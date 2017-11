Vatikan, 3. studeni 2017.

Svi smo mali i bespomoćni pred otajstvom smrti. Međutim, kakve li samo milosti ako u tome času sačuvamo plamen vjere u našim srcima! – poručio je papa Franjo svojim pratiteljima na Twitteru u prigodi Spomena svih vjernika pokojnika, odnosno Dušnog dana, 2. studenog 2017.

A kao što je objasnio 18. listopada ove godine za vrijeme opće audijencije srijedom, Isus će nas uzeti za ruku, kao što je uzeo za ruku Jairovu kći, i još jednom ponoviti: "Talità kum", "Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!" (Mk 5, 41). On će to reći nama, svakome od nas: "Ustani, uskrsni!"

Sveti Otac je potom pozvao prisutne da zatvore oči i razmišljaju o tom trenutku: o svojoj smrti. Neka svaki od nas misli na vlastitu smrt – nastavio je Papa – i zamisli trenutak koji će doći, kad će nas Isus uzeti za ruku i reći nam: "Dođi, dođi k meni, ustani!" Tu će prestati nada i nastati stvarnost, stvarnost života. Razmislite dobro: sâm Isus će doći svakom od nas i uzeti nas za ruku, svojom nježnošću, blagošću i ljubavlju. I neka svatko u svom srcu ponovi Isusove riječi: "Ustani, dođi. Ustani, dođi. Ustani, ustani na novi život!"

To je naša nada pred smrću. Za onoga koji vjeruje, to su vrata koja se potpuno širom otvaraju; za one koji sumnjaju to je zraka svjetla koja se probija kroz vrata koja nisu potpuno zatvorena. Ali za sve nas to će biti milost, kada će nas to svjetlo, susret s Isusom, prosvijetliti – kazao je tom prilikom papa Franjo. (kta/rv)