Potkraj, 6. studeni 2017.

U želji da potaknu mlade na što snažniju vjeru u Boga, kandidatice sestara Služavki Maloga Isusa Provincije Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije iz Sarajeva Marija, Anela i Ivka, predvođene svojom odgojiteljicom s. Mandom i provincijskom pročelnicom za duhovna zvanja s. Danicom, 4. i 5. studenog 2017. pohodile su župu sv. Ane u Potkraju pokraj Travnika i filijalnu crkvu župe Vitez u Dubravici.

Dobrodošlicu sestrama i kandidaticama u Potkraju poželio je mjesni župnik vlč. Vitomir Šošić zajedno s tridesetak učenika od prvog do devetog razreda osnovne škole. Sestre i kandidatice su mladima govorile o Božjem pozivu i iz svoga vlastitog iskustva svjedočeći da je život s Kristom jako ispunjen i lijep. Po završetku susreta, mladi su napisali jako lijepe molitve upravljene dragom Isusu. Iz onoga što su napisali vidljivo je da se ne boje se živjeti za Boga i radosno ga naviještati drugima. Zahvaljujući svima za sudjelovanje s. Danica je istaknula da su ovim susretom željele pokazati da i danas, bez obzira na sve, postoji živa Crkva o čemu svjedoče i kandidatice koje su se radosno odazvale Božjem pozivu.

U nedjelju, 5. studenog kandidatice su, zajedno sa s. Danicom, tijekom Misnog slavlja u župnoj crkvi u Potkraju posvjedočile o svom pozivu.

Sestre i kandidatice su također posjetile starije sestre Služavke u domu sv. Josipa u Vitezu koje su se vidno obradovale susretu te ih potaknule da se u svojim molitvama često sjete svih koji pate te ponekad prikažu i „žrtvicu“ za bolesnike i patnike. Pohodile su i starački Dom svetog Josipa u Vitezu u kojem djeluju sestre Služavke Malog Isusa. Kandidatice su predmolile i krunicu te posvjedočile o svome pozivu. Bila je to i prigoda da se izbliza upoznaju sa apostolatom i karizmom djelovanja sestara Služavki.

Tijekom Misnog slavlja, 5.studenog u filijalnoj crkvi sv. Leopolda Bogdana Mandića u Dubravici u župi Vitez, kandidatice su čitale misna čitanja i animirale liturgijsko pjevanje te posvjedočile o svom pozivu. Euharistijsko slavlje slavio je fra Silvano Di Benedetto.

Donosimo svjedočanstva kandidatica o njihovom duhovnom pozivu:

Zovem se Anela Oborović, imam 37 godina i dolazim iz župe sv. Ivana apostola i evanđeliste iz Mostara. Bila sam tradicionalna djevojka; išla sam na misu nedjeljom i blagdanima. Imala sam sve u životu što bi svaka djevojka poželjela imati: dobar posao, stambeno osigurana, automobil, društvo, dobar ugled i dečka. Sve do jednog događaja gdje mi se promijenio život. Tada sam pala u ponor i mislila sam da se neću nikada dignuti iz toga stanja. U tom periodu Gospodin mi je poslao duhovne ljude uz pomoć kojih sam polako stajala na svoje noge. Vjera i svjedočanstva tih ljudi su me vukla k Gospodinu. Kontinuirano sam išla na duhovne obnove gdje me je Gospodin ohrabrivao i jačao. Polako sam imala dublji odnos s Gospodinom, te mi se počela javljati želja za redovničkim pozivom. U prvi mah sam to negirala, ali s vremenom želja je bivala sve jača. Susret sa sestrama Služavkama Malog Isusa u meni je probudio neopisivu želju za tom redovničkom zajednicom. Sve sam to rekla svome duhovniku koji mi je dao savjet da malo upoznam sve redovničke zajednice te da nikamo ne žurim. Poslušala sam ga. Pratila sam i upoznala više redovničkih zajednica, ali me je najviše vukao redu časnih sestara Služavki Malog Isusa. Naposljetku sam napisala zamolbu za ulazak u redovničku zajednicu i odlučila predati cijeli svoj život Gospodinu. U samostanu sam već pet mjeseci i tu se osjećam veoma ispunjeno i sretno. U samostanu učim o apostolatu i karizmi sestara Služavki, i sve me više privlači upoznavanje povijesti i djelovanje sestara. Put kojim idem uopće nije lagan, jako je trnovit. Ali kad staviš Gospodina na prvo mjesto, lakše je koračati naprijed.

Naposljetku mogu reći da svi mi u sebi nosimo klicu nekoga poziva, ali trebamo dobro poslušati srce što veli. Osobe koje se ne usuđuju odvažiti za taj korak tj. imaju strah, želim poručiti da se ne trebaju bojati nego prepustiti i odvažiti se tom životnom izazovu.

Zovem se Marija Ivančić, imam 16 godina i dolazim iz male župe Prisoje kraj Tomislavgrada.

Dolazim iz jedne prekrasne kršćanske obitelji koja svake nedjelje i blagdane ide na svetu Misu i gdje se svaki dan moli.

Kada sam imala 12 godina pored mene je prošla časna sestra i ja sam rekla da želim ići u časne sestra. Svi su mislili da se šalim. Nakon dvije godine otišla sam na duhovnu obnovu u Gromiljak gdje sam intenzivno počela razmišljati o odlasku u samostan. U početku to nisam nikome govorila, ali s vremenom želja je bila sve veća. Rekla sam to svojoj obitelji, a oni su mi odgovorili da će moliti za mene i biti uz mene što god odlučim. U početku me je bilo jako strah, ali polako sam se prepuštala tome i što sam se više prepuštala Bogu više sam osjećala njegovu blizinu i pomoć i sve više sam osjećala kako me zove.

U vremenu dok sam razmišljala o pozivu upoznala sam sestre Služavke Malog Isusa koje su me još više ohrabrile i dale snage da se odlučim na ovaj korak u svom životu. Od prvog dana, kada sam ih upoznala i kada sam im rekla za svoju želju, bile su uz mene i pratile me svojom molitvom.

Kada sam se napokon odlučila poći u samostan, bilo je mnogo prepreka ali Bog mi je jednostavno dao veliku snagu da sve to izdržim i dođem u samostan.

Poziv se ne može opisati riječima; neopisiv je; on se može samo osjetiti.

U samostan sam došla prije 3 mjeseca i osjećam se ispunjeno i sretno. Svim mladima bih poručila da se ne boje odazvati na Božji poziv, jer to je nešto najljepše u životu.



Zovem se Ivka Martinović i dolazim iz župe svetoga Josipa radnika iz Domanovića. Tek sam na samom početku formacije tj. u samostanu časnih sestara Služavki Maloga Isusa sam četiri godine.

Još dok sam pohađala 7. razred osnovne škole počela sam malo više razmišljati o tome da Bogu u potpunosti predam i posvetim svoj život. Prva poveznica s Crkvom su bili moji roditelji, koji su me još kao malu redovito vodili na Svete mise. Naravno, bila sam učlanjena u crkveni zbor i redovito čitala pod Svetom misom. ...i sve su to sitni detalji koji su uvelike utjecali na donošenju moje odluke. I kako to već biva, u osmom razredu dublje se počinjemo upoznavati sa sakramentom svete Potvrde. Bila sam redovita na satima vjeronauka koji su se održavali u župnoj crkvi i nerado bi ih propuštala. Nekako, baš u tom vremenu po prvi put u našoj župi je uvedeno Euharistijsko klanjanje. Radosna srca sam išla na klanjanje svakoga četvrtka i što sam više išla to mi je u srcu sve više rasla čežnja za Bogom.

Na početku sam mislila da ja uopće ne osjećam taj poziv i da se varam. Tako je došao, ne znam ni ja koji četvrtak po redu, kada se treba održati Klanjanje Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Upravo taj dan sam razmišljala da ne odem na Klanjanje jer sam imala drugih obaveza. Ali Božja volja je bila drugačija, Bog je imao drugi plan za mene. Taj dan dok sam sa svojim prijateljima šetala po školskom dvorištu, susrela sam svog župnika koji me je pitao, hoću li doći večeras na Klanjanje, a ja sam odgovorila: „ Naravno da hoću, iako nisam mislila otići.“ A na to mi je župnik odgovorio: „ U redu; kada stigneš u crkvu javi mi se.“ U tom trenutku nisam znala što bi učinila, jer mi se taj dan tako nije dalo nigdje ići, ali kada sam već župniku rekla da ću doći, morala sam otići. Kada sam stigla u crkvu, javila sam se župniku koji mi je dao da predvodim Euharistijsko klanjanje. Dok sam čitala meditativne tekstove obuzeo me tako snažan osjećaj radosti i ispunjenosti. Potpuno sam se isključila iz svijeta i sve predala Isusu. Upravo taj osjećaj koji sam osjetila toga dana prati me i dan danas. To nije samo onaj standardni osjećaj radosti koji kada se nešto loše dogodi nestane; to je osjećaj radosti koji traje bez obzira na sve.

To je bio ključni trenutak, trenutak kada sam konačno rekla Isusu jedno veliko DA, jer ja Njega trebam, a i on mene treba kako bi mogla radosno naviještati Njega i Njegovo spasenje.

U ovom trenutku, kada prevladavaju beznađe i nesigurnost, poručila bi svim kršćanima da svoju nadu stave u Boga i da se nikada ne boje vjerovati Bogu i živjeti sa Bogom, a također bi poručila svim mladima da se ne boje odazvati Božjem pozivu, na posvećeni život, jer iz vlastitog iskustva mogu sa sigurnošću reći da je život sa Kristom najljepši i najispunjeniji život na cijelome svijetu. (kta)



