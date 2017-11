Split, 6. studeni 2017.

Od 7. do 12. studenog 2017. na Zagrebačkom Velesajmu održava se 40. međunarodni sajam knjiga i učila Interliber na kojem nastupa i nakladna kuća Verbum i to u Paviljonu 5, na novom većem štandu s oznakom 8b.

Nakladna kuća Verbum na Interliberu nastupa od 2001. godine, a za sve ljubitelje dobre knjige pripremila je prigodne popuste: opći popust na sva Verbumova izdanja od 20%, dok će prigodni kompleti knjiga biti dostupni uz popuste od 30% do 50%.

Verbumova široka i raznovrsna ponuda uključuje niz vjerskih izdanja, romane, publicistiku, knjige za djecu, priručnike za samopomoć itd. tako da među tim izdanjima svatko može naći nešto za sebe.

Knjiga poznatog ruskog monaha o. Tihona Ševkunova oduševila je čitatelje diljem svijeta, prevedena je na više od deset svjetskih jezika te je rasprodana u milijun primjeraka, postavši najprodavanija knjiga u Rusiji nakon Biblije. Riječ je o knjizi "Nesveti sveti i druge priče" u kojoj Tihon Ševkunov pripovijeda o tome kako se pri koncu studija režije, u vrijeme komunizma, nakon mučnih iskustava sa spiritizmom, približio pravoslavlju, obratio se i krstio te osjetivši monaški poziv ušao u jedini aktivni ruski pravoslavni samostan koji je ostao otvoren u komunizmu. U nizu istinitih priča i anegdota, izvanredno živim i zanimljivim stilom, autor čitatelja uvodi u svijet posljednjih ruskih staraca, duhovnih učitelja koji su našli utočište u tomu samostanu, a koji je on sam imao prilike upoznati i ostati zadivljen njime te ga ovdje opisuje kao vjerodostojan svjedok.

Nakon što je postao izdavački fenomen u Francuskoj s nakladom od 50.000 primjeraka, međunarodni bestseler "Kad župniku prekipi" objavljen je na hrvatskom jeziku u izdanju nakladne kuće Verbum. Riječ je o knjizi koja je vrlo brzo osvojila zanimanje i srca čitatelja. Priča je to o našim župnicima, ali i svima nama. U ovoj knjizi autor Mercier je na izvrstan način spojio duhovitost i duhovnost, zabavni humor, ali i dubinu. Pisan u najboljem duhu Guareschijeva don Camilla, roman je istovremeno aktualan i životan. Ne propustite ga pročitati i dopustiti mu da vas nasmije i gane do suza.

"Za pet sati ću vidjeti Isusa" je zatvorski dnevnik osuđenika na smrt Jacquesa Fescha. Ovo je ujedno potresno svjedočanstvo, jedna od najdramatičnijih ispovijesti o obraćenju suvremenog doba. U knjizi je riječ o buntovnom ateistu koji je izvršio pljačku, ubio policajca i ranio nekoliko ljudi. Osuđen je na smrtnu kaznu te ga čeka smrt giljotiniranjem. Dva mjeseca prije smaknuća počinje pisati dnevnik u kojem pripovijeda o svojemu iskustvu spoznaje Boga iznoseći misli i doživljaje koji ostavljaju bez daha.

Na Interliberu će biti dostupna i knjiga "Kad mi je duša napustila tijelo" Patricka Theilliera u kojoj iznosi iskustva ljudi koji su iskusili stanje kliničke smrti i koji svjedoče da su se tijekom njega našli u nekom drugom svijetu, veličanstvenu i lijepu. Od tog iskustva više ne razmišljaju kao prije, postali su svjesni svetosti života i više se ne boje smrti. Knjiga sadrži utemeljenu sintezu vjere i znanosti.



Najmlađe čitatelje razveselit će izdanja za djecu objavljena u nakladi Verbuma – Biblije za najmanje, slikovnice, bojanke itd.

Osim spomenutih naslova Verbum će na svom štandu u Paviljonu 5 izložiti i ostale svoje naslove, gotovo 600 naslova s područja književnosti, duhovnosti, publicistike, dječjih izdanja, multimedijalnih izdanja koji će zadovoljiti različite ukuse, dostupne uz prigodne popuste.

Dana 7., 8. i 9. studenoga Interliber će biti otvoren od 10:00 do 20:00 sati, a u petak i subotu 10. i 11. studenoga od 10:00 do 21:00 sat. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan. (kta)