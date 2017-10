Rim, 27. listopad 2017.

"Bog je velik, on je Bog slave, hoda s tobom i daje ti i sladoled kad je to potrebno", izjavio je papa Franjo, 25. listopada 2017. tijekom prvog dijela programa „Očenaš”, prikazanog sinoć na talijanskoj televizijskoj postaji Tv2000, opisujući događaj iz svojeg života kada su mu kao djetetu operirali krajnike i dali mu sladoled odmah nakon kirurškog zahvata.

U svakoj epizodi Papa dijalogizira s voditeljom, mladim kapelanom zatvora u Padovi, don Markom Pozzom. Program je nastao suradnjom između Tajništva za komunikacije Svete Stolice i Tv2000, a sastoji se od devet epizoda koje će se prikazivati svake srijede i tijekom kojih će don Marko susretati također poznate osobe iz svijeta kulture i zabave. Od susreta, riječi i odgovora pape Franje nastala je također knjiga 'Oče naš' u izdanju nakladnika Rizzoli i Vatikanske izdavačke knjižare a pojavit će se u Italiji 23 sudenoga.

"Nebesa – rekao je Sveti Otac tijekom susreta s Don Markom - označavaju veličinu Boga, njegovu svemoć. On je prvi, On je velik, On nas je stvorio. Nebo iskazuje neizmjernost njegove moći, ljubavi i ljepote. Zamislite da vam se približava Abrahamov Bog i govori - 'Ustani, hodi u mojoj nazočnosti, budi besprijekoran, ustani, gledaj, idi dalje, vjeruj, nadaj se, nemoj odustati'. Taj Bog koji nam je blizu – sjetite se Sinaja – Bog slave, svjetla, dima, oblaka, daje nam da vidimo njegovu uzvišenost koju je teško razumjeti. Moraš, moram, moramo reći 'Oče koji si na nebu', ali ne s osjećajem poniženja. " – rekao je Sveti Otac.

„Sjećam se - nastavio je Papa - kada sam imao oko pet - šest godina, odstranili su mi krajnike. U ono se vrijeme kirurški zahvat izvodio bez anestezije i pokazali su vam sladoled što će vam ga dati. Zatim su vam stavljali nešto u otvorena usta, držala vas je bolničarka, niste mogli zatvoriti usta, a liječnik je odstranio obadva krajnika bez anestezije. Nakon toga su vam dali sladoled i bilo je gotovo. Kad sam izašao, nisam mogao govoriti od boli i otac je pozvao taksi i otišli smo kući. Ali kad smo se vratili doma, otac je platio a ja sam bio začuđen. Zašto otac plaća tog čovjeka? Prvo pitanje koje sam postavio ocu nakon dva dana kad sam mogao progovoriti bilo je: 'Reci mi zašto si platio onog vozača auta? Zar nije to bio tvoj automobil? Mislio sam da je moj otac vlasnik svih automobila u gradu. Ovo iskustvo djeteta pred njegovim ocem koji poučava – rekao je na kraju papa Franjo - pomaže nam shvatiti odnos prema Božjoj veličini i njegovoj blizini. Bog je velik, On je Bog slave, ali onaj koji s tobom hodi i daje ti čak i sladoled kad je to potrebno. " (kta/rv)