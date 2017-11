Sarajevo, 2. studeni 2017.

Na Dušni dan ili Spomen svih vjernih mrtvih, 2. studenog 2017. ispred kapele na Gradskom groblju Bare u Sarajevu, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predvodio je Svetu misu zadušnicu uz koncelebraciju provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Joze Marinčića i još 14 svećenika.

Riječi pozdrava kardinalu Puljiću, svećenicima, sestrama raznih družbi, bogoslovima i svim okupljenim vjernicima uputio je vlč. Oliver Jurišić, župnik župe sv. Josipa na Marijinom Dvoru na čijem se teritoriju nalazi ovo groblje. Tijekom Mise asistirali su bogoslovi Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa „Redemptoris Mater“ iz sarajevskog predgrađa Vogošća.

U prigodnoj propovijedi kardinal Vinko Puljić podsjetio je da su se okupili na groblju ne samo da bi molili za svoje pokojne nego i da bi se susreli s brojnim znancima jer tih svetih dana mnogi dolaze na grobove svojih najmilijih. „Zanimljivo je da čovjek, stojeći pokraj groba, bez obzira bio učen, neuk, bogat, siromašan, postaje svjestan svoje smrtnosti i ograničenosti. I zapravo, kada na današnji, kako ga zovemo, Dušni dan molimo za duše pokojnika, i mi počnemo razmišljati o svojoj smrtnosti, o čovjeku koji je tijelo i duh“, kazao je kardinal Puljić napominjući da često „smrt učini čovjeka zrelijim“ i potakne ga na razmišljanje. Rekao je da se nerijetko živi „u trku“ pa se ne razmišlja o potrebi donošenja životnih plodova pri čemu je jesen simbolično godišnje doba „kada slavimo one koji su proslavljeni u nebu i postigli plodove, ali molimo i za one koji su na putu da postignu plodove“.

Potom je kardinal Puljić podsjetio da je Crkva dan ranije slavila sve svete odnosno one koji su postigli rajsku slavu i nalaze se kod Boga te dodao da danas mole za one koji se nalaze u stanju čišćenja za nebo. „Čistilište je, zapravo, jedno pročišćenje. Papa nam tumači da je to vrijeme pročišćenja da sazrijemo za ljubav Božju“, kazao je kardinal Puljić dodajući da mole upravo za te duše i svojom molitvom pomažu im u stanju kada oni sami sebi više ne mogu pomoći. „Mi im možemo pomoći. Zato kod našega naroda postoji jedna posebna pobožnost: moliti za duše u čistilištu“, rekao je kardinal Puljić te pojasnio da, nakon smrti, netko „dospije u pakao, netko u čistilište, a netko u raj“. „Ako čovjek umre u milosti, onda je, zapravo, siguran da neće ići u pakao. Umrijeti u milosti znači iskreno se kajati i primiti milost oproštenja. Oni koji nisu dovoljno okajali svoje grijehe na zemlji, prolaze kroz čistilište“, kazao je kardinal Puljić.

Mi ovdje želimo obnoviti nadu da se znademo u svakome trenutku kajati, grijeha se odricati i za ljubav Božju se opredjeljivati, pa kad god nas zatekne smrt, mi ćemo biti pripravni. Stara narodna poslovica kaže: tko češće na smrt misli, čestitije živi... Pa neka naše duše iz čistilišta pomognu da pametnije živimo - to znači čestitije, da istinski budemo spremni zakoračiti u vječnost“, kazao je kardinal Puljić u svojoj propovijedi.

Nakon Svete mise kardinal Puljić izmolio je opijelo za sve pokojne. Nakon Svete mise predmolio je opijela pored tri svećeničke grobnice, a vjernici su pohodili i pomolili se na grobovima svojih pokojnih. (kta)



foto