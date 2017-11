Vatikan, 12. studeni 2017.

Papa Franjo se, 11. studenog 2017. putem video-poruke obratio sudionicima međunarodnog simpozija o post-sinodalnoj apostolskoj pobudnici „Amoris laetitia“ na temu „Evanđelje ljubavi između savjesti i norme“, koja se ovih dana održava u Rimu, a koju je organizirala Talijanska biskupska konferencija.

Sveti je Otac rekao da je dobro obitelji odlučujuće za budućnost svijeta i Crkve. Obitelj koja je rođena iz braka stvara plodonosne veze koje se pokazuju najdjelotvornijim protuotrovom za individualizam koji se širi. Papa je podsjetio da na putu bračne ljubavi i obiteljskog života također postoje situacije koje zahtijevaju teške izbore koje se treba donijeti u skladu s ispravnim razumom.

U obiteljskoj stvarnosti ponekad postoje konkretni „čvorovi“ na koje se mora odgovoriti razboritom savješću. Važno je da se supružnike, roditelje ne ostavi same, nego da ih se prati u njihovom opredjeljenju da žive Evanđelje u konkretnosti života. S druge strane, dobro znamo da smo pozvani formirati savjest, a ne se pretvarati da ju zamjenjujemo – istaknuo je papa Franjo.

Papa je kritizirao čestu tendenciju u suvremenom svijetu da se „prvenstvo savjesti“ zamijeni s „ekskluzivnom autonomijom pojedinca“ kad je riječ o odnosima koje osoba njeguje u svom životu. Važno je uvijek poštovati savjest pojedinca, no pritom je potrebno biti oprezan kako se ne bi upalo u „egolatriju“. Riječ je o štovanju „ja“, na čijem se oltaru žrtvuje sve, uključujući i odnose prema našim bližnjima. Taj pogled nije bezopasan: oblikuje osobu tako da se stalno promatra u ogledalu, dok ne postane nesposobna usmjeriti svoj pogled prema drugima i prema svijetu. Egolatrija može imati ozbiljne posljedice jer je riječ o „zagađenju“ koje nagriza dušu te pomućuje umove i srca, stvarajući lažne iluzije.

Citirajući njemačkog teologa Romana Guardinija, papa Franjo je poručio da se iz tog zatvora „ja“ mogu osloboditi jedino ako pronađem točku koja nije moj ego: točku višu nego što sam ja; nešto čvrsto i što djeluje u mojoj nutrini. Time dolazim do svog središta, odnosno religijske stvarnosti. To dobro je nešto živo, to je punina vrijednosti istoga živoga Boga.

U dubinama svakog pojedinog od nas nalazi se mjesto na kojem se otkriva Otajstvo koje prosvjetljuje svaku osobu, čineći ju protagonistom svoje povijesti – istaknuo je Sveti Otac, podsjetivši kako Drugi vatikanski sabor u pastoralnoj konstituciji „Gaudium et spes – Radost i nada“ naučava da je savjest „najskrovitija jezgra i svetište čovjeka, gdje je on sam s Bogom, čiji glas odzvanja u njegovoj nutrini“ (GS 16).

Zadaća kršćanina je biti budan tako da u tom tabernakulu ne nedostaje božanske milosti koja prosvjetljuje i jača bračnu ljubav i roditeljsko poslanje – napomenuo je Papa, dodavši da milost ispunja posude ljudskih srca izvanrednom snagom dara, obnavljajući tako za današnje obitelji čudo svadbe u Kani Galilejskoj.

Želeći pojasniti potonju misao, Sveti je Otac podsjetio na ono što je rekao 8. lipnja 2016. godine za vrijeme opće audijencije srijedom: „Pretvarajući u vino vodu iz posuda koje su koristile 'Židovima za čišćenje' (r. 6), Isus čini rječito znamenje: pretvara Mojsijev zakon u evanđelje, koje je nositelj radosti“. Napomenuo je da Isus posebice upućuje na lijek milosrđa koje iscjeljuje tvrdoću srca, obnavljajući odnos između muža i žene, između roditelja i djece.

Papa Franjo je na kraju svoje poruke izrazio želju da će simpozij pomoći Crkvi u Italiji usvojiti te razviti sadržaj i stil apostolske pobudnice „Amoris laetitia“ , a isto tako da će pridonijeti formaciji animatora obiteljskih skupina u župama, udrugama i pokretima, te također da će poduprijeti put tolikih obitelji, pomažući im živjeti radost Evanđelja i biti aktivnim stanicama u zajednici. (kta/rv)