Vatikan, 29. listopad 2017.

Papa Franjo primio je, 28. listopada 2017. u Vatikanu sudionike konferencije o međunarodnom humanitarnom pravu koja se ovih dana održava u Rimu. U svom se govoru potužio na nedostatnu zaštitu civilnog stanovništva u oružanim sukobima, dodajući da se Sveta Stolica nastavlja zalagati za okončanje svih oružanih sukoba. Papa je podsjetio da je Sveta Stolica ratificirala dva dopunska protokola Ženevskim konvencijama iz 1977. godine kako bi dala svoj doprinos ublažavanju posljedicâ oružanih sukoba.

Rekao je da Sveta Stolica naročito cijeni zaštitu civilnoga stanovništva u oružanim sukobima, kao i zaštitu humanitarnih djelatnika i vjerskih predstavnika, ali i okoliša te kulturnih dobara. No naglasio je da ima mjesta za napredak, i to posebice u drugom dodatnom protokolu koji obrađuje pitanje zaštite civila u oružanim sukobima koji nemaju međunarodni karakter. Sveti Otac je napomenuo kako je usprkos hvalevrijednom pokušaju da se putem takvih ugovora umanje negativne posljedice ratnih sukoba za civilno stanovništvo, potrebno učiniti još mnogo toga.

Papa je istaknuo da do nas s različitih ratnih poprišta prečesto dopiru svjedočanstva o strašnim i zvjerskim zločinima, napadima na ljude i njihovo dostojanstvo, koji su lišeni osnovne čovječnosti. Do nas dopiru i vijesti o napadima na kulturna dobra, kao i na bolnice i škole čime se čitavim generacijama oduzima njihovo pravo na život, zdravlje i obrazovanje. Koliko li se samo crkvi i drugih kulturnih dobara ciljano napada, posebice za vrijeme liturgijskih slavlja, s brojnim žrtvama među vjernicima koji su se okupili radi molitve, gazeći tako njihovo temeljno pravo vjerske slobode! – upozorio je Sveti Otac.

Papa Franjo je napomenuo kako postoji opasnost da nas te i slične vijesti zasite te nas učine neosjetljivima i ravnodušnima, umanjujući u određenoj mjeri ozbiljnost problema, te otežavajući tako otvorenost i solidarnost za probleme drugih ljudi. Potrebno je stoga obraćenje srca kako bismo nadišli ravnodušnost i da očitujemo solidarnost koja se može pretvoriti u angažman za cjelokupno trpeće čovječanstvo.

U isto je vrijeme ohrabrujuće – nastavio je Papa – vidjeti mnogobrojne izraze solidarnosti i ljubavi prema bližnjemu koji ne nedostaju u ratnim vremenima. Postoje mnogi ljudi, mnoge karitativne i nevladine organizacije unutar i izvan Crkve čiji se članovi brinu o ranjenima i bolesnima, koji pokapaju mrtve, daju jesti gladnima, žednima taže žeđ i koji posjećuju zatvorenike. Pomoć onima koji su pogođeni sukobima u sebi sadrži više djela milosrđa na temelju kojih ćemo na kraju našega života biti suđeni – rekao je papa Franjo.

Sveti Otac je poželio da tamo, gdje se nalaze rupe u međunarodnom humanitarnom pravu, pojedinci prepoznaju svoju moralnu dužnost poštovati i štititi dostojanstvo svakog pojedinog čovjeka. To vrijedi naročito za one situacije u kojima su posebno izloženi rizicima. Papa je na kraju naglasio da se mnogi prisutni ubrajaju u one koji su riskirali svoj život kako bi spasili druge. Za njih i za sve ostale koji se zalažu za ublažavanje trpljenja drugih vrijedi ona Isusova: „Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“ (kta/rv)