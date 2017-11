Vatikan, 11. studeni 2017.

Evanđeoski odlomak iz današnje liturgije donosi nam priču o svakodnevnoj korupciji. Predstavlja nam lik upravitelja koji rasipa gospodarevo imanje, a nakon što je razotkriven, umjesto da pronađe pošten posao, on nastavlja krasti i to uz pomoć drugih: riječ je o „istinskom lancu korupcije“, kako ga je definirao papa Franjo za vrijeme Mise slavljene u petak, 10. studenog 20017. u Domu svete Marte. Sveti je Otac u propovijedi podsjetio da je takvo pogrješno ponašanje tragično aktualno u gospodarstvu.

Oni su moćni, zar ne? Kada formiraju korumpirane skupine, moćni su; oni također očituju mafijaško ponašanje. No to nije bajka, priča koju moramo tražiti u starim knjigama, već je nalazimo svakodnevno u novinama. Posebno se takve epizode očituju kod onih koji upravljaju javnim dobrima jer se prema vlastitim dobrima nitko ne odnosi nehajno, nego ih brani – istaknuo je Papa.

Sinovi ovoga svijeta snalažljiviji su prema svojima od sinova svjetlosti – zaključak je do kojeg dolazi Isus u Evanđelju. No Sveti je Otac istaknuo da se pokvarljivost i lukavstvo „sinova ovoga svijeta“ očituje i u njihovoj ljubaznosti te kada postupaju u svilenim rukavicama. Međutim, postoji li kršćansko lukavstvo? – upitao je papa Franjo.

No ako su oni lukaviji od onih koji su vjerni Kristu, tada se pitam: postoji li kršćansko lukavstvo? Postoji li način ponašanja za one koji žele slijediti Isusa, a koje neće završiti loše, koje neće dovesti do toga da ih drugi žive pojedu? Postoji li kršćanska snalažljivost, „lukavstvo“ koje nije grješno, nego je u službi Gospodinu i drugima? Postoji li kršćansko lukavstvo? – upitao je Papa.

Sveti je Otac odgovorio potvrdno: postoji „kršćanski instinkt“ kako bismo napredovali, a da se pritom ne zapletemo u korumpirane skupine. No kako ostvariti to? Papa Franjo je predložio tri stava. Prvo, „zdravo nepovjerenje“ prema onima koji daju prevelika obećanjâ i previše pričaju, poput onih koji nam govore „uloži u moju banku i dat ću ti povoljnije kamate“. Potom, „promišljanje“ kad smo suočeni s vražjim kušnjama koji poznaje naše slabosti. Konačno, tu je i molitva.

Molimo danas Gospodina za milost da budemo „lukavi“ kršćani, zamolimo ga za tu kršćansku snalažljivost. Ako postoji išta što si kršćanin ne smije dopustiti, to je da bude naivan. Kao kršćani u sebi imamo blago, Duha Svetog kojeg moramo čuvati. Naivac ne dopušta da mu ukradu Duha. Kršćanin si ne može dopustiti da bude naivan – rekao je Papa.

No Sveti Otac ne savjetuje samo da se molimo za kršćansku snalažljivost i kršćanski instinkt. To je također dobra prilika – nastavio je – da se molimo za korumpirane. Govori se o smogu koji onečišćuju okoliš, no također postoji smog korupcije u društvu. Molimo za korumpirane da pronađu izlaz iz tog zatvora u koji su sami htjeli ući – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)