Zagreb, 25. listopad 2017.

Knjigu Marka Tvrtkovića „Josip Stadler, prvi vrhbosanski nadbiskup: Iz mojih zapamćenja" objavila je Družba služavki Maloga Isusa u spomen 135. obljetnice biskupskog posvećenja sluge Božjega i stotih obljetnica dolaska i djelovanja služavki Maloga Isusa u Zagrebu i Omišu. Riječ je o jedanaestoj knjizi u biblioteci „Stadlerov put".

U uvodniku vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić ističe „Iako sam do sada čitao brojne iskaze o životu i radu sluge Božjega Josipa Stadlera, ovaj put sam posebno doživio opis života prvoga vrhbosanskog nadbiskupa. Sam autor kaže da je to njegovo sjećanje na čovjeka s kojim je radio kao njegov tajnik. Kroz brojne bliske razgovore čuo je osobne izjave sluge Božjeg, te je ponio u svom sjećanju i stavio na papir. Utoliko je to autentičnije, jer ih je osobno čuo, vidio i doživio. Zato se čitati ovu knjigu ne može bez nutarnjeg nadahnuća, izazova i promišljanja". Kardinal Puljić nadalje naglašava kako svih petnaest poglavlja „nose poruku, pouku, ali i nadahnuće i poticaj". Stoga izražava nadu, da će posebno mladi posegnuti za ovim izdanjem, jer imaju „priliku formirati i svoj značaj i svoju vjeru i učvrstiti svoj put ostvarujući volju Božju".

Vrhovna glavarica s. M. Radoslava Radek, ukazujući na važnost još jednoga izdanja o životu i djelu nadbiskupa Stadlera, naglašava da „koliko god i mi danas nastojali upoznati i nasljedovati duh i karizmu nadbiskupa Stadlera, čini nam se da smo još uvijek na samom početku, jer je Stadlerova duhovna i materijalna baština neistražena riznica za našu duhovnost". Autor zorno opisuje Stadlerovo djetinjstvo i školovanje, a potom se posebno zaustavlja na njegovu djelovanju kao prvoga vrhbosanskog nadbiskupa. Zanimljive riječi početku poglavlja „Portet nadbiskupa Stadlera" zapisao je autor: „Stadleru nije nikada bilo stalo da istakne svoju osobu u bogatomu ornatu nadbiskupa i s raznim titulama. On se želio predstaviti svome narodu kakav je u svome srcu". Posebno pak Tvrtković naglašava kako je Stadler bio „muž sveudiljne molitve", te revan za spas duša. U dodatku se nalazi tekst dr. Ivana Šarića „Zadnji dani i časovi nadbiskupovi" i njegov govor prije svečanog Rekvijema u sarajevskoj prvostolnici. Tu je i tekst dr. Josipa Pazmana „Na odru – u grobu", te zapis s. M. Krescencije Zwiefelhofer „Sjećanje sestara Služavki Maloga Isusa na zadnje dane života i smrt nadbiskupa Josipa Stadlera i Utemeljitelja Družbe".

Autor knjige vlč. Marko Tvrtković (30. listopada 1868. - 19. listopada 1940.) obnašao je službu tajnika vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera od 1900. do 1905. godine. (kta/ika)