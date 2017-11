Vatikan, 8. studeni 2017.

Papa Franjo je, 6. studenoga 2017. u audijenciju primio članove skupine „The Elders – Starješine“. Riječ je o neovisnoj skupini globalnih vođa koji rade za mir i ljudska prava diljem svijeta. „Starješine“ je prije deset godina ustanovio nekadašnji južnoafrički predsjednik Nelson Mandela, a u prigodi te obljetnice organizirana je kampanja „Walk Together – Hodajmo zajedno“, kojoj je cilj nastaviti Mandelin dug put prema slobodi.

U razgovoru za Radio Vatikan, dvoje utemeljiteljâ spomenute skupine, nekadašnji glavni tajnik Ujedinjenih naroda, Kofi Annan, te bivša irska predsjednica, Mary Robinson, koja je također obnašala dužnost UN-ove visoke povjerenice za ljudska prava, osvrnuli su se na susret sa Svetim Ocem.

Kofi Annan je rekao da je za četiri predstavnika skupine bilo važno doći u Vatikan jer dijele mnoge zajedničke interese i vrijednosti. Kazao je da su se htjeli susresti s papom Franjom i razgovarati o tome kako mogu surađivati, kako mogu udružiti napore u određenim pitanjima.

Nekadašnji glavni tajnik UN-a je rekao da su za vrijeme susreta razgovarali o migraciji, nuklearnom oružju, miru, posredovanju i sukobima, kao i o klimatskim promjenama i ravnopravnosti spolova, odnosno o važnosti da se ženama dade glas i da se poštuje njihova uloga. Nadam se da će ovo biti prvi od mnogih susreta – kazao je Kofi Annan.

Bivša predsjednica Republike Irske, Mary Robinson, napomenula je da je skupina došla izraziti svoju zahvalnost zbog uloge koju igra Sveti Otac i zbog činjenice što on, poput „Starješinâ“, želi biti glas za one bez glasa i za marginalizirane, nastojeći se suočiti s najtežim problemima sukoba. Za vrijeme susreta su razgovarali o zemljama poput Venezuele i Demokratske Republike Kongo, te o klimatskim promjenama, a sve su to pitanja u kojima je Papa bio angažiran.

Mary Robinson je rekla da je bila zatečena toplinom, privrženošću i humorom za vrijeme njihova susreta. Iznenadila me Papina opuštenost, koliko se šalio – kazala je, dodajući da se papa Franjo s njima osjećao kao „kod kuće“ dok su razgovarali o zajedničkim vrijednostima, zajedničkoj moralnoj svrsi, zajedničkim problemima. (kta/rv)