Sarajevo, 26. listopad 2017.

U Sarajevu je u četvrtak, 26. listopada 2017. održana je XXVII. redovita sjednica Povjerenstva za pripravu Sinode Vrhbosanske nadbiskupije. Sjednicom je predsjedao kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski uz sudjelovanje svih trinaest članova Povjerenstva.

Na sjednici se razgovaralo o nekoliko tema. Prvo je načinjen osvrt na protekli sedmi krug dekanatskih zasjedanja Vrhbosanske nadbiskupije, koja su već od dekanata do dekanata održana u periodu od 30. rujna do 21. listopada. Stiče se generalni dojam da je protekla tema kršćanskog i katoličkog identiteta od svih dosadašnjih tema do sada uspjela ponajbolje animirati sudionike zasjedanja. Generalno gledajući, svi smo mi suglasni oko toga da su nam potrebne neke promjene, no da bi do njih došli potrebno se prvo podsjetiti tko smo to mi i što nam je na osnovu toga činiti? Koliko se naš katolički identitet temelji na jednoj ugodnoj izvanjskoj slici i ponašanju, koliko na osobnoj dobroti i plemenitosti, a koliko u osobnoj posvećenosti Bogu te prepuštenosti njegovoj milosti? Treba li katolik biti prije svega dobar čovjek svog vremena ili pak radije poput sakramenta – biti vidljivi znak nevidljive Božje milosti? Do konačnog odgovora i konsenzusa tek će trebati zajedničkim snagama stići, međutim do tada, izuzetno je važno biti svjestan naznačene problematike i činiti je aktualnom u našem životu i međusobnoj komunikaciji.

Na sjednici se zatim raspravljalo o idućoj sinodskoj temi. Iznesena je opaska kako se Sinoda do sada uglavnom bavila različitim analizama, te identifikacijom brojnih problema s kojima se susrećemo u našem vjerskom, ali i svakom drugom životu. No, sada bi konačno trebalo početi tražiti odgovore na sve to što je do sad izneseno i definirano.

Nakon toga su izneseni preliminarni rezultati osme sinodske ankete koja se bavila nekim praktičnim svakodnevnim pitanjima katoličkog identiteta. Rezultati pokazuju da vjernici na teoretskoj razini itekako dobro shvaćaju kako bi trebao izgledati jedan kršćanski rad i život u vjeri, međutim ovdje ostaje pitanje kako sve ovo uspješno provoditi u svakodnevnom životu i praksi. Ovaj proces bi se mogao prispodobiti sa učeničkom potragom za Kristom. Stoga je i kao radni naslov buduće sinodske teme izabrano ono evanđeosko pitanje: „Učitelju, gdje stanuješ?“

Slijedeća XXVIII. sjednica Povjerenstva za pripravu Sinode zakazana je za 30. siječanj 2018., a za naredni osmi broj Biltena Sinode je planirano da izađe iz tiska već do Božića ove godine. (kta/m.b.)



