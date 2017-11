Zagreb, 2. studeni 2017.

Na svetkovinu Svih svetih i obljetnicu smrti sluge Božjega biskupa Josipa Langa (25. siječanj 1857. - 1. studeni 1924.) u župnoj crkvi Pohoda BDM na Dolcu u Zagrebu, gdje počivaju Langovi posmrtni ostaci, predvodio je postulator kauze za proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca mons. Juraj Batelja u koncelebraciji s domaćim župnikom preč. Zlatkom Golubićem.

U ozračju svetkovine Svih svetih, na početku homilije mons. Batelja je znakovitim ukazao na činjenicu predstavljanja knjige „Milosrđe na djelu. Zgode iz života sluge Božjega biskupa Josipa Langa“ netom prije početka mise, jer je kako je naglasio „u današnjem vremenu važnija riječ 'imati', nego 'biti'“.

Možda i kršćanina spopadne napast, povrede i lošeg odnosa prema bližnjemu da ga potpuno isključimo iz svoga kršćanskoga mišljenja, a čuli smo i u evanđelju kako Isus svoje kraljevstvo i svoj pogleda na svijet i čovjeka gradi posve drugačije, rekao je, te izrazio nadu da će tomu doprinjeti i mediji, „da se kršćanska dobrota promovira na način da ne bude ponižavana, nego da bude stavljena u onaj okvir i na onaj način da suvremenog čovjeka potakne da shvati da ne zemlji sve prestaje, a nebo ostaje“.

Nadalje je posvijestio, kako „slaviti svetkovinu Svih svetih znači naviještati uskrsno otajstvo o svecima koji su trpjeli s Kristom i koji su se zajedno s njime proslavili“, jer „svetost se zasniva na nasljedovanju na onoj jedinoj ljubavi koju je Krist u prinosu Ocu svojega života za ljude. Zato se kršćanska svetost sastoji u svakodnevnom životu u vidu blaženstava. Koliko na svijetu ima ustava, zakona, propisa, statuta, pravilnika; sabori i skupštine donose nove zakone, izdaju uredbe, no naš pastir Isus Krist nije studirao pravo, nije bio saborski zastupnik i nije glasovao a dao nam je bitno, Božansko rješenje. Svi zakoni mogu stati u njegovo jedno pravilo „ljubi Boga svoga, njemu jedinome daj prvo mjesto u svome životu, a brata čovjeka ljubi kao samoga sebe. I doista: onaj tko tu ljubav nosi u srcu, i toga se drži, neće ništa uništiti“.

Propovjednik je upozorio, kako ljubav zahtjeva cijelo biće, cijeloga čovjeka, a to je poruka sluge Božjega Josipa Langa.

Njegov život je poruka da prava ljubav ne poznaje polovičnost. Božja riječ i dobrostivo srce Josipa Langa na današnju svetkovinu posvješćuju nam da je neizmjeran dar koji smo u Kristu primili. Sveci su ostavili sve, da bi našli sve, Isus im je dao budućnost da žive u Ocu s ljudima: ne sa stvarima, već s osobama, a ne s posjedima. Svet je čovjek koji spoznaje i otkriva svoju postojanost pozitivnim snagama: snagu zrna položenu u njegovo srce i nosi ga do zrelosti bez straha od kukolja. Sveti koje liturgija danas slavi nisu samo oni koje je Crkva proglasila svetima, i nalazimo ih u kalendaru. To su svi spašeni koji tvore proslavljenu Crkvu, nebeski Jeruzalem“.

Osvrćući se na djela milosrđa, naglasio je, kako je nas možda životna okolnost natjerala ih činimo, a biskup Lang je to činio stalno, uvijek iznova, pa i onda kad su ga drugi, uključujući i one koje je pomagao ismijavali.

Čitajući o njegovim djelima ne možemo se ne zapitati kako je ustajao u svemu to je činio? Iza njegovih djela milosrđa iskrena je i duboka vjera, posebna pobožnost prema Majci Božjoj i Isusu u Presvetoj euharistiji. Biskup Lang je svoja djela stavljao u Božje ruke, i u Njegovo je ime činio djela milosrđa, i samo je tako moguće imati snagu i činiti dobro, rekao je mons. Batelja, te podsjetio kako je kanonski postupak za proglašenje blaženim sluge Božjega Josipa Langa 1943. pokrenuo bl. Alojzije Stepinac.

Neka nam ovogodišnja svetkovina Sviju svetih još više približi lik Isusa Krista našega Spasitelja, te da djela milosrđa i dobrote koja činimo budu prepoznatljiva u svijetu koji želi spasiti čovjeka stvorena na sliku i priliku Božju, rekao je na kraju mons. Batelja.

Nakon popričesne molitve, župnik Golubić je zahvalio predvoditelju slavlja mons. Batelji, kao i na svemu što čini oko pripreme za beatifikaciju sluge Božjega biskupa Josipa Langa.

Vjernike je potaknuo na još žarču molitvu Langu, te promišljanje i nasljedovanje njegova života, u čemu poticaj može biti i knjiga „Milosrđe na djelu“.

Euharistijsko slavlje pjevanjem je uveličao župni zbor.

Predstavljena knjiga „Milosrđe na djelu. Zgode iz života sluge Božjega Josipa Langa“

Također, na obljetnicu smrti sluge Božjega biskupa Josipa Langa je u župnoj crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije na Dolcu u Zagrebu u kojoj je Lang bio župnik (1912.-1915.), a u koju su preneseni i njegovi zemni ostaci bila je predstavljena knjiga „Milosrđe na djelu. Zgode iz života sluge Božjega Josipa Langa“. Knjigu je objavila Postulatura bl. Alojzija Stepinca, priredio ju je mons. dr. Juraj Batelja, a ilustrirao Darko Zloušić Iđaković.

Uz mons. Batelju, knjigu je predstavio ravnatelj Nadbiskupijskog pastoralnog instituta i pastoralni suradnik u župi sv. Marije na Dolcu vlč. dr. Josip Šimunović. Uvodno je podsjetio, kako sluga Božji Josip Lang pripada svijetlim likovima koji potiču i govore o milosrđu. „Njegov lik veoma aktualan je i danas: on je velik duhovni izvor hrvatskog naroda“. Nadalje je naglasio da ovo vrijedno djelo predstavlja Langovu najveću kvalitetu, a ona je „ljubav prema bližnjima, pogotovo prema siromašnima koja je bila prepoznatljiva na svakom koraku. Mnogima je znao pomagati, a redovi starih, nemoćnih i siromašnih nisi bili rijedak prizor pred njegovom kurijom na Kaptolu onih dana kad je dijelio svoju plaću. Svi su znali da postoji netko tko ih neće odbiti, kod koga se isplati doći, i moliti za pomoć. Langu nisu dolazili samo siromašni. Dolazili su i dobrostojeći, kojima je trebao novac da bi nešto napravili ili poplaćali svoje dugove. Brinuo se za studente, bogoslove“. Šimunović je rekao kako knjiga predstavlja sliku sluge Božjega Josipa Langa, a zgode su probrane iz djela p. Ante Katalinića „Naš veliki Lang“.

Priče odišu jednostavnošću, životom, prisutnošću duha Josipa Langa. One potiču i nadahnjuju da i mi koji se rado okupljamo u ovoj crkvi i na grobu sluge Božjega barem malo budemo kao on, a prilike nam se nude svakoga dana, rekao je. Knjigu je preporučio na čitanje i kao prikladan dar od djece do odraslih, te u duhu svetkovine Svih svetih zaključio „svetost nije daleko od nas, na to nas podsjeća biskup Josip Lang, ali i današnja svetkovina“.

Mons. Juraj Batelja je uvodno prisutne kratko upoznao s aktivnostima vezanima uz pripremu pozicije. „Kao postulator zadnjih sedam godina, završavam njegovu poziciju koju ću predati Kongregaciji za proglašenje svetaca. To su svi Langovi dokumenti, naznačene sve propovijedi, njegova pisma i knjige koje je napisao, i svjedočanstva svjedoka koji su bili na Crkvenome sudu“.

Nadalje, izrazio je žaljenje što grad Zagreb zaboravlja za kršćansku djelotvornu ljubav ovoga apostola grada Zagreba. „Kad je on umro 1924. godine, jedna se dolazilo na Kaptol u povorku da mu se iskaže počast. Tako je bilo nakon smrti, a za života počevši ovdje od bogoslovije ili od katedrale nakon jutarnje mise za njim se strčao sav svijet, onaj siromašni potreban, a koji puta i ne potreban, senzacionalistički, ili oni koji su iskorištavali dobrotu Josipa Langa“ podsjetio je, te podsjetio kako je Langova rodbina negodovala radi njegova „rasipanja imovine“, na što im je on odgovarao „bolje je dobro činiti, nego ljubav uskratiti“.

Osvrćući se na sadržaj knjige, Batelja je naglasio kako ona donosi zgode iz Langova života koje su desetljećima prepričavali mnogi Zagrepčani i vjernici Sj. Hrvatske. „Donosimo 62 zgode, poput onih gladna nahraniti, neuka poučiti, golova odjenuti, za ostavljene i napuštene brinuti se. Nisu to bila djela u organizaciji neke dobrotvorne ustanove, nego je to bila kršćanska ljubav pretvorena u život“. To je potkrijepio i s nekoliko primjera koji pokazuju kako Lang znao skinuti svoju obuću, pa čak i odjeću kad je vidimo bosa, ili gotova gola. „Svijet se možda koji puta nasmijao tih jednostavnim gestama, ali osvjedočenom čovjekoljublju koje proizlazi iz Isusove zapovijedi ljubavi prema bližnjemu“. Ukazujući na činjenicu, da se od početka kršćanstva vjernički puk nadahnjivao pričama iz života svetaca i to čitajući, a najviše slušajući hagiografije. „Ova je knjiga hagiografija na moderan način. No, ona je prikazuje život i rad biskupa Langa kronološki. Posebice ne prikazuje njegov intelektualni rad, i njegov biskupski rad, odnosno sve ono što ulazi u opis takve službe. Ova knjiga prikazuje čovjeka koji je živio uronjen u svoju stvarnost, čovjeka koji je nastojao učiniti tu stvarnost lakšom i ljepšom tolikim potrebnima“ rekao je mons. Batelja. Na tom tragu izrazio želju da sastavljači udžbenika i nastavnici vjeronauka, pa i hrvatskoga jezika osobito za osnovnu školu, u potrazi za književnim djelima koja govore o prijateljstvu, dobroti i ljubavi prema drugima posegnu za ovim djelom, jer „ovdje nije imaginacija, već je ljubav na djelu, i to ne iz čisto humanističkih pobuda, nego iz ljubavi prema Isusu Kristu, Sinu Božjemu“. Na kraju je naglasio, kako vrijednost ovih priča nije samo u njihovoj jednostavnosti, nego „u porukama koje nude djetetu i odraslome u 21. stoljeću u kojem je materijalnost postala imperativ, a imati, posjedovati glagoli koji pokreću živote. Djela biskupa Langa pokazuju drugu mogućnost: dijeliti, pomoći, suosjećati“. (kta/ika)



Foto: Marija Belošević

foto