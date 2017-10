Mainz, 30. listopad 2017.

Hrvatska katolička misija Mainz proslavila je u subotu 28. i nedjelju 29. listopada 2017. pedesetetu obljetnicu postojanja i djelovanja. Središnji događaj slavlja bilo je svečano Misno slavlje u nedjelju 29. listopada u crkvi sv. Bonifacija u Mainzu, u kojoj se Hrvati katolici iz te misije okupljanju na nedjeljno Misno slavlje. Svetu misu je u punoj crkvi predvodio uime zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, pomoćni zagrebački biskup i generalni vikar Zagrebačke nadbiskupije mons. dr. Ivan Šaško, u zajedništvu s ravnateljem Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu vlč. dr. Tomislavom Markićem, delegatom za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivicom Komadinom, uime Biskupije Mainz biskupskim vikarom Dietmarom Giebelmannom, katedralnim dekanom u Mainzu Heinzom Heckwolfom, te s dvojicom dominikanaca iz Mainza o. Diethardom Zielsom i o. Franom Prcelom, te s prof. dr. fra Antom Crnčevićem s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. U misnom slavlju sudjelovali su i veleposlanik R. Hrvatske iz Berlina dr. Gordan Grlić Radman i generalni konzul Generalnog konzulata R. Hrvatske iz Frankfurta Vladimir Duvnjak, provincijska predstojnica Školskih sestara franjevaka Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina sa sjedištem u Sarajevu s. Kata Karadža sa skupinom svojih sestara, kao i predstavnici policije gradova prijatelja Zagreba i Mainza.

Sve je na početku pozdravio voditelj misije fra Ante Bilić podsjetivši kako je u toj crkvi prvi voditelj misije fra Stjepan Pavić slavio prvu Svetu misu za Hrvate 1. listopada 1967. Od tada se svake nedjelje i blagdana, uz male prekide, sv. misa na hrvatskom jeziku slavi upravo u ovoj crkvi. Na prvoj Svetoj misi koju je fra Stjepan slavio bilo je sto dvadeset četvero vjernika, a već na sljedećoj Misi bilo je sto pedeset troje vjernika, od čega 96 muškaraca, 51 žena i četvero djece. Istaknuo je kako je mons. Giebelmann najzaslužniji za tu veliku proslavu. Pozdravio je i članove župnog vijeća, kao i članove župnih vijeća tijekom svih tih godina kojima je zahvalio na potpori, sadašnjim i bivšim ministrantima, kao i svim vjernicima koji na razne načine sudjeluju i sudjelovali su u raznim aktivnostima. „Isto tako pozdrav i dobrodošlica svim Hrvatima koji su zadnjih mjeseci i godina pristigli na područje misije. Neka se ugodno osjećaju kao svoji među svojima“, kazao je fra Ante Bilić.

U uvodnoj je riječi mons. Šaško prenio pozdrave zagrebačkog nadbiskupa, kardinala Josipa Bozanića, koji ga je, kako je istaknuo, poslao u tu misiju, da svima prenese njegovu blizinu, čestitke i molitveno zajedništvo. „Kardinalu se pridružuju i ostali hrvatski biskupi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U širini toga hrvatskog zajedništva zahvaljujemo Gospodinu, spominjemo se prošlih desetljeća, živih i pokojnih voditelja i članova ove zajednice, prenosimo svoju predanost, prepoznavanja Božjih darova, radost primljenih milosti, kao i potrebe, naše kušnje i tjeskobe. Posebno molimo za sve koji trpe, za bolesne, siromašne i osamljene da bismo preobraženi Euharistijom bili nositelji radosne vijesti i kršćanske utjehe“, istaknuo je.

U nadahnutoj je propovijedi mons. Šaško istaknuo kako je znakovito da je jubilejsko slavlje misije palo upravo u nedjelju koja donosi riječi knjige Izlaska o ponašanju prema pridošlicama, prema onima koji su u oskudici ili bez zaštite, a uz to i Isusov sažetak Svetoga pisma o povijesti Božje ljubavi, povijesti spasenja i milosrđa. Pozvani smo na tome nadahnjivati svoje ponašanje u odnosu prema drugima. U biti je taj sažetak bio u središtu života i ove hrvatske katoličke zajednice. Ovdje su hrvatski ljudi bili suočavani s puno trpljenja i dvojba, a jednako tako s velikom ljubavlju s pomoći i prihvaćanja. I ovdje se mjesna Crkva Biskupije Mainz očitovala kao ozračje prihvaćanja da bismo i mi svjedočili da vjernik uvijek u Crkvi ima svoj dom i da je svaki čovjek poštovan u svome od Boga darovanom dostojanstvu. Prijašnji naraštaji našega naroda oblikovani su kršćanstvom i njime prožeti. Hrvati su odlazeći iz domovine sa sobom ponijeli najbitnije, a to je ljubav. I ova je zajednica u Mainzu u nevolji mnogoj prigrlila riječ s radošću Duha Svetoga. Uz sve muke koje je prošao prvi naraštaj, njihovi plodovi ovdje pokazuju da su živjeli snagom i radošću Duha Svetoga. I kad su jednom nogom bili u Njemačkoj, a drugom u Hrvatskoj, postojalo je nešto što je trebalo čuvati cjelovitim, a to je srce. Najviše boli kad je srce podijeljeno. Na najdubljoj razini Hrvati su čuvali nepodijeljenost srca koje su mogli jačati upravo u Crkvi. Ostanite u Crkvi ponosni i zahvalni Bogu za dar vjere i dar Crkve bez obzira na sve naše nesavršenosti, nedostojnosti, stramputice. Naša nas povijest uči da je važno ne udaljiti se od stožera, od iskustva zajedništva s Bogom. Sinoć me posebno dirnula okupljenost i blizina hrvatske duše u zajedništvu naraštaja i njemačkih prijatelja. Hrvatska duša nigdje ne progovara tako lijepo kao u Crkvi. Dirnuo me žar i oduševljenost mladih koji gaje i svjedoče nadu i ljepotu duha i kulture. Važno je uvijek imati dovoljno sućuti za druge. Javlja se i utješna slika kako u trenucima kada je teško, trčimo u zagrljaj majke koja nas zakriljuje i utopljuje svojim plaštem i zagrljajem. I hrvatski su vjernici od davnine hrlili Blaženoj Djevici Mariji, Milosnoj Gospi, i ma gdje bili u njoj su nalazili toplinu doma i nadu domovine. Hrvatski su vjernici uvijek nosili sigurnost kompasa i prijateljstva u svojim svetima, naročito u blaženom Alojziju Stepincu. Njegov lik, njegova vjernost Crkvi i domovini ostaje nadahnućem za svakoga od nas. Kao što se u njegovu životu očitovalo da Bog iz najvećeg trpljenja izvodi najveće milosti, i mi molimo da možemo ustrajati u istome duhu. Ta nam je pobožnost pomogla da u bilo kojoj našoj bijedi, neimaštini i ogoljenosti osjetimo da je Bog s nama i da nas ljubi, istaknuo je mons. Šaško.

U prinosu darova prineseni su svijeća, katekizam, cvijeće, hostije, kalež, vino, voda, Biblija, kruh, klasje, školska torba i plodovi zemlje (voće).

Na kraju misnog slavlja prigodnu riječ uputio je biskupski vikar Giebelmann koji je izrazio zahvalnost hrvatskim sugrađanima na pomoći oko izgradnje Njemačke. „Vaša vjera nas je oplemenila, i na tome smo vam zahvalni. Dok vam čestitam 50. obljetnicu misije, zahvaljujem svima koji su djelovali i djeluju u vašoj misiji, poglavito časnim sestrama, bez kojih ne ide.“ Čestitku je uputio i delegat vlč. Ivica Komadina, posebno zahvalivši uime hrvatske pastve u Njemačkoj voditelju misije fra Anti Biliću i pastoralnoj suradnici s. Dioniziji Tomas, kao i bivšim voditeljima misije i pastoralnim suradnicama, te svima koji su svoje živote utkali u to važno djelo naše Crkve i naroda u inozemstvu.

Na kraju je fra Ante Bilić istaknuo kako je u Misnom slavlju toga dana sudjelovao 461 vjernik, a mons. Šaško je sve potaknuo neka i nadalje ostanu vjerni svojoj misiji u Mainzu. Misno slavlje uveličao je misijski mješoviti zbor pod vodstvom pastoralne suradnice s. Dionizije Tomas i orguljskom pratnjom dr. Joze Majdančića.

Večer ranije, u subotu, 28. listopada, u Ludwig-Eckes-Festhalle u Nieder-Olm kod Mainza održana je prigodna akademija. Mnoštvo uzvanika i gostiju okupilo se na proslavi 50. obljetnice Hrvatske katoličke misije. Sve je srdačno pozdravio voditelj HKM Mainz fra Ante Bilić iskazavši svoju zahvalnost što su među njima zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško, biskup Mainza dr. Peter Kohlgraf, biskupski vikar biskupije Mainz Dietmar Giebelmann, ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. vlč. Tomislav Markić, provincijska predstojnica s. Kata Karadža, svećenici, među kojima su bili i dominikanci o. Diethard Ziels i o. Frane Prcela. Fra Ante Bilić je također pozdravio i novog veleposlanika RH u Berlinu dr. Gordana Grlića Radmana, hrvatskog generalnog konzula iz Frankfurta Vladimira Duvnjaka, počasnog hrvatskog konzula u Mainzu Richarda Patzkea, gradonačelnika Mainza Michaela Eblinga te brojne predstavnike njemačkih i hrvatskih udruga i klubova iz Mainza i okolnih gradova. Dana, 16. kolovoza 1967. provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupljenja iz Splita dr. fra Petar Čapkun poslao je fra Stjepana Pavića u Mainz. Početkom rujna fra Stjepan je predstavljen generalnom vikaru biskupije Mainz mons. Ludwigu Hänleinu. Od tada djeluje hrvatska katolička župa sve do danas. Svih 50 godina slavi se sveta misa na hrvatskom jeziku, istaknuo je fra Ante Bilić. Sve do danas ovu župu vode franjevci Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja iz Splita. Samo koju godinu kasnije u župu su došle i školske sestre franjevke Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina sa sjedištem u Sarajevu. Iz te je zajednice je i sadašnja pastoralna suradnica s. Dionizija Tomas, koja je djelovala na početku misije, a djeluje i danas. Nju je posebno pozdravila provincijska predstojnica s. Kata Karadža istaknuvši koliko je toj zajednici puno doprinijela s. Dionizija tijekom svoje dvadeset četiri godine djelovanja u Mainzu. Pomoćni biskup zagrebački dr. Ivan Šaško izrazio je svoju radost što može biti s Hrvatima na svečanosti 50. obljetnice HKM Mainz te je prenio pozdrave zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića. Hrvatska je zajednica u Mainzu počela živjeti u vrijeme kada je u Hrvatskoj vladao komunistički režim i kada se promicao ateistički svjetonazor, oboje s teškim posljedicama za život nacije. Nakon toga je došla radost hrvatske slobode, Hrvatska se napokon oslobodila nositelja protuhrvatskih ideologija. Mogli smo živjeti svoju vjeru i nesebičnu ljubav prema Bogu, kazao je mons. Ivan Šaško.

Brojne goste pozdravio je i novi veleposlanik R. Hrvatske u Berlinu dr. Gordan Grlić Radman koji je kazao kako imamo malu, ali prelijepu domovinu iz koje nažalost ljudi odlaze. Treba još proći vremena da imamo i dobru vlast i dobro gospodarstvo. Onda ćemo imati i sve ostalo. Danas ne treba za domovinu ginuti jer domovinu imamo, ali treba raditi za domovinu. Dobri Hrvati su oni koji plaćaju porez, šalju djecu u hrvatske škole, a ne oni koji uzimaju od države, koji koriste državu pa se onda puni Remetinec i objavljuju optužnice, kazao je veleposlanik.

Proslavi su nazočili i predstavnici policije iz gradova Mainza i Zagreba te predstavnici raznih udruga koji su vezani uz suradnju s gradom Zagrebom, a fra Ante Bilić je posebno pozdravio predsjednicu Hrvatske kulturne zajednice Mainz Katicu Vranešu i vodstvo i igrače nogometnog kluba „Croatia“ Mainz. U kulturno-zabavnom dijelu programa nastupili su članovi misijskih folklornih skupina iz HKŽ Main Taunus/Hochtaunus i HKM Mainza, dok je glavni glazbeni gost večeri bio hrvatski branitelj i pjevač Đuka Čaić. Kroz program su vodile Josipa Marić i Marina Džaja. (kta/a.p.)