neplodan, nesposoban da oživi druge i nećemo priskrbiti nikakvu zalihu ulja za svjetiljku naše vjere i ona će se ugasiti u trenutku Gospodinovog dolaska ili čak ranije.

Ako smo budni i nastojimo činiti dobro, gestama ljubavi, međusobnog dijeljenja, služenjem drugima u potrebi, možemo biti mirni dok čekamo zaručnikov dolazak – potvrdio je Sveti Otac i nastavio - Gospodin će moći doći u bilo kojem trenutku, pa čak i dok spavamo, te nas smrt neće preplašiti jer imamo zalihu ulja spremljenu dobrim djelima koja smo činili svaki dan. Vjera nadahnjuje ljubav, a ljubav čuva vjeru.

Moleći da nam Djevica Marija pomogne da po ljubavi naša vjera bude uvijek djelotvornija kako bi nam naša svjetiljka mogla svijetliti ovdje na zemlji, a nakon toga uvijek na svadbenom slavlju u raju, Sveti je Otac podsjetio da su dan ranije blaženima u Madridu proglašeni Vicente Queralt LLoret i 20 sudrugova mučenika, te José María Fernández Sánchez i 38 drugih mučenika. Neki od novih blaženika bili su članovi Kongregacije za misije: svećenici, braća pomoćnici, novaci; drugi su bili vjernici laici članovi Udruge čudotvorne medaljice. Svi su bili ubijeni iz mržnje prema vjeri tijekom vjerskog progona u španjolskom građanskom ratu između 1936. i 1937. godine.

Na kraju, papa je Franjo pozvao na zahvalu Bogu za velik dar tih uzornih svjedoka Krista i evanđelja, pozdravivši obitelji, župe, udruge i pojedine vjernike, sve koji su došli iz čitavoga svijeta te se preporučio u njihove molitve. (kta/rv)