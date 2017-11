Vatikan, 10. studeni 2017.

Potrebno je graditi, čuvati i pročišćavati Crkvu – istaknuo je papa Franjo za vrijeme na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte, 9. studenog 2017. na blagdan Posvete Lateranske bazilike, koja je poznata i kao „glava i majka svih crkvi“. Sveti je Otac istaknuo da taj naslov nije razlog za ponos, nego za služenje i ljubav.

Prvo, potrebno je graditi Crkvu, no što je temelj Crkve? – upitao je papa Franjo te odgovorio: Isus Krist. Istaknuo je kako je Isus Krist zaglavni kamen Crkve, te bez njega nema Crkve. Ako gradite crkvu bez temelja, što će se dogoditi? Srušit će se, sve će se urušiti. Ako nema života Isusa Krista u Crkvi, urušit će se – upozorio je Sveti Otac. A što smo mi? – nastavio je Papa – Mi smo živo kamenje, no nismo isti, nego različiti jer to je bogatstvo Crkve. Svatko od nas izgrađuje sukladno daru koji mu je Bog dao. Ne možemo Crkvu smatrati jednoličnom, jer to Crkva nije.

Potom treba „čuvati Crkvu“, pritom svjesni Duha Božjeg koji prebiva u nama. Koliko li kršćana danas zna tko je Isus Krist, tko je Otac jer mole Očenaš? – upitao je papa Franjo – Ali kada govoriš o Duhu Svetom, onda kažu „da, on je golubica…“, samo to i ništa drugo. No Duh Sveti je život Crkve, tvoj život, moj život. Hram smo Duha Svetoga i moramo njegovati Duha, i to do te mjere da Pavao savjetuje kršćane da „ne žaloste Duha Svetoga“, odnosno da se ne ponašamo suprotno skladu koji Duh Sveti stvara u nama i u Crkvi. On je sklad, on stvara sklad u ovoj građevini – napomenuo je Papa.

Konačno, pozvani smo pročišćavati Crkvu, počevši od nas samih. Svi smo mi grješnici, svi – istaknuo je Sveti Otac – Ako netko od vas nije grješnik, neka digne ruku, jer bi to bilo zanimljivo. Svi smo mi grješnici te se iz tog razloga moramo stalno pročišćavati, a isto tako i zajednicu: biskupijsku zajednicu, kršćansku zajednicu, zajednicu opće Crkve. Na taj način Crkva može rasti – kazao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)