New York, 3. studeni 2017.

Američki biskupi oglasili su se u povodu ubilačkog terorističkog napada u New Yorku koji se dogodio 31. listopada. Danas su naš grad i čitava nacija zgroženi i užasnuti novim činom bezumnog nasilja, kazao je kardinal Timothy Dolan, nadbiskup New Yorka. Dok još ne znamo sve pojedinosti napada, jedna stvar je jasna: još jednom, bez obzira na našu vjeru, rasu, etničku pripadnost i politička uvjerenja, moramo ostaviti po strani naše razlike i ujediniti se u vjeri i ljubavi. Kardinal Dolan poziva stanovnike grada svih uvjerenja da „pruže potporu ranjenima, da mole za one koji su poginuli kao i za njihove obitelji i bližnje, te da zajedno rade na poboljšanju poštovanja i razumijevanju među ljudima kako bi ovakva đavolska djela puna mržnje postala stvar prošlosti." Predsjednik Američke biskupske konferencije kardinal Daniel DiNardo, napad je nazvao „užasnim" činom zbog kojega „nam je svima teško pri srcu". Kazao je također da je „neizmjerno tužan" što ponovno mora reagirati na takvu vrstu napada. „Obitelj i prijatelji poginulih, znajte da niste sami i da su molitve biskupa i čitave Crkve s vama i vašim bližnjima. Vama i čitavome svijetu želio bih kazati da sile tame uvijek pokušavaju ugasiti našu nadu. Ali naša je nada u imenu Gospodnjem i ostat će zauvijek čvrsta." (kta/ika)