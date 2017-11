Vatikan, 7. studeni 2017.

U petak, 10. i subotu, 11. studenoga 2017. u Novoj sinodskoj dvorani u Vatikanu, u organizaciji Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja održat će se Međunarodni simpozij o temi „Perspektive za svijet bez nuklearnog oružja i za cjelovito razoružanje", priopćeno je 7. studenoga iz Dikasterija. Pročelnik Dikasterija kardinal Peter K. A. Turkson naglasio je kako taj „događaj odgovara na prioritete pape Franje: aktivno zauzimanje za mir u svijetu i korištenje stvorenih dobara za održivi razvoj i bolju kvalitetu života za sve, pojedince i zemlje, bez razlike". Mons. Bruno Marie Duffe, tajnik Dikasterija, na međunarodnoj konferenciji Agencije za atomsku energiju, održanoj u Beču od 18. do 22. rujna, istaknuo je važnost „moralne odgovornosti država" i izazov „zajedničke strategije dijaloga", na koje poziva Sveti Otac.

Ova konferencija u Vatikanu predstavlja prvi globalni skup o atomskom razoružanju nakon odobrenja Sporazuma o zabrani nuklearnog oružja koji su, nakon višegodišnjih intenzivnih i mukotrpnih pregovora, potpisale 122 zemlje međunarodne zajednice (uključujući i Svetu Stolicu), u New Yorku 7. srpnja i otvorenog za potpisivanje 20. rujna u istom gradu.

Na međunarodnoj konferenciji sudjelovat će jedanaest dobitnika Nobelove nagrade za mir, najviši predstavnici UN-a i NATO-a, diplomatski predstavnici iz Ruske Federacije, Sjedinjenih Američkih Država, Južne Koreje i Irana, kao i najveći stručnjaci za naoružanje i oružja, te čelnici velikih zaklada i organizacija civilnog društva koje su već dugo aktivne na tome polju. Na skupu će također sudjelovati predstavnici biskupskih konferencija, kršćanskih vjeroispovijesti i drugih vjera, kao i delegacije profesora i studenata iz SAD-a, Rusije i Europske unije.

Posebno će biti značajna prisutnost Masaka Wade, pomoćnika glavnog tajnika Konfederacije Nihon Hidankyo, koja je dobila ime po jednom od posljednjih preživjelih nuklearnog napada Hirošime, koji će predstavljati žrtve nuklearnog oružja i nuklearnih pokusa.

Svetu Stolicu predstavljat će državni tajnik kardinal Pietro Parolin i najviši predstavnici Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja.

Papa Franjo primit će sudionike konferencije u audijenciju koja će se održati 10. listopada u 12 sati u dvorani Clementini Apostolske palače, i tom prigodom održati prigodni govor.

Konferencija je organizirana u suradnji s Veleposlanstvom Italije pri Svetoj Stolici; Njemačkom biskupskom konferencijom; Japanskom biskupskom konferencijom; Interdisciplinarnim centrom Znanosti za mir (Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace - CISP), Sveučilištem u Pisi; Sveučilištem Georgetown; a u njegovoj organizaciji sudjeluju i Institute for International Peace Studies of the Keough School of Global Affairs; Mazda Motor Europe GmbH; Sveučilište Notre Dame, Ured Predsjednika; Inicijativa za nuklearnu prijetnju; Pugwash Conferences on Science and World Affairs; Senzatomica; Soka Gakkai International; te Unija znanstvenikâ za razoružanje ONLUS (USPID). (kta/ika)