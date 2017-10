Brasilia, 30. listopad 2017.

Isus je svoj život proveo propovijedajući i čineći ono što je istinski važno i ključno, odnosno ljubav – rekao je papa Franjo prisutnim vjernicima za vrijeme nagovora uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 29. listopada 2017. na Trgu svetoga Petra.

Sveti se Otac u svojem razmišljanju usredotočio na odlomak iz Evanđelja po Mateju u kojem slušamo kako jedan zakonoznanac želi iskušati Isusa pitanjem: „Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?“ A Gospodin mu je na to odgovorio: „Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci“ (usp. Mt 22,34-40).

Papa je napomenuo da je taj zakonoznanac Isusu postavio „lukavo“ pitanje jer je Mojsijev zakon brojio više od 600 zapovijedi. No Isusov odgovor nije samorazumljiv – objasnio je papa Franjo – jer je među svim tim zapovijedima najvažniji Dekalog, odnosno Deset Božjih zapovijedi koje predstavljaju uvjet za Božji savez s njegovim narodom. Isus nam želi dati do znanja da bez ljubavi prema Bogu i bližnjemu nema istinske vjernosti savezu s Bogom.

To potvrđuje odlomak iz Knjige izlaska koji se naziva „Kodeks saveza“. Nijedna osoba koja se loše odnosi prema bližnjima, koja zlostavlja one koji uživaju Božju zaštitu, naime, siročad, udovice i strance, ne može biti u savezu s Bogom – upozorio je Sveti Otac.

Papa Franjo je rekao da Isus svojim odgovorom želi farizejima također pomoći da dovedu u red svoju religioznost, da spoznaju ono što je doista važno. Isus je najvažniju zapovijed živio svojim životom tako što je propovijedao i činio ono što je suštinsko, odnosno ljubav. Ljubav životu i putu vjere daje polet i plodnost, a bez ljubavi ostaju neplodni kako život tako i vjera – istaknuo je Papa.

Sveti Otac je kazao da Isus u ovom evanđeoskom odlomku nudi predivni ideal koji odgovara istinskoj želji naših srca. Mi smo, naime, stvoreni kako bismo ljubili i da bismo bili ljubljeni. Bog koji je ljubav stvorio nas je da bismo imali udjela u njegovu životu, kako bi nas ljubio i da bismo ga ljubili, te da bismo s Njim ljubili sve druge ljude. To je Božji „san“ za čovjeka – naglasio je papa Franjo.

Da bismo ostvarili taj san, potrebna nam je njegova milost, da u sebe primimo sposobnost za ljubiti koja dolazi od samoga Boga. Isus nam to nudi upravo u euharistiji u kojoj primamo Njegovo tijelo i Njegovu krv, odnosno Isusa u najvišem izražaju njegove ljubavi kada je sama sebe prinio Ocu za naše spasenje – rekao je Sveti Otac.

Neka nam Presveta Djevica pomogne da u svojim životima prihvatimo „veliku zapovijed“ ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu – kazao je papa Franjo te zaključio: Doista, tu veliku zapovijed ljubavi poznajemo od svoga djetinjstva, ali nikad joj se nećemo prestati obraćati te ju provoditi u djelo u različitim situacijama u kojima se budemo našli.

Papa je poslije molitve Anđeoskog pozdravljenja pozdravio prisutne vjernike te se na poseban način spomenuo Giovannija Schiava, talijanskoga svećenika koji je bio član Kongregacije sv. Josipa, takozvanih murialdina, a koji je dan ranije u Brazilu proglašen blaženim. Kao mladi svećenik [blaženi Giovanni Schiavo] otišao je u Brazil gdje je revno služio Božjem narodu te radio u formaciji redovnika i redovnica. Neka nam njegov primjer pomogne da u punini živimo naše prianjanje Kristu i Evanđelju – kazao je Sveti Otac. Dodajmo da je spomenutu kongregaciju osnovao sv. Leonardo Murialdo, talijanski svećenik, a koji je svecem proglašen 1970. godine. (kta/rv)