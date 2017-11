Split, 3. studeni 2017.

Top ljestvica najtraženijih naslova u knjižarama Verbum donosi deset vrijednih naslova i zanimljivih preporuka za čitatelje. Na vrhu top ljestvice najtraženijih naslova u listopadu je i dalje novi fantastični hit roman u biblioteci Stilus, "Kad župniku prekipi", literarni prvijenac autora Jeana Merciera. Ovaj međunarodni bestseler pobudio je veliko zanimanje i hrvatskih čitatelja te su se predbilježbe za ovaj roman vršile i prije samog objavljivanja. Glavni lik romana je vlč. Benjamin koji se suočava s mnogobrojnim problemima. Jedni mu zamjeraju da je konzervativan i zaostao, a drugi da nije dovoljno predan zaštiti tradicionalnih vrijednosti. Biskup je nezadovoljan, a on krajnje frustriran. Svega mu je dosta, prekipjelo mu je te odlučuje pokupiti stvari i nestati. Čitav niz neočekivanih događaja koji će potom uslijediti čitateljima koji uzmu u ruke ovaj roman jamči odličnu zabavu i istinsko zadovoljstvo čitanja. Na drugom mjestu je jedinstvena knjiga "Nesveti sveti i druge priče" autora o. Tihona Ševkunova. Jedan je od najvećih duhovnih bestselera našega doba te najprodavanija knjiga u Rusiji nakon Biblije. Uz svježinu i neposrednost svojstvene živopisnomu filmu, Tihon Ševkunov pripovijeda o tome kako se pri koncu studija režije, u vrijeme komunizma, nakon mučnih iskustava sa spiritizmom, približio pravoslavlju, obratio se i krstio te osjetivši monaški poziv ušao u jedini aktivni ruski pravoslavni samostan koji je ostao otvoren u komunizmu. U nizu istinitih priča i anegdota, izvanredno živim i zanimljivim stilom, autor nas uvodi u svijet posljednjih ruskih staraca, duhovnih učitelja koji su našli utočište u tomu samostanu, a koji je on sam imao prilike upoznati i ostati zadivljen njime te ga ovdje opisuje kao vjerodostojan svjedok. "Buđenje gospođice Prim" roman je autorice Natalie Sanmartin Fenollera i zauzima treće mjesto top ljestvice. U knjizi je riječ o mladoj i uspješnoj ženi Prudencii Prim koja iznimno dobro poznaje književnost. Odlazi u idilično mjestašce San Ireneo de Arnois prihvativši posao privatne knjižničarke. Prudencia se nadala da će u San Ireneu pronaći prijatelje, ali nije očekivala buđenje ljubavi, kao ni to da će njezini pogledi na život biti pred izazovima koji će je dovesti do nenadanih otkrića, umijeća uživanja u malim stvarima i duboke radosti. Na četvrtom mjestu je knjiga Roberta Hugha Bensona "Gospodar svijeta". Knjiga je po mnogima najproročanskije djelo u svjetskoj književnosti, koje na vrlo slikovit i uzbudljiv način prikazuje svijet posljednjih vremena. Napeta radnja, živo i znalački opisani likovi, pronicavi prikaz budućnosti doprinijeli su da se ovaj roman nametne kao najpoznatija književna obrada teme kraja povijesti i konačnog sukoba dobra i zla. Knjiga "Uzeti Mariju k sebi" autora Victora Siona se smjestila na petom mjestu top ljestvice najtraženijih naslova. Posljednji je svezak od četiri knjige pod naslovom "Za duhovni realizam". Autor, ovom knjigom, zaokružuje jedan put ljudskoga i kršćanskoga ostvarenja koji nas vodi u Marijinu školu jednostavna i ispunjena života. Na šestom mjestu je "Fatima – cijela istina", djelo uglednog vatikaniste i autora više priznatih knjiga Saveria Gaete. U samoj knjizi autor donosi cjelovit i iscrpan pogled stoljetne povijesti ukazanja u Fatimi, detaljne opise sva tri dijela tajne, posvetu Bezgrješnomu Srcu Marijinu, kao i pobožnosti koje je preporučila Gospa od Krunice. Gaeta u svojoj knjizi iznosi i sve činjenice vezane za ukazanja kao i mišljenja svih papa o Fatimi. Iz svega, proizlazi cjelovita slika koja pomaže razjasniti intrigantne i nejasne dijelove poruke te sumnje je li u cijelosti objavljena Gospina poruka. Slijedi knjiga "Misli u samoći" prepuno dubokih i snažnih misli, ovo iznimno djelo jednoga od najpoznatijih duhovnih velikana 20. stoljeća, Thomasa Mertona, već desetljećima osvaja srca čitatelja diljem svijeta. U vremenu u kojemu je čovjek neprestano okružen i ispunjen bukom svijeta, međuljudskih odnosa i vlastitih emocija, Merton u prvi plan stavlja samoću kao neotuđivu potrebu svakoga čovjeka. Knjiga Jutte Burggraf "Živjeti slobodu snagom vjere" na osmom je mjestu top ljestvice, a riječ je o jasnoj, pronicavoj, poticajnoj i odvažnoj knjizi koja otvara nove vidike te nudi brojne teme za razmišljanje kao i utemeljene razloge za duboku životnu nadu. Od korica do korica ova knjiga upućuje neodoljiv poziv da se preuzme odgovornost za svoj život i oduševljeno upusti u avanturu odnosa s Bogom. Slijedi knjiga "Jači od mržnje" u kojoj autor Tim Guenard iznosi svoju šokantnu ispovijest, odnosno govori o svom putu od odbačenosti i straha do iscjeljenja životnih rana. Knjiga nosi i poruku nade da svaki čovjek bez obzira koliko je bio ranjen, može oprostiti, voljeti i da je vrijedan ljubavi. Posljednje mjesto top ljestvice najtraženijih naslova u Verbumovim knjižarama u listopadu zauzima knjiga "Nespomenuta". Riječ je o romanu omiljene autorice Francine Rivers u kojem donosi biblijsku pripovijest o ljubavi Bat-Šebe i Davida, priču o preljubu i potrazi za oproštenjem, bitkama na bojnim poljima i u ljudskim srcima, a progovara i o posljedicama naših izbora, potrebi za oproštenjem i pronalaskom konačnog ispunjenja.

