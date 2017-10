Tel Kaif, 26. listopad 2017.

Mnogi kršćani koji žive u iračkom gradiću Tel Kaifu, koji se nalazi u Ninivskoj dolini, napustili su svoje domove te pobjegli prema al-Qoshu i druga sela u okolici, nakon što je objavljeno da bi tamo uskoro moglo doći do sukoba između iračke vojske i kurdskih paravojnih snaga Pešmerga. Kao što prenosi internetski portal ankawa.com, već je, 24. listopada došlo do prvih granatiranja u središtu Tel Kaifa, u kojima su poginule barem dvije osobe. Do sličnog je masovnog bijega došlo i u susjednom gradu Bakufi.

Sve ovo podsjeća na bijeg kršćana iz Ninivske doline u kolovozu 2014. godine kada je više od 100 tisuća kršćana žurno napustilo svoja sela koja su od davnina poznata kao povijesna naselja autohtonih zajednica na području Mezopotamije. U noći sa 6. na 7. kolovoza pripadnici samozvane Islamske države su u vojnoj ofenzivi svladali kurdske Pešmerge. Tada su mnogi kršćani zaklon pronašli u gradovima Erbilu i Kirkuku.

U međuvremenu je Vlada autonomne pokrajine Kurdistan pokazala spremnost da „zamrzne“ rezultate referenduma o neovisnosti koji je proveden 25. rujna ove godine. Taj se čin tumači kao pokušaj da se započne dijalog s iračkom Vladom. S tim u svezi kurdska je Vlada također pozvala na „trenutni prekid vatre“ nakon što su se u okolici Kirkuka u proteklih nekoliko dana sukobile iračka vojska i kurdske Pešmerge. (kta/rv)