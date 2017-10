London, 31. listopad 2017.

Susret biskupa Istočnih katoličkih Crkava Europe povodom 60. obljetnice ukrajinske eparhije Svete obitelji u Londonu održan je u glavnom gradu Velike Britanije od 26. do 29. listopada na poziv mons. Hliba Lonchyne, biskupa te eparhije. Susret je održan u Centru za jedinstvo Fokolarinskog pokreta u Welwyn Garden Cityu. Bili su to intenzivni dani susreta, predavanja i rasprava, ali prije svega dani bratstva i molitve, tijekom kojih su biskupi dijelili nadu i patnju, planove i teškoće Istočnih katoličkih Crkava Europe, navodi se u završnom priopćenju sa Susreta. Sudjelovalo je četrdesetak sudionika, biskupa, svećenika i stručnjaka za katehezu, iz raznih zemalja, od Engleske do Ukrajine, od skandinavskih država do Grčke. Opća tema susreta bilo je naviještanje, poznavanje i življenje vjere u Krista (kerygma-kateheza-mistagogija).

„Na kraju ovih radova, svi mi, pastiri Istočnih katoličkih Crkava Europe, osjećamo se ohrabreni Gospodinovom ljubavlju u našem služenju Crkvi, onom božanskom milošću koja iscjeljuje naše slabosti i Gospodinovom ljubavlju prema svojoj Crkvi koja nas potiče da naviještamo njegovo evanđelje. Uvjereni smo u središnju i temeljnu nužnost naviještanja Krista kroz katehezu i mistagogiju koji su plod slavljenja božanske liturgije kao mjesta ispovijedanja i slavljenja naše vjere. Onu mistagogiju koja izvire iz samog evanđelja, iz liturgijskih tekstova i ikonografije, kako bi dovela naše vjernike do razmatranja otajstva Krista, utjelovljene Riječi Božje, po Duhu Svetom i Blaženoj Djevici Mariji.

Različita liturgijska slavlja koja smo slavili kroz ove dane omogućila su nam da iskusimo bogatstvo katolištva koje se očituje kroz različite kršćanske tradicije koje su gotovo dva tisućljeća oblikovale kršćansko lice Europe. Ta nam je činjenica posvjestila trajno novi poziv da svjedočimo evanđelje milosrđa, ljubavi i pomirenja današnjem svijetu, označenom patnjom, siromaštvom, nepravdom i oružanim sukobima koji muče tolike naše Crkve i narode. Posebno pozivamo na dar mira i pomirenja za ukrajinski narod, koji je već predugo mučen nasiljem i ratom, podsjećajući također na progon i patnju naše kršćanske braće na Bliskom istoku.

Različiti aspekti koje smo produbljivali ovih dana pokazali su nam važnost ponovnog otkrivanja Kristove središnjosti u našem propovijedanju i katehezi, te valjanost metoda velike tradicije naših crkava: propovijedanje, kateheza, ikonografija i mistagogija; a istodobno i nužnost korištenja novih sredstava komunikacije kako bi se svima navijestilo Kristovu Radosnu vijest", navodi se u završnom priopćenju sa susreta.

Idući susret će se održati od 14. do 17. srpnja 2018. godine u eparhiji Lungro u Italiji na poziv mons. Donata Oliverija. (kta/ika)