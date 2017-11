Banja Luka, 9. studeni 2017.

U srijedu, 8. studenog 2017. u Banjoj Luci, po osamnaesti put je održan godišnji svećenički sabor Banjolučke biskupije. Sudjelovalo je - osim nekoliko teško bolesnih - oko 60 dijecezanskih i redovničkih svećenika aktivnih u pastoralu biskupije.

Predvođeni svojim biskupom Ordinarijem mons. Franjom Komaricom i pomoćnim biskupom banjolučkim mons. Markom Semrenom, svećenici su u katedrali najprije slavili Svetu misu.

Nazočna je bila i rodbina svećenika-mučenika vlč. Ivana Grgića, župnika u Ravskoj, koji je na taj dan prije 25 godina nedužan ubijen.

Na početku Mise biskup Komarica je zahvalio svećenicima za dolazak i i pozvao sve na molitvu zahvaljivanja i prošnje za sve službenike Crkve u biskupiji, a posebno za ubijene i umrle svećenike.

U prigodnoj homiliji, tumačeći svetopisamska čitanja, biskup Komarica je, između ostalog, poručio: „Radi se o potrebi naše vjerodostojnosti. Bog i njegov utjelovljeni Sin Isus Krist – je vjerodostojan. On je u predanju samoga sebe iz ljubavi – za nas ljude ujedno omogućio nama, svojim učenicima da mi u našoj ljubavi prema bližnjima prepoznamo kao od Boga novu dobivenu mogućnost. Ona u sebi sažima sve druge zapovjedi i zakone i božanske, prirodne i ljudske, kojih se trebamo držati, ako mislimo sebi dobro. Ljubav naša na djelu je dakle, način na koji mi, Isusovi sljedbenici i suradnici svjedočimo svijetu Isusovu ljubav“. Biskup Komarica je istaknuo da: „Isus ljubi nas bez ikakva pridržaja. Zato i poučava sve one, koji su Ga upoznali kakav je i tko je On, te Ga žele slijediti, - da i oni moraju svoju ljubav prema njemu posvjedočiti također bez pridržaja. Isus je jedini, prvi i bez ikakve konkurencije – kad je pitanje prakticiranja naše ljudske ljubavi.“ Naglasio je da: „Za svakoga, koji želi Isusa neposredno nasljedovati nije dovoljno površno i kratkotrajno oduševljenje i entuzijazam, nego također i spremnost na odreknuće – čak i onoga što znači sam život. A to uključuje promišljeni čin, odlučnost i potpuno predanje svoga života“.

Govoreći o životu većeg broja ubijenih svećenika Banjolučke biskupije posebno se osvrnuo na vjerodostojni svećenički život mladog i poletnog župnika Ivana Grgića, čiju 25. obljetnicu mučeničke smrti obilježavamo danas. Svoju homiliju završio je poticajnim riječima, kako: „njegov svijetli primjer velike i neupitne ljubavi prema Kristu – upravo u duhu današnjeg odlomka iz Lukinog evanđelja, ne smije u našoj biskupijskoj zajednici – pogotovo među nama, njegovom svećeničkom braćom izblijediti; jednako i primjeri druge naše mučene i ubijene subraće. Molimo da ih Bog proslavi i čašću oltara, a molimo se i njima da na isprose ustrajnost u vjernosti istom Kristu.“

Nastavak programa ovogodišnjeg sabora bio je u dvorani Europske akademije u prostorijama Ordinarijata. Radnim dijelom je predsjedao biskup Semren, koji je ujedno i generalni vikar. On je uputio pozdravnu riječ svim prisutnima. Zatim je mr. Zlatko Matić, biskupov tajnik, pročitao Zapisnik s prošlogodišnjeg Svećeničkog Sabora kojega je pripremio bivši biskupov tajnik vlč. Boris Jorgić.

Program je nastavljen izlaganjem biskupa Komarice i drugih službeno zaduženih povjerenika na razini Banjolučke biskupije.

Biskup Komarica je prvo, tumačeći bitne točke iz Apostolske pobudnice „Radost Evanđelja“ pape Franje zapitao prisutne: „Kako mi gledamo na današnje djelovanje Duha Svetoga općenito u Crkvi i u današnjem svijetu, a kako u našoj konkretnoj životnoj sredini i situaciji, te ih je pozvao da zajedno i prema tome promišljaju o novim izazovima, potrebama i mogućnostima. Smijemo li dozvoliti da nam svijet - koji ne poznaje Oca, ni njegova utjelovljenog Sina (usp. 1 Iv 2, 14.22) – ukrade nadu i uništi snagu u borbi protiv Zloga“? Citirajući nekoliko brojeva Apostolske pobudnice „Radost Evanđelja“ biskup Komarica je naglasio da: „Otvorena Crkva ne znači: sve je svejedno, i svatko može činiti i dopustiti što ga volja. Samo vjerujućem se otvaraju nebesa. Crkva je zajednica vjerujućih; Božji putujući narod“. Biskup Komarica je također elaborirao što papa Franjo traži od Crkve, kada su u pitanju međusobni odnosi unutar župe i biskupije. Zatim je, kroz kritičko pitanje „što nam je činiti“ ponudio niz mogućnosti - na cjelokupnom društvenom planu - preko kojih kao osobe Crkve možemo i trebamo ispunjavati svoje poslanje, koje nam je Krist povjerio. Ohrabrujući prisutne članove, biskup je zaključio: „Za istinske Kristove apostole, a to smo svi mi, koji smo – poput apostola Pavla – milošću Božjom ovo što jesmo, - nema mjesta dezerterstvu niti samosažaljevanju. Nego, ispravno moramo vrednovati sve ono što nam – i od osoba i od materijalnih sredstava - stoji na raspolaganju i zajednički, razborito učvršćivati vlastiti identitet s dubokim povijesnim korijenima ovdašnjih katolika, te osobno i zajednički više poraditi na vjerskoj, teološkoj i ekleziološkoj formaciji naših laika, osobito naših mladih. To bi se trebalo dogoditi na župskoj, dekanatskoj i biskupijskoj razini – predvođeno župnicima, upraviteljima župa, dekanima i konačno biskupima!“

Nakon biskupovih riječi uslijedilo je nekoliko „povratnih reakcija“ od strane prisutnih na riječi koje su čuli.

Nakon kratkog osvježenja uslijedio je nastavak u kojem su, biskupijski povjerenici predstavili „aktualnu sliku“ povjerenih im službi.

Mons. dr. Mile Aničić, direktor Caritasa Banjolučke biskupije, je ukratko iznio izvješće o protekloj godini rada Caritasa, te djelovanja Europske Akademije.

Ekonom biskupije mons. Ivica Božinović, iznio je aktualne podatke iz ekonomata.

Sa svojim izlaganjem je nastavio mons. Anto Orlovac, koji je iznio podatke o dosadašnjem unosu imena u martirologij biskupije.

Mons. Vlado Lukenda, povjerenik za misije, u iznošenju statističkih podataka, izrekao je svoju posebnu zahvalnost za prikupljanje sredstava, unatoč činjenici da je Banjolučka biskupija najsiromašnija biskupija u BiH, gdje su kolekte najmanje.

Statistiku o župnoj katehezi iznio je povjerenik vlč. Marko Vidović.

Daljnju riječ su preuzeli i voditelji dva Katolička školska centra, mons. Ivica Božinović, voditelj KŠC-a u Banjoj Luci i dr. Slavo Grgić, voditelj KŠC-a u Bihaću. Oba voditelja su istaknula pozitivan učinak Katoličkog školskog centra, koji oni ostavljaju na gradove u kojima se nalaze.

Daljnja izvješća su iznijeli vlč. Žarko Vladislav Ošap, povjerenik za sjemenište i bogoslove, te za duhovna zvanja Banjolučke biskupije, zatim povjerenik za mlade vlč. Boris Ljevak, povjerenik za ministrante vlč. Predrag Ivandić, povjerenik za ekumenizam vlč. Marijan Stojanović i povjerenik za Tiskovnu agenciju Banjolučke biskupije mr. Zlatko Matić.

Nakon zajedničkog objeda u blagovaonici u prostorijama Ordinarijata svećenici, predvođeni biskupima uputili su se na obližnje gradsko groblje „Sv. Marko“ u Banjoj Luci gdje su predvođeni biskupom Komaricom zajedeno s rodbinom pokojnog svećenika vlč. Ivana Grgića, kod svećeničke grobnice slavili Službu Riječi i izmolili posebne molitve za pokojne svećenike. (kta/tabb)



