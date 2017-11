Sarajevo, 3. studeni 2017.

Na Dušni dan ili Spomen svih vjernih mrtvih, 2. studenog 2017. u večernjim satima u katedrali Srca Isusova u Sarajevu nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predvodio je Svetu misu zadušnicu za pokojne nad/biskupe, svećenike, redovnike, redovnice i bogoslove koji su djelovali na teritoriju Vrhbosanske nadbiskupije.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić kazao je da, moleći za pokojne, žele shvatiti život i doći k sebi. „Mudro živi onaj koga smrt ne iznenađuje“, kazao je kardinal Puljić podsjećajući da sv. Pavao piše kako je Isus Krist umro „da bi mi živjeli“. „Sav je život satkan od malih umiranja počevši od naših rastanaka posebno od onih osoba koje su nam drage – na određeni način to je umiranje – do odlazaka iz jednog mjesta u kojem smo navikli živjeti u drugo. I to je umiranje“, rekao je kardinal Puljić ističući da je život protkan umiranjem da bi se živjelo. Prisjetio se svoga odlaska iz rodne kuće u sjemenište te dodao da čovjek, birajući jedno zvanje, „mora umrijeti nekom drugom zvanju“ pa je svaki izbor određeno umiranje i to umiranje da bi se živjelo.

„Srcem treba prionuti za ono što nikad neću izgubiti... Dok se molimo za pokojne, želimo shvatiti svoj život koji je proces umiranja da bi se živjelo, U biti, život je samo ono što ti ostane nakon smrti. Sve drugo je prolazno. Koliko god to znali, valja nam poći u školu križa Kristova. On nas uči. Na križu je umro da bi mi živjeli. Nositi križ znači učiti umirati. Često govorimo kako je smrt prijelaz iz ovog života u vječni. Taj smisao dao je Krist svojim uskrsnućem. Spomen svih vjernih mrtvih obnova je vjere u uskrsnuće mrtvih, u život vječni. I to je smisao našeg života. Živimo za tu vječnost. Što god radili, što god imali treba služiti tomu da živimo za tu vječnost jer je život samo ono što ostaje nakon smrti“, kazao je kardinal Puljić potičući da se pouzdaju u Krista.

„Mi danas želimo pokazati zahvalnost prema svima onima koji su u ovoj mjesnoj Crkvi svojim radom, žrtvom i umiranjem učinili da ova vjera živi, da smo mi danas vjernici. Oni su nam namrli tu vjeru i vrlo često skupo su je platili bilo životom ili brojnim žrtvama i poniženjima. Danas se ne smijemo bojati svjedočiti tu vjeru kako bi je namrli budućim pokoljenjima zahvalni svima koji su nam ostavili u baštinu najsvetije što su imali, a to je vjera u Krista uskrsloga i u vječni život“, istaknuo je kardinal Puljić u prigodnoj propovijedi.

Na kraju Mise, kardinal Puljić i suslavitelji su pošli kod groba vrhbosanskih nadbiskupa i metropolita: Marka Jozinovića, Smiljana Franje Čekade i Marka Alaupovića te izmolili opijelo za njih kao i za slugu Božjeg nadbiskupa Stadlera, prvog vrhbosanskog nadbiskupa, te za drugog vrhbosanskog nadbiskupa Ivana Evanđelistu Šarića čiji se posmrtni ostaci nalaze u crkvi sv. Josipa na Marijinu Dvoru u Sarajevu.

Tijekom Mise pjevao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića. (kta)



foto