Zagreb, 8. studeni 2017.

Postulatura za proglašenje svetim blaženoga Alojzija Stepinca priredila je 7. studenoga predstavljanje knjige dr. Jurja Batelje „Komunistički progon i mučeništvo blaženoga Alojzija Stepinca". U prepunoj dvorani „Vijenac" Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta u Zagrebu nazočni su bili i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zadarski nadbiskup Želimir Puljić, sisački biskup Vlado Košić, umirovljeni vojni biskup Juraj Jezerinac i umirovljeni zagrebački pomoćni biskup Valentin Pozaić, tajnik Apostolske nuncijature mons. Janusz Stanislaw Blachowiak, generalni tajnik HBK dr. Petar Palić, izaslanik zagrebačkog nadbiskupa preč. Marko Kovač kao i mnogobrojni liječnici različitih grana medicine, te profesori Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na početku predstavljanja pročitano je pismo umirovljenoga gospićko-senjskog biskupa Mile Bogovića, koji je trebao biti jedan od predstavljača, no u tome ga je spriječila bolest. U pismu naslovljenom na autora knjige, piše: „Htio sam poručiti slušateljima da ne trebaju biti zabrinuti što kanonizacija ne ide onako brzo kako bismo mi željeli. Svaka teškoća još više otkriva veličinu našega kardinala. Ne bismo imali ni ovu Tvoju knjigu da nije bilo svojevrsnog zastoja, ne bi mnogi doznali da protiv Stepinca nema valjanih dokumenata da tužitelji nisu došli praznih ruku. Za njegovu obranu i ne treba ništa drugo nego obznaniti što širem krugu ljudi istinu o njegovu životu. Ti si na tom polju učinio najviše, ali i sam priznaješ da Stepinca nije teško braniti jer ga brane njegove riječi i njegova djela". Na kraju pisma, biskup Bogović dao je podršku radu mons. Batelje, jer je „uvjeren da je spašavanje istine o Stepincu ujedno i spašavanje ključnog poglavlja hrvatske povijesti".

Jedan od rencezenata knjige dr. Josip Jurčević dao je osvrt na knjigu s povijesnog gledišta. Ova knjiga je završetak istine, cjelina o bl. Alojziju Stepincu, rekao je Jurčević, dodajući da je „u cjelini o Stepincu nedostajao ovaj naslov, tj. nedostajalo je tko su to bili progonitelji, zašto progone i na koji način progone bl. Alojzija Stepinca. To do sada nije bilo znanstveno toliko temeljito obrazloženo. Iako se to podrazumijevalo iz nekih ranijih djela mons. Batelje, međutim s obzirom na one koji zaprečavaju put istine, ova knjiga do temelja, znanstveno-istraživački temu zatvara". U osvrtu na sadržaj istaknuo je kako prvo poglavlje obrađuje komunistički progon, a ostala tri mučeništvo bl. Alojzija Stepinca. U ta tri poglavlja izneseni su materijalni dokazi, te svjedočanstva u mučeništvu bl. Alojzija Stepinca. Stepinac je crkvena osoba, ali je pogled u hrvatsku povijest i hrvatski identitet bez crkvene povijesti nemoguć. Može se to nekome sviđati ili ne sviđati, ali to je najjednostavnija povijesna činjenica. Kad se radi o hrvatskom socijalnom, nacionalnom, kulturnom identitetu on je nezamisliv bez crkvene povijesti. Stožerno mjesto, svakako, kad se radi o suvremenom hrvatskom identitetu, zauzima bl. Alojzije Stepinac, i tek kad čitamo ovu knjigu možemo vidjeti koliko je mržnje bilo u komunističkom sustavu koji je na najzločinačkiji način prakticiran na prostoru druge Jugoslavije. Bl. Stepinac najbjelodanije svjedoči što se to događalo, rekao je Jurčević, te još jednom naglasio kako ova knjiga hrvatskom društvu pruža mogućnost objektivnog, cjelovitog i dubinskog suočavanja sa zločinačkom komunističkom prošlošću, a to suočavanje prvenstveno podrazumijeva jasno i nedvosmisleno distanciranje suvremenog hrvatskog društva od komunističkog nasljeđa te priključivanje hrvatskoj tradicijskoj baštini u kojoj Alojzije Stepinac predstavlja stožernu, stvarnu i simboličnu vrijednost.

Medicinski dokazi potvrđuju Stepinčevo „bijelo" mučeništvo – u protoku 15-godišnjeg mučenja pod komunizmom, od 1945. do 1960. godine. Mons. Batelja tvrdi: „Nepobitno je da je trovanje bilo glavni uzročnik njegove bolesti i smrti". O knjizi s medicinskog stajališta govorila je prof. dr. Neda Aberle. U uvodnom dijelu osvrnula se na Stepinčevo stanje po izlasku iz Lepoglave, te podsjetila kako je u službenom priopćenju 5. prosinca 1951. istaknuo da je otpušten na kućni pritvor u Krašić zbog teške bolesti. Pitajući se „kako su znali da je teško bolestan", rekla je da se „pretpostavlja da je nadbiskup Stepinac bio diskretno ozračen radioaktivnim tvarima, za što nemamo konkretne dokaze ali imamo svjedočenja na crkvenom sudištu. No, to ozračenje ne znači da će se osoba razboljeti, pa su za svaki slučaj dodali teške metale, što se dokazalo nakon ekshumacije direktno iz laboratorija. K tome postoje i svjedočenja UDBI-nih agenata koji su se hvalili pred određenim osobama koje su kasnije svjedočili, da su 'imali čast' da putem hrane truju nadbiskupa Stepinca". Možemo reći da iako su postojale sumnje i naknadna svjedočenja da je kardinal sustavno trovan, dokazi su dobiveni nakon njegove ekshumacije 1993. S obzirom da su dokazane visoke koncentracije teških metala u kostima, analizirani su i uspoređeni simptomi koje je imao kardinal sa simptomima trovanja, rekla je dr. Aberle, te se kratko osvrnula na simptome koji su primijećeni kod Stepinca, a koji mogu biti uzrok bolesti, ali i trovanja pojedinim metalima. Iznijela je i podatke toksikološke analize kostiju kojom se ustvrdilo da je koncentracija olova iznosila 15,1 mg/kg, a normala je 0,64 mg/kg, koncentracija kroma je iznosila 45,3 mg/kg, a normala je manje od 2 mg/kg, antimon 391 mg/kg, a normala je 21 mg/kg, kalij 23,5 mg/kg, a normala je 1,8 mg/kg, arsen 3,8 mg/kg, normala manje od 1 mg/kg. Temeljem toga ustvrdila je: „Ovo su nepobitni dokazi da je kardinal Stepinac bio sustavno trovan". Također je podsjetila da stručnjaci iz Instituta Ruđer Bošković analizom tla, vode i lijesa nisu našli ove teške metale. Dr. Aberle zahvalila je autoru Batelji što je dugotrajnim radom ujedinio povijesne, teološke i medicinske činjenice i multidisciplinarnim pristupom pomogao osvijetliti povijesnu istinu. Dodala je kako su konzultirani eminentni liječnici iz zemlje i inozemstva koji su svojim bogatim znanjem pridonijeli analizi bolesti i smrti kardinala Stepinca. Knjiga je izuzetno vrijedna, jer se temelji na dokumentiranim činjenicama, stoga ju svakako preporučam čitateljima, jer će ona prošiti vidike i osvijetliti događanja u jednom povijesnom razdoblju, zaključila je.

Knjiga „Komunistički progon i mučeništvo blaženoga Alojzija Stepinca" nastala je na molbe i poticaje brojnih štovatelja bl. Alojzija Stepinca i povjesničara iz raznih krajeva svijeta u nakani da se sačuva istina i ne zavlada šutnja koja je kadra pokolebati i vjerne. Knjiga ima izuzetnu znanstvenu vrijednost, jer – kako primjećuje jedan od njezinih recenzenata dr. Josip Dukić – „autor Batelja piše razumljivim i jednostavnim jezikom, i svaku je tvrdnju popratio brojnim znanstvenim bilješkama tako da čitatelja ne ostavlja u zabuni ili nedoumici. Štoviše, u brojnim bilješkama navodi na daljnja istraživanja pojedinih tema... i upravo to knjizi daje veću znanstvenu vrijednost".

Obraćajući se okupljenima, autor dr. Batelja, postulator Kauze za proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca, izrazio je radost što su objelodanjeni rezultati dugogodišnjeg istraživanja. Podsjetio je i da je nepobitno je da je u postupku proglašenja blaženim kardinala Stepinca utvrđeno mučeništvo. U osvrtu na knjigu naglasio je kako je ona drukčija od onih ranijih. „Ona će u vaše svijesti i u vaše savjesti unijeti nešto novo da otkrijete nehumano lice komunističkoga sustava što naš čovjek danas, nažalost, zaboravlja". U nastavku, je putem prezentacije, ukazao na niz dokumenata koji su predstavljeni i u knjizi, te i na taj način posvijestio važnost i ozbiljnost teme koja se obrađuje u knjizi, te istaknuo da Stepinac i njegovo mučeništvo može biti nadahnuće za nas danas. Na kraju je napomenuo kako je našao mnogo dokumenata, te zahvalio svim stručnjacima, pogotovo onima medicinske struke koji su pokazali spremnost za suradnju i savjete.

U glazbenom dijelu sudjelovao je Oktet Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu i Zbor sestara služavki Maloga Isusa, a program je vodila Tanja Popec. (kta/ika)