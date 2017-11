Vatikan, 12. studeni 2017.

Papa Franjo primio je, 11. studenog 2017. u audijenciju izaslanstvo Foruma pacifičkih otoka, te je za vrijeme susreta kazao da dijeli njihovu zabrinutost za narode tog područja, naročito za one koji su izloženi ekstremnim ekološkim i klimatskim događajima koji postaju sve češći i snažniji. Napomenuo je da također brine ozbiljan utjecaj rastuće razine mora, kao i uznemirujuće i stalno propadanje koraljnih grebena, tog morskog ekosustava od velike važnosti. Više je uzrokâ dovelo do tog ekološkog propadanja i, nažalost, mnogi od njih su posljedica kratkovidnih ljudskih aktivnosti povezanih s određenim načinima iskorištavanja prirodnih i ljudskih resursa, čiji utjecaj u konačnici dopire sve do oceana – upozorio je Sveti Otac.

Papa je napomenuo da rastuća razina mora prvenstveno pogađa siromašno stanovništvo koje živi uz obalu i koje nema kamo otići, a kako bismo riješili te teškoće trebamo usmjeriti pažnju prema problemu globalnog zatopljenja o kojem se raspravlja na raznim međunarodnim forumima i susretima. Papa Franjo je podsjetio kako se ovih dana u Bonnu održava UN-ova konferencija o klimatskim promjenama, te je izrazio nadu da će nastojanja te kao i budućih konferencija uvijek imati na umu širu sliku „zemlje bez granica“, kako ju je opisao jedan od astronauta s Međunarodne svemirske postaje, a s kojim je Sveti Otac nedavno razgovarao.

Iako su došli iz zemalja koje su daleko od Rima, vizija „zemlje bez granica“ poništava sve zemljopisne udaljenosti. To nas podsjeća na potrebu globalnog pogleda, međunarodne suradnje i solidarnosti, kao i zajedničke strategije koja može spriječiti našu ravnodušnost pred teškim problemima kao što su propadanje okoliša i zdravlja oceanâ, a koje je povezano s ljudskim i društvenim propadanjem koje čovječanstvo danas proživljava – naglasio je Papa.

I vremenske se granice poništavaju spoznajom da je sve u svijetu prisno povezano – istaknuo je Sveti Otac te nastavio – Danas smo suočeni s brojnim problemima koji se tiču, primjerice, upravljanja ribljim fondom, aktivnosti u plitkim i dubokim vodama, situacije u kojoj se nalaze priobalne zajednice i ribarske obitelji, te zagađenja koje uzrokuje akumulacija plastike i mikro-plastike. Pozivajući se na svoju encikliku „Laudato Si’“, papa Franjo je na kraju postavio sljedeće pitanje: kakav svijet želimo ostaviti onima koji dolaze poslije nas, svojoj djeci? Pritom je riječ prvenstveno o općem smjeru u kojem ide ovaj svijet, o njegovom smislu i njegovim vrijednostima. (kta/rv)