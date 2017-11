Aladinići, 2. studeni 2017.

Župa Aladinići, u Stolačkom dekanatu, na svetkovinu Svih svetih, 1. studenog 2017. proslavila je svoje nebeske zaštitnike te 40. obljetnicu utemeljenja.

Svečano Misno slavlje predvodio je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić, uz koncelebraciju još 12 svećenika. On je, tijekom Svete mise, u službu uveo novoga župnika - don Stipu Galu, predstavivši ga narodu te uručivši mu ključ od crkve i svetohraništa, dok je župnik izgovarao riječi prisege.

Biskup Perić je uputio prigodnu propovijed u kojoj je najprije napomenuo kako se tijelo rastavlja od duše. „Tijelo, za koje smo sve poduzimali da ostane svježe i mlado, ode u grob, a duša na sud Božji. Tri su stanja nakon smrti: pakao, čistilište i raj. O njima nam jasno i razgovijetno govori Gospodin Isus. Pakao: Bijah gladan, ne dadoste mi jesti; bijah bolestan, niste me ni posjetili kamo li lijeka dali… odlazite, prokleti, u oganj vječni – eto pakla. Čistilište: Svi se grijesi mogu oprostiti, samo se ne može oprostiti grijeh protiv Duha Svetoga, tj. kada se čovjek ne kaje zbog svojih grijeha onom snagom koju daje Duh Božji. Tko sagriješi protiv Duha, neće mu se oprostiti ni na ovom ni na drugom svijetu. Znači, ima oproštenja i ispaštanja i na drugom svijetu – eto čistilišta, pročišćenja. Raj: Isus je onomu raskajanom razbojniku, koji ga je zamolio: 'Sjeti me se kada u raj dođeš' – odgovorio: 'Još večeras sa mnom si u raju' – eto raja“, objasnio je biskup Perić napominjući kako općinstvo svetih obuhvaća spašenike i proslavljene u raju, pročišćavane u čistilištu i one putujuće i vojujuće protiv grijeha na zemlji.

„Danas zazivamo sve svete na nebu da pomognu i onima u čistilišnim patnjama i nama na zemlji. Sutra slavimo Dušni dan, molimo za duše u čistilištu. Koji su u čistilištu, sigurno će se spasiti, a naše molitve Bogu mogu pospješiti trenutak njihova spasenja. I onda, dok svi slavimo Kristovo uskrsnuće, nadamo se i svomu uskrsnuću kada će se ponovo duša povezati s tijelom i tako sjediniti u punu osobu da uživa blaženstvo vječno“, kazao je na kraju biskup Perić.

Aladinićka crkva bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a dosta vjernika ostalo je i vani. Misno slavlje, skladnim pjevanjem, uveličao je župni zbor, 30-ak ministranata, kao i mladi u narodnoj nošnji.

Podsjetimo, upravo na današnju svetkovinu 1977. odcijepljena je nova župa Aladinići od Prenja te je počela funkcionirati samostalno pod vodstvom župnika don Ante Đereka. Župni stan sagrađen je iste godine, a župna crkva dovršena je 1979. I župa i župna crkva doživjele su teško stradanje 1992., prenosi portal nedjelja.ba. (kta)