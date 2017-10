Vatikan, 26. listopad 2017.

Nikada nemojte očajavati jer je Gospodinova milost uvijek tu za one koji se pouzdaju u Njega – istaknuo je papa Franjo u katehezi na općoj audijenciji u srijedu, 25. listopada 2017. na Trgu svetoga Petra, kojom je završio niz kateheza o kršćanskoj nadi. Tisuće hodočasnikâ i posjetiteljâ sudjelovalo je na općoj audijenciji na Trgu svetoga Petra te su slušali Svetog Oca kako govori o ljubavi i nebu. U svojoj je katehezi pod naslovom „Nebo – cilj naše nade“ Papa naglasio da ljubav Božja nema kraja te je objasnio da nebo nije bajkovito mjesto ili čarobni vrt. Nebo je jednostavno zagrljaj s Bogom: to je najbolji način kako objasniti nebo. Tu se osjeća njegova neizmjerna ljubav za ljude.

U svojem se promišljanju usredotočio na odlomak iz Evanđelja po Luki (Lk 24, 34.38-42), u kojem je riječ o razbojnicima koji su bili razapeti zajedno s Isusom. Jedan je ismijavao Isusa, dok je drugi zatražio od Isusa da mu se smiluje. Papa je u katehezi najprije objasnio što je to „raj“. Zanimljivo je da se ta riječ pojavljuje samo jedanput u evanđeljima, kod Luke, i to tek na samom kraju u Isusovu odgovoru razbojniku koji ga je ponizno zamolio da ga se sjeti kada On dođe u kraljevstvo svoje.

Taj je razbojnik razumio da se tamo gdje je Isus mogu pronaći milosrđe i sreća. S druge strane, gdje se Gospodina ne može naći, tamo vladaju hladnoća i tama. Kao i na općoj audijenciji prošloga tjedna, papa Franjo je ponovno govorio o smrti: u tom je trenutku Isus svakom čovjeku prisutan; On prati umrle na najljepše moguće mjesto. On nas tamo želi ponovno spojiti s onima koji su odigrali ulogu u našim životima – rekao je Papa.

Na taj način ništa neće biti izgubljeno, što je Gospodin već otkupio – objasnio Sveti Otac. Istodobno Isus nosi i „našu putnu prtljagu“ koja je potrebna otkupljenja. U to se ubrajaju svi grijesi i grješke koje smo počinili u svojim životima. Bog sve to preobražava u ljubavi – rekao je papa Franjo.

Pokajnički razbojnik današnjim ljudima govori da se okrenu Bogu – nastavio je Papa – Gospodin ide toliko daleko da ljude prihvaća i ljubi usprkos njihovom zazoru i spremnosti na nasilje. Tu se očituje potpuna Božja solidarnost sa svim grješnicima jer je svaki čovjek ljubljeno dijete Božje. Poput milosrdnog oca i on čeka otvorenih ruku na svakog pojedinog od nas sve do kraja našega života – napomenuo je Sveti Otac.

Vjerujemo li u to, onda nestaje strah od smrti. Možemo se nadati da ćemo s ovoga svijeta otići mirno, u potpunom povjerenju. Tko je upoznao Isusa nema razloga za strah – istaknuo je papa Franjo – I možemo zajedno sa starcem Šimunom ponoviti: „Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje“ (Lk 2,29-30). Sveti je Otac na kraju napomenuo da nam u tom trenutku više ništa neće trebati jer ćemo vidjeti na jasan način, uminut će sve osim ljubavi koja ostaje, jer – kao što sv. Pavao piše u Prvoj poslanici Korinćanima – ljubav nikad ne prestaje (1 Kor 13,8). (kta/rv)