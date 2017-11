Vatikan, 9. studeni 2017.

Danas počinjemo s novim nizom kateheza, koji će se usredotočiti na "srce" Crkve, a to je euharistija. Temeljna je stvar za nas kršćane dobro razumjeti vrijednost i značenje svete mise da bismo sve više i više živjeli u odnosu s Bogom, rekao je papa Franjo tijekom opće audijencije srijedom, 8. studenog 2017.

Ne smijemo zaboraviti velik broj kršćana koji su diljem svijeta, tijekom dvije tisuće godina, ustrajali sve do smrti u obrani euharistije; i na one koji, čak i danas, riskiraju život kako bi sudjelovali na nedjeljnoj misi – upozorio je Papa i podsjetio da je 304. godine, tijekom Dioklecijanovih progona, skupina kršćana iz Sjeverne Afrike bila iznenađena dok su slavili misu u jednoj kući i bili su uhićeni. Rimski prokonzul im je, tijekom ispitivanja postavio pitanje zašto su to učinili, znajući da je to apsolutno zabranjeno. I oni su odgovorili: "Bez nedjelje ne možemo živjeti", što je značilo, ako ne možemo slaviti euharistiju, ne možemo živjeti, naš bi se kršćanski život ugasio.

Zapravo – istaknuo je Sveti Otac - Isus je rekao svojim učenicima: "Ako ne blagujete tijelo Sina Čovječjega i ne pijete njegovu krv, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan "(Iv 6, 53-54).

Ti sjevernoafrički kršćani bili su ubijeni zbog slavljenja euharistije - potvrdio je papa Franjo i nastavio - ostavili su nam svjedočanstvo da je moguće odreći se ovozemaljskog života zbog euharistije, jer ona nam daje vječni život, čineći nas dionicima Kristove pobjede nad smrću. To je svjedočanstvo koje od svih nas traži objašnjenje i odgovor na pitanje: što znači za svakoga od nas sudjelovati na svetoj misi koja je žrtva, i približiti se stolu Gospodnjem? Tražimo li taj izvor iz kojeg "izvire živa voda" za vječni život? Izvor koji naš život čini duhovnom žrtvom hvale i zahvalnosti te od nas čini jedno tijelo s Kristom? Ovo je najdublji smisao svete euharistije, koja znači "zahvaljivanje" - protumačio je Papa i dodao: euharistija znači zahvaljivanje Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetom koji nas uključuje i preobražava u zajedništvu svoje ljubavi.

Sveti Otac je izjavio da u sljedećim katehezama želi odgovoriti na neka važna pitanja o euharistiji i misi da bismo ponovno otkrili ili otkrili kako preko tog otajstva vjere sja Božja ljubav.

Drugi je vatikanski koncil - nastavio je papa Franjo - bio snažno potaknut željom da vodi kršćane kako bi razumjeli veličinu vjere i ljepote susreta s Kristom. Zbog toga je prvo trebalo provesti, pod vodstvom Duha Svetoga, odgovarajuću obnovu liturgije, jer Crkva neprestano živi od nje i obnavlja se zahvaljujući njoj.

Središnja tema koju su koncilski oci istaknuli jest liturgijski odgoj vjernika, neophodan za istinsku obnovu – rekao je Papa i dodao da je to svrha i ovog niza kateheza koje smo danas započeli: rasti u spoznaji tog velikog dara koji nam je Bog dao u euharistiji.

Euharistija je prekrasan događaj u kojemu je prisutan Isus Krist, naš život – istaknuo je Sveti Otac tumačeći da sudjelovati na misi znači „proživljavati ponovo otkupiteljsku muku i smrt Gospodinovu. To je teofanija: Gospodin je prisutan na oltaru kako bi se prikazao Ocu za spasenje svijeta".

Papa je zatim nastavio neposredno govoriti: Gospodin je tamo s nama, prisutan. Ali često mi idemo tamo, gledamo stvari, brbljamo međusobno dok svećenik slavi euharistiju... Mi ne slavimo zajedno s njim. Ali tu je Gospodin! Kad bi ovamo danas došao predsjednik Republike ili neka vrlo važna osoba ovoga svijeta, sigurno bismo se svi približili njemu i htjeli bismo ga pozdraviti. Zamislite: kada idete na misu, tamo je Gospodin! A vi ste rastreseni, lutate... Tu je Gospodin! Moramo na to misliti! Netko će reći: „Oče, ali mise su dosadne“ – „Ali što govoriš, da je Gospodin dosadan?“ – „Ne, ne misa, kaže, nego svećenici“ – „O, kad bi se obratili svećenici, ali tu je Gospodin!“ Jeste li razumjeli? Nemojte zaboraviti, sudjelovati na misi znači ponovo proživljavati otkupiteljsku muku i smrt Gospodinovu.

Pokušajmo si postaviti nekoliko jednostavnih pitanja - obratio se Sveti Otac na još osobniji način - okupljenom Božjem narodu. Na primjer, zašto se čini znak križa i pokajnički čin na početku mise? To je pitanje. Želio bih ovdje nešto reći u zagradi. Vidjeli ste kako djeca čine znak križa? Ne zna se da li je to znak križa ili nekakvo mahanje. Tako čine... Ali naučiti, poučiti djecu kako se znak križa radi dobro, tako počinje misa, tako počinje život, tako počinje dan. To znači da smo mi otkupljeni križem Gospodinovim. Pazite na djecu i poučite ih dobro činiti znak križa.

A biblijska čitanja u misi, zašto su tamo? Zašto se čitaju nedjeljom tri čitanja a drugim danima samo dva? Zašto su tamo, što znači misno čitanje? Zašto se čitaju i čemu služe? Ili, zašto u određenom trenutku svećenik koji predsjeda slavljem kaže: "Gore srca?" Ne kaže: „Gore naši mobiteli kako bismo slikali!“ Ne, to je ružno! I kažem vam da me žalosti kada slavim misu ovdje na Trgu ili u Bazilici i vidim uzdignute mobitele ne samo vjernika, nego i nekih svećenika i biskupa. Ma, molim vas lijepo! Misa nije predstava nego ona znači susresti se s mukom i uskrsnućem Gospodinovim. Zato svećenik kaže – naglasio je Papa: „Gore srca!“ Što to znači? Sjetite se – ne mobiele!

Vrlo je važno – napomenuo je papa Franjo - vratiti se na temelje, ponovno otkriti ono što je bitno, preko onoga što se dodiruje i vidi u slavljenju sakramenatâ. Zahtjev svetog Tome apostola (Iv 20,25), da može vidjeti i dodirnuti rane na Isusovom tijelu, želja je da se može na neki način „dodirnuti“ Boga kako bi mu se povjerovalo. Ono što sveti Toma traži od Gospodina je ono što nama svima treba: vidjeti ga i dotaknuti ga da bismo ga mogli prepoznati. Sakramenti pomažu toj ljudskoj potrebi. Sakramenti i osobito euharistijsko slavlje znakovi su Božje ljubavi, povlašten način na koji se susrećemo s Bogom.

Putem ovih kateheza koje danas započinjemo - zaključio je Papa - želio bih zajedno s vama ponovno otkriti ljepotu koja je skrivena u euharistijskom slavlju i koja, jednom otkrivena, daje puni smisao životu svakome od nas. Neka nas Gospa prati na ovom novom dijelu puta!