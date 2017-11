Vatikan, 7. studeni 2017.

Kada Bog dade neki dar, taj je dar neopoziv; ne daje ga danas, a sutra ga ponovno uzima. Kada Bog zove, taj poziv ostaje cijeloga života – tim je mislima papa Franjo započeo propovijed na jutarnjoj Misi slavljenoj u Domu svete Marte, 6. studenoga 2017.

U povijesti spasenja tri su bila Božja darâ i pozivâ njegovu narodu – kazao je Papa. I svi su neopozivi, jer Bog je vjeran. Bio je to dar izbora, obećanja i saveza. Tako je bilo za Abrahama, i tako je za svakoga od nas. Svatko je od nas izabranik, Božji izbor. Svatko od nas nosi obećanje koje je dao Gospodin: 'Idi u mojoj nazočnosti, budi besprijekoran i ja ću ti to učiniti'. I svatko od nas sklapa savez s Gospodinom. Može ga sklopiti, a ako ne želi, slobodan je – objasnio je Papa.

To je činjenica; ali trebali bismo se također pitati: kako ja osjećam taj izbor? Osjećam li se kršćaninom slučajno? Kako živim to obećanje, obećanje spasenja na svojemu putu, i kako sam vjeran savezu? Kako je On vjeran? – napomenuo je Sveti Otac. Dakle, pred samom vjernošću koja je Bog – dodao je Papa – nama ne preostaje drugo nego upitati se: osjećamo li njegovo „milovanje“, njegovu brigu za nas, i njegovo traženje kada se udaljimo?

Govoreći o Božjemu izboru – nastavio je Papa osvrćući se na Pavlovu poslanicu Rimljanima – apostol se četiri puta vraća na dvije riječi: na 'neposlušnost' i 'milosrđe'. Gdje je bilo jedne, bilo je i druge – primijetio je te dodao – To je naš put spasenja. To znači da će na putu izbora, prema obećanju i savezu, biti grijeha, bit će neposlušnosti, ali pred tom se neposlušnošću uvijek nalazi milosrđe. To je poput dinamike našega hoda prema zrelosti: tu je uvijek milosrđe, jer On je vjeran, On nikada ne povlači svoje darove. Pred našim se slabostima i grijesima uvijek nalazi milosrđe, i kada Pavao dolazi do tog razmišljanja, učini korak više, ali ne tako da nama objašnjava, nego se pokloni.

Potrebni su, dakle, klanjanje i tiha hvala, pred tim otajstvom neposlušnosti i milosrđa koje nas čini slobodnima, i pred tom ljepotom neopozivih darova kao što su izbor, obećanje i savez – potaknuo je papa Franjo. Mislim da nam svima može činiti dobro ako danas mislimo na to da smo izabrani, na obećanjâ koja nam je Gospodin dao, na to kako živim savez s Gospodinom. I na to kako se prepuštam Gospodinovu milosrđu pred svojim grijesima i svojim neposlušnostima.

I na posljetku – dodao je Sveti Otac – jesam li poput Pavla sposoban hvaliti Boga zbog toga što je dao meni, što je dao svakomu od nas; hvaliti ga i učiniti čin klanjanja. Ali pritom nemoj nikada zaboraviti da su Božji darovi i njegov poziv neopozivi – istaknuo je na kraju papa Franjo.