Vatikan, 28. listopad 2017.

Papa Franjo je 26. listopada 2017. putem video-veze oko 25 minuta razgovarao s članovima misije Međunarodne svemirske postaje. Na postaji je trenutno šest astronauta iz triju zemalja: Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Italije. Papa im je postavljao pitanja o tome kako promatraju čovjekov položaj u svemiru sa svoje postaje.

Talijanski astronaut Paolo Angelo Nespoli je odgovorio da je, suočen s pitanjem „odakle dolazim“, i on zbunjen. Vjerujem da je naš cilj spoznati naše postojanje i shvatiti ono što nas okružuje – nastavio je talijanski astronaut – Što više znamo, to smo svjesniji da malo znamo. Želim da ljudi poput Vas, ne samo inženjeri ili fizičari, već i teolozi, filozofi, umjetnici i pisci, dođu u svemir kako bi istražili i razumjeli što to znači biti čovjek u svemiru.

Ruski je kozmonaut Aleksander Aleksanderovič Misurkin otkrio da upravo čita poznatu knjigu „Mali princ“ te je poručio: Ljubav je snaga koja osobi omogućuje da položi svoj život za nekoga. Sveti Otac je rekao da mu se jako sviđa taj odgovor, pohvalivši pritom rusku duhovnost. Papu je također zanimalo što ih je nadahnulo da postanu astronauti te što im čini radost na toj postaji.

Jedan od članova misije, Sergej Nikolajevič Rjazanskij, odgovorio je kako mu je nadahnuće bio njegov djed koji je bio jedan od odgovornih za gradnju satelita Sputnik, i Rjazanskij je htio ići stopama svoga djeda. Za njega je svemir zanimljiv i lijep, ali i veoma važan za nas kao ljudska bića.

Zapovjednik misije, Amerikanac Randolph James Bresnik, rekao je da nitko ne može biti u svemiru, a da mu pritom duša ne bude duboko dirnuta ljepotom našeg planeta. Krećući se brzinom od 10 kilometara po sekundi, drugačije promatramo naš planet: odavde gledajući ne postoje granice – nastavio je zapovjednik – I ono što se vidi jest koliko je atmosfera tanka i krhka. Promatrati Zemlju na taj način dopušta nam da razmišljamo kako bismo svi mi trebali surađivati za bolju budućnost.

Američki je astronaut Mark Vande Hei napomenuo da u svemiru nema pojmova poput „gore“ ili „dolje“, ali ih čovjek opet sâm stvara na temelju svojih vlastitih koordinata, prema potrebi. Odgovarajući pak na Papin upit o konkretnom primjeru suradnje na svemirskoj postaji, astronaut Joe Acaba je istaknuo da u toj misiji sudjeluju različite zemlje svijeta: SAD, Rusija, Japan, Kanada, te devet europskih zemalja… Podsjetio je da te zemlje rade zajedno kako bi postigle nešto što je više od svake pojedine od njih. Kazao je da nas naša različitost čini snažnijima, većima nego što bismo mogli biti kao pojedinci, dodajući da bi taj oblik suradnje mogao biti i model uspješne suradnje među ljudima kako bi se otisnuli od svijeta i nastavili taj put spoznaje.

Referirajući se na Ujedinjene narode, Sveti je Otac potom istaknuo da članovi misije Međunarodne svemirske postaje predstavljaju „Staklenu palaču“ u malom. Cjelina je više od zbroja pojedinih dijelova, i to je primjer koji vi dajete – rekao je na kraju papa Franjo te je zahvalio astronautima, zajamčivši im da moli za njih te ih je pozvao da i oni mole za njega.

Spomenimo kako ovo nije prvi put da jedan papa razgovara s astronautima u svemiru. I predšasnik pape Franje, umirovljeni papa Benedikt XVI., razgovarao je 2011. godine s članovima misije Međunarodne svemirske postaje. I tada je među astronautima bio Paolo Nespoli. Poznat je također pozdrav blaženog pape Pavla VI. američkim astronautima koji su 21. srpnja 1969. godine sletjeli na Mjesec. Papa je iz Castel Gandolfa uspostavio kontakt radio-vezom s astronautima kako bi im poručio: „Astronauti, ovdje iz svoje zvjezdarnice u Castel Gandolfu, u blizini Rima, obraća vam se papa Pavao VI. Čast, pozdrav i blagoslov vama, osvajačima Mjeseca, blijedog svjetla naših noći i naših snova! Donesite mu, svojom živom nazočnošću, glas duha, himan Bogu, našem Stvoritelju i našem Ocu. Mi smo vam blizu u našim zavjetima i našim molitvama. Pozdravlja vas s čitavom Katoličkom Crkvom papa Pavao VI.“ (kta/rv)