Rim, 4. studeni 2017.

Nikad više rata! – ponovio je papa Franjo za vrijeme Svete mise na Dušni dan na Američkom groblju u naselju Nettunu nedaleko od Rima, gdje su pokopani ostaci 7860 američkih vojnika poginulih u Drugom svjetskom ratu. Sveti je Otac prije same Mise proveo neko vrijeme moleći se za sve poginule u ratu, a u svojoj je propovijedi podsjetio čovječanstvo da ne zaboravi prošle lekcije, upozoravajući da je jedini plod sukoba smrt.

Papa je promišljao o nadi da ćemo susresti Boga i našu braću i sestre, o nadi koja, prema riječima Apostola Pavla, nikada ne razočarava. Nikad više rata, nikad više tog besmislenog pokolja – nastavio je papa Franjo citirajući svog predšasnika Benedikta XV., koji je te riječi izrekao vidjevši grozote Prvoga svjetskoga rata. Usmjeravajući svoj pogled na grobove, Sveti Otac je istaknuo: Rat je ugasio tisuće mladih života kao i njihove nade.

Nikad više, Gospodine! – nastavio je Papa – To moramo reći i danas kada se molimo za sve pokojne, ali na ovom mjestu na poseban način molimo za ove mlade ljude. Danas je svijet još jednom u ratu i priprema se da snažnije vodi rat. Nikad više, Gospodine. Nikad više. Ratom se gubi sve! – upozorio je Sveti Otac.

Prisjetio se slike jedne starice koja je na ruševinama Hirošime rekla da ljudi čine sve da bi objavili i vodili rat te na kraju sami sebe uništavaju. To je rat, to je uništenje nas samih – istaknuo je papa Franjo. Čovječanstvo tu lekciju očito nije naučilo ili ju ne želi naučiti, no upravo na današnji dan ono ne smije zaboraviti suze ženâ kojima je putem pisma priopćena junačka smrt ljubljenog muža ili sina.

Koliko su puta u povijesti ljudi razmišljali o tome da povedu rat uvjereni da pridonose novom svijetu, proljeću, no sve to završava oštrom, okrutnom zimom, gospodstvom terora i smrti – upozorio je Sveti Otac. Pomolimo se – nastavio je Papa – na poseban način za one mlade koji su zahvaćeni sukobom, a od kojih mnogi svakodnevno umiru u ovom ratu u dijelovima. Spomenuo se također tisuća nevine djece koja također plaćaju cijenu rata. To je „plod“ rata: smrt – istaknuo je papa Franjo te zaključio – Neka nam Gospodin udijeli milost da plačemo. (kta/rv)