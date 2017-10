Sarajevo, 31. listopad 2017.

Kada se nekomu hoće reći kako njegovi stavovi i argumentacija ni približno ne odgovaraju stvarnosti i činjeničnom stanju, a iscrpljeni su svi razumski argumenti u objašnjavanju, onda mu narod obično veli: „Ma, nemaš ti pojma o životu!“ To istodobno ne znači kako je dotični dio neubrojive mase, nego je jednostavno „nedokazan“ – ništa mu se u konkretnoj situaciji i(li) temi ne može predočiti na način da shvati svoju pogrešku i zabludu. Razgovor se onda s takvim, nakon nekoliko puta ponovljene rečenice o neimanju pojma, obično prekida do neke nove prigode. Ako je, pak, taj sugovornik u nekim drugim temama i zgodama pokazao kako je dostojan uvažavanja, onda ovakva kvalifikacija u načelu ne utječe na naredni razgovor tj. ne dolazi do prekida komunikacije, ali ako je u većini slučajeva očitovao kako živi „u svome svijetu“, onda se takvoga više nikada ne uzima zaozbiljno. I što je čovjek na većoj društvenoj poziciji, to ga ovo više obvezuje, jer je njegova riječ „teža“ i proporcionalno ima veći utjecaj na širi auditorij. Stoga konstatirati za nekog da „nema pojma o životu“ ne znači težiti prekidu odnosa s njim, nego mu dati do znanja da u određenoj temi više nije vrijedan pozornosti i vremena. To se upravo može primijeniti na patrijarha srpskog gosp. Irineja kada, po sustavu nepočešljanih misli, elaborira o velikoj Srbiji.

Premda je javnost već naviknuta da patrijarh iz Beograda, krsnim imenom Miroslav Gavrilović, svašta „lupi“ o društveno-političkim prilikama, ipak on svaki put uspije „uzburkati duhove“ svojim evociranjem ideja objelodanjenih i u određenom obliku odjelotvorenih 1990-ih godina. Ovaj put je to učinio prigodom posjeta Beogradskom sajmu knjiga 24. listopada 2017. gdje je nazočio promociji projekta Dušu nisu ubili, kojega je organiziralo predstavništvo Republike Srpske u Srbiji i Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu (Ministarstvo inozemnih poslova Srbije). Riječ je o istoimenom dokumentarnom filmu (82 minute) i knjizi svjedočenja, novinarke Mire Lolić Močević te „historiografskoj monografiji“ Zatiranje Srba u Bosni i Hercegovini u 20. Veku autora dr. Drage Mastilovića, dekana Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu.

U takav ambijent, patrijarh se uklopio izjavom: „Gdje god žive Srbi, to je Srbija – bilo u Srbiji, bilo u BiH, Vojvodini, Crnoj Gori ili drugim mjestima.“ Zatim je u izjavi za Alo ustvrdio: „Teško je nabrojati sva stradanja Srba u Bosni, Hercegovini, Lici, Dalmaciji, gde su nestajala cela sela (...) Nisam mogao, a da ne kažem da je SPC čekala godinama izvinjenje rimokatolika i da ga nikad nismo čuli, i da ga verovatno nećemo ni čuti. A mnoge ideje i dalje su žive i to je tragedija i naša i njihova.“ Nažalost, patrijarh je svojim riječima i primjerom potvrdio kakve ideje žive danas. Razumjet bi ga se moglo da je kojim slučajem prespavao razdoblje od skupa na Gazimestanu 1989. preko Balvan revolucije u Hrvatskoj i agresije JNA na tu zemlju te genocidnoga obilježja rata kojega su Srbi vodili u BiH stvorivši, protjerivanjem i ubojstvima Hrvata, Bošnjaka i ostalih, etnički „očišćen“ teritorij koji je poslije međunarodna zajednica nagradila okvirom kvazidržave pa sve do 1999. kada je, intervencijom NATO-a zaustavljeno krvoproliće na Kosovu. Također, patrijarha Irineja moglo bi se opravdati da je kao pravoslavni monah živio sve do skora intenzivno-molitvenim životom u kakvu manastiru, daleko od društvene zbilje. Ali on je 1975. izabran za episkopa niškog te je iz jugoistočne Srbije mogao svjedočiti inkubaciji zamisli Ilije Garašanina (1812. – 1874.) u suvremenom kontekstu...



