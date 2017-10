Kondžilo, 28. listopad 2017.

U posljednju subotu u mjesecu listopadu, koji je posvećen Majci Božjoj, 28. listopada 2017. u Gospinom svetištu na Kondžilu u župi Komušina pokraj Teslića cijela Vrhbosanska nadbiskupija posvećena je Bezgrješnom Srcu Marijinu. Pošto je u svečanoj procesiji, uz pjevanje popijevki u čast Blaženoj Djevici Mariji i uz molitvu krunice, od župne crkve Uznesenja BDM u Komušni donesena na četiri kilometra udaljeno brdo Kondžilo čudotvorna Gospina slika i kip Gospe Lurdske, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predvodio je svečano Euharistijsko slavlje uz koncelebraciju 23 svećenika i asistenciju jednog đakona. Sudjelovali su hodočasnici iz raznih župa usorskog i žepačkog dekanata te drugih župa Vrhbosanske nadbiskupije, a malobrojnim domaćim župljanima povratnicima pridružio se i nemali broj onih koji su u vremenu progonstva pronašli novo mjesta življenja u Republici Hrvatskoj ili u drugim zemljama. Budući da su pojedini prognani Komušanci novo boravište pronašli u župi Vladislavci pokraj Osijeka, pričali su kako je lijepo hodočastiti na Kondžilo pa je župnik preč. Petar Ćorluka ovom prigodom doveo veću grupu svojih župljana Gospi Kodnžilskoj.

Komušanski župnik i usorski dekan preč. Boris Salapić uputio je riječi pozdrava i dobrodošlice na zavjetno brdo Kondžilo kardinalu Puljiću, svećenicima, časnim sestrama, predstavnicima svih udruga i društava te svim hodočasnicima kao i svim slušateljima Radio Posavine, Radio Marije i drugih medija te gledateljima Federalne televizije. Podsjetio je da danas slave „posvetu Vrhbosanske nadbiskupije Bezgrješnom Srcu Marijinu u povodu 100-te obljetnice ukazanja Blažene Djevice Marije u Fatimi, čija je poruka, među ostalim, bila posvećenje njezinom Prečistom Srcu za spasenje duša i obraćenje naroda“.

„Blagoslovljeni kip Gospe Fatimske kojeg smo danas u procesiji nosili zajedno sa slikom naše Gospe Kondžilske je počevši od Gospinog svetišta u Olovu 1. svibnja prošao kroz sve župe nadbiskupije i stigao 21. rujna u župu Komušina gdje se nalazio do današnjeg slavlja posvete. Ovom posvetom želimo se staviti pod zaštitu i zagovor Blažene Djevice Marije, moliti za njezinu blagu ljubav i majčinsko srce koje uvijek prepoznaje potrebe i brige svojih štovatelja, te nastojati svojim životom svjedočiti onu radost koju jedino možemo iskusiti u Gospodinu i njegovoj Majci. Nećemo zaboraviti da je Gospa Fatimska pozivala na obraćenje, više puta na molitvu krunice svaki dan za mir u svijetu, prikazanje trpljenja za grešnike i ustanovu pobožnosti njezinom Prečistom Srcu. Učiniti posvetu Prečistom Srcu Marijinu također znači prihvatiti i zaživjeti ove poticaje i poruke, odricati se grijeha i otvoriti ljubavi koji dolazi iz njezina srca“, kazao je župnik Salapić. Pozdravio je i članove Katedralnog mješovitog zbora „Josip Stadler“ iz Sarajeva „pod ravnanjem prof. Marka Stanušića koji liturgijskim pjevanjem umnažaju molitve i otvaraju srca vjernika za zdušno zajedništvo kod oltara Gospodnjega“.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić istaknuo je da su došli na brdo Kondžilo „obaviti zavjet, sveti čin, predanje i posvećenje i to ne samo sebe nego cijele Vrhbosanske nadbiskupije koju žele predati Srcu nebeske Majke kako bi je ona predala svome Sinu Isusu Kristu“. Podsjetio je da se Gospa ukazala prije sto godina odnosno 1917. godine maloj dječici u Fatimi u Portugalu. Kazao je da su to bile teške godine nakon prvog svjetskog rata te dodao da je Gospa pozvala svijet na molitvu za mir, a posebno na molitvu krunice. Pojasnio je da je, za postizanje mira u srcu, potrebno odvratiti se od grijeha odnosno obratiti se Bogu i otvoriti se Božjoj milosti i Božjoj riječi.

„Crkva je prihvatila tu poruku, a mi smo u našoj mjesnoj Crkvi također prihvatili tu poruku. Zato smo pronijeli kip Gospe Fatimske kroz sve župe naše nadbiskupije. Brojne župe prihvatile su i dirljivo dočekale Gospin kip te molile pred njim, a župe su se posvetile Gospi kao i osobe koje su to htjele“, kazao je kardinal Puljić podsjećajući da se Gospa u Fatimi ukazala pred kraj prvog svjetskog rata. „Iako je ovaj domovinski rat poodavno završio – barem ne puca – taj rat zapravo nije završio nego je politički i medijski nastavljeno širenje ozračje mržnje i stvaranje nemira među ljudima i to ne samo na lokalnoj nego i na svjetskoj razini“, kazao je kardinal Puljić dodajući da se nastavlja zveckati oružjem i širiti ozračje netrpeljivosti i isključivosti: Dodao je da se i danas događaju sustavni progoni ljudi radi postizanja raznih ciljeva.

„Baš radi toga želimo čuti Marijin glas i moliti za mir u ovoj našoj domovini Bosni i Hercegovini i u cijelom svijetu“, istaknuo kardinal Puljić dodajući da ne žele napadati one koji to čine jer time ništa neće promijeniti nego žele moliti za one koji su odgovorni na razini BiH i na svjetskoj razini. Potaknuo je da mole za njih kako bi bili „odgovorni kod donošenja odluka, u zauzimanju za izgradnju mira i zaštitu čovjeka i njegovih prava i njegovoga dostojanstva. „Došli smo na ovo brdo Kondžilo da nam Majka naša izliječi naše rane koje ne krijemo, ali radi kojih i ne kukamo jer se nećemo izliječiti kukanjem nego predanjem u Majčine ruke da ona izmoli lijek našoj duši i srcu te mir u našim obiteljima i našem narodu i u narodima s kojima živimo. Želimo žarko moliti i za tolike koji trpe kao što smo mi nekada trpjeli kada su nam kuće uništene, a mi protjerani pa čak proglašeni krivima što smo morali otići“, rekao je kardinal Puljić. Kazao je da oni koji su ih prognali sada pitaju, treba li im pružiti pomoć za povratak ili ne treba?

„Unatoč svemu, možemo moliti i sačuvati zdravo srce koje osjeća za čovjeka da nam ne otupi pamet i srce od tih strašnih informacija, stradanja, ginjenja, ubijanja nego da nam izliječi srce i izmoli mir“, rekao je kardinal Puljić. „Često kažemo: mi smo te ljude izabrali. Izabrali jesmo. I Hitler je bio izabran pa su kasnije kukali. Ne znači da je izborom dano pravo raditi što hoće. Izbor je odgovornost. Izbor itekako traži da oni vode računa o ljudima, o čovjeku, njegovu dostojanstvu, pravu na život, na rad, na svoju grudu… Zato želimo danas ovim posvećenjem moliti Gospu za taj mir, da se čovjek prepozna u svom dostojanstvu“; kazao je kardinal Puljić te pojasnio što znači posvetiti se Srcu Marijinu. „Posvetiti se znači biti prepoznatljiv da smo djeca Marijina, vjernici koji su Isusa prihvatili u svom životu. Cijela Marijina uloga bila je: donijeti Isusa“, istaknuo je kardinal Puljić dodajući da je Gospa molila s prvom Crkvom te da je Majka Crkve koja „s nama moli“.

„S nama nije samo Gospin lik nego i njezina osoba iz neba s nama moli. Naše posvećenje jest biti prepoznatljiv da smo Marijina djeca i Isusova braća. A biti Isusov znači prihvatiti njegovu poruku i njegov navještaj te živjeti prema evanđelju i Božjim zapovijedima“, rekao je kardinal Puljić koji je potom progovorio o važnosti krunice koja je evanđelje u malom. Pozvao je sve da mole za iskorjenjenje psovke u hrvatskom narodu. „Bog razumije našu slabost, ali traži borbu za dobro, za ono što je Božje da u nama istinski zasja prepoznatljivost da smo Kristova braća i sestre“, rekao je kardinal Puljić potičući vjernike da u svojim srcima ponesu Marijinu ljubav kako bi, u skladu s geslom Sinode Vrhbosanske nadbiskupije, „sve obnovili u Kristu“.

Na kraju Svete mise svi zajedno su, klečeći pred kipom Gospe Fatimske, obavili posvetu Vrhbosanske nadbiskupije Prečistom Srcu Marijinu. Nakon blagoslova, svi su se u procesiji vratili do župne crkve u Komušini te hodočašće završili zajedničkom molitvom.

Molitva posvete Nadbiskupije vrhbosanske Bezgrješnom Srcu Marijinu povodom 100-te obljetnice fatimskih ukazanja

Bezgrešna Djevice Marijo, Majko Isusova i Majko naša, slaveći Tvoje slavno uznesenje dušom i tijelom na nebo, te Tvoje ukazanje u Fatimi prije sto godina. Posvećujemo Ti svakog pojedinog i cijelu nadbiskupiju vrhbosansku: nadbiskupa, pomoćnog biskupa, svećenike, redovnike, redovnice, bogoslove i sjemeništarce, redovničke kandidate i kandidatice, očeve i majke, našu mladež i djecu, stare i bolesne, naše vojnike i policajce, sve ranjenike i bolesnike, izbjeglice i prognanike, političare i sve djelatnike u raznim staležima, medicinsko osoblje i humanitarne djelatnike, sve dobročinitelje i sve ljude dobre volje s kojim dijelimo ovo podneblje. Ti si Majka naše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Po Tebi zahvaljujemo dobrom Bogu za sve što proživjesmo i preživjesmo i što si svojim zagovorom očuvala naš opstanak na ovoj grudi. Prikazujemo Ti svoju sadašnjost tako teško izranjenu minulim ratom i nemilim poraćem; sadašnjost punu neizvjesnosti i nesigurnosti. Tvoj majčinski zagovor ispunja nas pouzdanjem da ćeš nas i ubuduće okupljati u svojim svetištima na području naše mjesne Crkve, a posebno u ovom nadbiskupijskom svetištu. Tu se okupljaju Tvoja djeca da mole Tvoj zagovor i da slave Tvoga Sina, kojemu si pridružena u nebeskoj slavi.



Izranjeni i raspršeni zakoračili smo u novo tisućljeće. Posreduj kod svoga Sina da nam ulijeva izdržljivost u svim kušnjama, učvršćuje nadu u svjetliju budućnost. Pomozi nam svojim zagovorom da se svi raspršeni vrate svome domu; da se koji su ranjeni mržnjom liječe praštanjem i pomirenjem. Isprosi svima veću spremnost na žrtvu kako bi naš narod opstao tamo gdje je nikao i rastao kroz vjekove i kako bi, hodeći hrabro kroz ova vremena, pun pouzdanja kročio u budućnost.



Prikazujemo Ti sve ljude dobre volje koji istinu traže i navije- štaju, za istinu svjedoče i ljubavlju je provode u djelo. Prikazujemo Ti na poseban način sve koji pokazuju solidarnost i razumijevanje u našim trpljenjima te spremnost na pomoć: Prikazujemo Ti sve dobročinitelje koji su nam pomagali da preživimo, a sada nam pomažu da obnovimo ognjišta i župe. Prikazujemo Ti sve koji su dizali i dižu glas u obranu pravde, istine, slobode i života slabih i obespravljenih.



U Tvoje majčinsko Srce stavljamo sve patnje bolesnika, ranjenika i ožalošćenih te agoniju umirućih. Nadom ispuni sve očajnike, pridigni klonule duhom i sve koji su pritisnuti životnim križevima ili trpe posljedice rata, razne nepravde i obespravljenosti. Prikazujemo Ti i one koji su u krizi vjere ili vjeru izgubiše zbog proživljenih zala ili podlijeganja kušnjama.



Posvećujemo Ti svoju rodnu grudu, krvlju, suzama i znojem natopljenu, koju Domovinom zovemo; posvećujemo Ti sva poharana i opljačkana ognjišta, sva zgarišta, sva opustošena obiteljska gnijezda i razorene župne zajednice. Prikazujemo Ti sve svoje žuljeve i sav znoj; svoj strah i muku. Na osobit način Tvojoj majčinskoj skrbi predajemo zaboravljene roditelje i stare osobe, napuštenu djecu i mlade i sve o kojima nadležni ne vode brigu niti za njih pokazuju zanimanje. Isprosi nam snagu Duha Svetoga da izdržimo životna iskušenja, ostanemo vjerni Bogu te ustrajno služimo Crkvi i svom ispaćenom narodu. Dušo duše hrvatske, Isusova Mati, Sunce naših stradanja, ne prestaj nam sjati!



Primi ovu posvetu svih nas ovdje okupljenih i svih naših raspršenih širom svijeta. Izmoli nam kod svog Sina potrebni blagoslov i mir kako bi se svi vratili na svoja ognjišta i s Kristom gradili zajedničku budućnost. S Kristom koji je naš Put, Istina i Život u vijeke vjekova. Amen.

Osobna posveta Bezgrješnome srcu BDM

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojem Bezgrešnome Srcu posvećujem i predajem cijelo svoje biće:

svoje misli, riječi i djela; svoj duh, dušu i tijelo.

Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada, sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva, za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno mojega krsnoga posvećenja da neopozivo pripadam svojemu Otkupitelju.

Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga!

Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu ispunja volja Božja! Amen



