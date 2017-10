Gorica, 29. listopad 2017.

Kao dio kulturne manifestacije „Kulturna jesen i 12. Dani Matice hrvatske Grude“, a ususret blagdanu Svih svetih u Gorici je u petak 27. 10. 2017. predstavljena knjiga fra Silvija Grubišića „Pripovijest o Bibliji s puta po biblijskim zemljama“ u nakladi Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM i Franjevačke knjižnice Mostar te izložba slika akademske slikarice Ivane Mikulić.

Marko Čuljak, fra Silvijev pranećak, je na početku govorio o fra Silviju i o samoj knjizi. Zahvalio je svima u ime rodbine za ovu vrijednu knjigu. Fra Silvije Grubišić rođen je u Bobanovoj Dragi, u općini Grude 1910. Preminuo je u West Allisu u SAD-u 1985. godine. Knjigu „Pripovijest o Bibliji s puta po biblijskim zemljama“ napisao je nakon hodočašća po krajevima današnjeg Bliskog istoka odnosno po zemljama koje se spominju u samoj Bibliji na kojem je bio godine 1966. Sama knjiga je izišla 1968. Ovaj prijepis njegove knjige je prvo izdanje na ovim prostorima.

Fra Silvije Grubišić je zaređen za svećenika 1935. godine nakon školovanja u Italiji i Hercegovini te uskoro odlazi, nakon odsluženja vojnog roka, u Ameriku. Iako veoma poznat u franjevačkim krugovima, ovaj svećenik je bio do sada manje poznat u puku a o njegovom djelovanju najviše se ističu prijevod Mojsijevog Petoknjižja na hrvatski jezik, starozavjetni relevantni prijevodi s biblijskih jezika koji se i danas koriste, kao pisca knjige „Od pradomovine do domovine“ u kojoj istražuje porijeklo dijela Hrvata s područja nekadašnje Perzije, a isto tako je bio veoma aktivan u političkom djelovanju u smislu lobiranja za hrvatski narod u bivšoj Jugoslaviji u kojem je stizao i do Bijele kuće.

Na samom predstavljanju je između ostalih sudjelovao i fra Ivan Ševo koji je govorio o franjevačkoj tiskarskoj djelatnosti kroz stoljeća kao i o tome kako je se ta djelatnost prenijela u SAD i Kanadu gdje je djelovao i fra Silvije.

Fra Ante Marić je kao odgovorni urednik knjige spomenuo fra Silvijev životopis i njegove djelatnosti kao urednika više časopisa što su izlazili na prostoru SAD-a i Kanade.

Kao što je fra Ante Marić istaknuo, osim što je fra Silvije djelovao kao svećenik „po danu, noćima je učio hebrejski, grčki i latinski jezik do savršenstva jer je jedino tako netko i mogao biti prevoditelj Starog zavjeta i mogao napisat Hrvatsku bibliju“, kako je naslovljena.

Nakon predstavljanja knjige u Staroj crkvi sv. Stjepana Prvomučenika, u Bratovstininoj Galeriji u Gorici je načelnik općine Grude Ljubo Grizelj otvorio izložbu slika akademske slikarice Ivane Mikulić pod nazivom "Dva ljeta", i to bijase druga po redu izlozba u ovom prostoru ove nadarene mlade umjetnice. Prisutni su imali prigodu sudjelovati u još jednoj adekvatno pripremljenoj kulturnoj večeri u organizaciji MH Grude uz suradnju Bratovštine Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica – Sovići koju su pjesmom obogatili i momci iz Klape Bratovština, a cijeli program je prikladno vodila Zorana Grizelj. (kta/m.b.)