Muo, 12. studeni 2017.

Mulo, maleno ribarsko mjesto kraj Kotora u zaljevu Svetaca – Boki Kotorskoj i ove je godine svečano proslavilo svetkovinu svoga blaženika. Svetkovini, koja se na Mulu slavi 9. studenoga, prethodila je trodnevna duhovna priprava koju je predvodio fra Ivan Miklenić OFM, gvardijan samostana sv. Ivana Krstitelja u Varaždinu. Fra Ivan je u svojim propovijedima istaknuo svetačke vrline blaženog Gracije aktualizirajući poruku ovog sveca kao čovjeka Riječi Božje, čovjeka vjere i čovjeka koji je odgovorio pozivu poput Blažene Djevice Marije. Svakog se dana na kraju Mise pred oltarom na kojem se čuva blaženikovo neraspadnuto tijelo, molila prigodna trodnevnica i pjevao himan.

Na dan svetkovine, prva Sveta misa slavljena je u već u 5 h, a za njom su uslijedile još tri Mise. Tijekom cijeloga dana župljani kao i hodočasnici iz cijele Kotorske biskupije i okolice, izmjenjivali su se u molitvi pred svečevim oltarom. Središnje Misno slavlje predslavio je kotorski biskup mons. Ilija Janjić, u zajedništvu sa svećenicima kotorske biskupije i ocima augustincima, o. Josefom Sciberrasom generalnim postulatorom augustinskog reda i o. Roccom Ronzanijem, teološkim savjetnikom Kongregacije za kauze svetaca. Biskup je okupljene u svom pozdravu potaknuo na pomirenje s Bogom i potpuno uranjanje u euharistijsko otajstvo po uzoru na bl. Graciju. Propovijedao je fra Ivan Miklenić. « Slaveći svece i blaženike Crkva nikad u prvi plan ne stavlja samu njihovu osobu, nego u njima promatra veličinu i svetost samoga Boga koji ih je uzdigao do toga da mogu u sebi pobijediti onu svima nama zajedničku palu i grešnu ljudsku narav i uzdići se do one svetosti koju je Bog oduvijek predvidio za svakoga od nas» kazao je fra Ivan, te je pozvao okupljene da dublje promisle o svom vlastitom životu, razmatrajući život blaženika koji nam snažno progovora o ozbiljnom shvaćanu vjere primljene u obitelji. «Nije to bila vjera samo iz običaja i tradicije, jer takva vjera nema u sebi dovoljnu snagu, posebno kada dođu ozbiljne životne kušnje. To mora biti osobna, čvrsta, osvjedočena vjera u osobu Isusa Krista koji je živ i djelatan u našem životu, samo takva vjera ima snagu za suočavanje sa vlastitim križem (…) Slaviti Gracijin blagdan samo kao jedan svečani dan ove naše župe i crkve u Hrvata i Augustinskog reda, i ostati samo kod toga, a ne postaviti si pitanja o našoj vlastitoj vjeri i vjernosti osobi Isusa Krista, značilo bi uzalud slavit ovaj dan. Blagdani su tu da nas probude, da nas potaknu, da uočimo da ima ljudi koji su s Bogom gradili svoj život i nisu se pokajali (…). Fra Ivan je snažno potaknuo na nasljedovanje Gracijine poslušnosti Božjem pozivu u svakom staležu. «Gledajući njegov život i ovaj blagi pogledaj na njegovoj slici na oltaru ne možemo se oteti dojmu da se tu radi o čovjeku posvema zaljubljenom i zagledanom u Isusa – Boga živoga koji nam se u Presvetoj Euharistiji daruje i žrtvuje se svaki dan na oltaru! Gracija je to dobro razumio i zato je sav bio za Gospodina» zaključio je fra Ivan Miklenić svoju homiliju.

Na kraju Misnog slavlja, mjesni župnik don Robert Tonsati zahvalio je svima koji su sudjelovali u pripremi ove svetkovine te je izrazio svoju radost zbog prisutnosti redovnika augustinaca, subraće blaženika koji su svojim dolaskom i boravkom u Mulu uzveličali ovogodišnju proslavu 509-tog rođendana za Nebo bl. Gracije. Liturgijsko pjevanje predvodio je zbor sv. Mateja iz Dobrote. (kta/d.t.)



Foto: Radio Dux, RT

