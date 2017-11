Slavonski Brod, 10. studeni 2017.

Pod naslovom „Muževi u Bibliji“ predstavljena je u utorak, 7. studenog 2017. u sklopu biblijskog sata u franjevačkom samostanu u Slavonskom Brodu najnovija knjiga fra Maria Crvenke, svećenika franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda.

Na 333 stranice autor Crvenka donosi oko 1500, složenih abecednim redom, imena, njihovo značenje i kratki opis poznatih muževa u Svetom pismu, a neke od većih prikazuje i slikom. Vodeći se idejom „tko je tko“ uz imena navodi biblijska mjesta gdje se o pojedinoj osobi govori. Smisao je toga opisa, da uz tu informaciju čitatelj posegne za određenom biblijskom knjigom, odnosno odlomkom gdje će dobiti tekstualni i kontekstualni odgovor na pitanje tko je osoba. Leksikon daje poticaj lakšem pastoralno-praktičnom bavljenju Biblijom kao svojevrsna „konkordacija“.

U predgovoru dr. fra Mario Cifrak navodi da u biblijskim tekstovima otkrivamo stavove o ženama odnosno muškarcima, a podvrgavajući te tekstove ispitivanju doznajemo koje su oznake pripisane muškarcima, a koje ženama i sukladno tome možemo onda koristiti koncepte „muževnosti“, odnosno „ženstvenosti“, odnosno vidjeti koje su granice između spolova. „Biblijski tekstovi nisu nikada golo ogledalo svoga društva, tako da bi objašnjavali u vremenu u kojem su nastali predodžbe o tom kakvi moraju biti muškarac i žena. Uvijek treba polaziti od toga da biblijski tekstovi takve predodžbe aktivno oblikuju i karakteriziraju kao i njihovu konkretnu, za život praktičnu primjenu. To vrijedi za vrijeme njihova nastanka ali i za generacije sve do danas, koje u tim tekstovima kao svom Svetom pismu nalaze inspiraciju i orijentaciju. I stoga ne samo žene nego i za muškarce može biti korisno da postanu svjesni vlastitih predodžbi muževnosti i usporede ih sa biblijskim slikama muškaraca“, navodi u predgovoru o. Cifrak i dodaje da je za biblijske tekstove važno znati da potječu iz patrijarhalnih kultura, održavaju, a neki od njih i izričito afirmiraju, vrijednost i strukturu patrijarhalne kulture u kojoj je institucionalna moć usko povezana s muškim spolom. Zaključuje da se slike muškarca i žena odnose na taj spolno asimetrični okvir. Navedena literature koju je koristio pripremajući ovo veliko djelo: Suvremena katolička enciklopedija, Velika biblijska konkordacija, Opći religijski leksikon, Wer ist wer in der Bibel, Kleines Stuttgarter Bibel-Lexikon te Jeruzalemska Biblija, pomogla je autoru Crvenku da dođe do novih uvida s obzirom na već postojeće o muškim likovima Staroga i Novoga zavjeta. Za sve koji žele više saznati o muževima u Bibliji ova će knjiga zasigurno puno pomoći, a poznato je da je autoru u istoj kući Teovizija uz još desetak svojih knjiga među kojima i knjigu „Žene u Bibliji“. (kta/b.l.)