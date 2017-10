Sarajevo, 25. listopad 2017.

Na misijsku nedjelju, kalendarski na spomendan sv. Ivana Pavla II., 22. listopada 2017., u samostanu Pohoda Blažene Djevice Marije u Sarajevu, Bjelave 43, koji je preuređen u internat za studentice „Dom Majke Margarite Pucher“, slavljena je Misa u podnevnim satima u čast Duhu Svetom. Euharistijsko slavlje predslavio je fra Ivan Nuić, član Franjevačke provincije Sv. Križa Bosne Srebrene i profesor u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Nakon Svete mise fra Ivan je blagoslovio prostorije internata. Uz provincijsku predstojnicu s. Katu Karadža, kućnu predstojnicu s. Samuelu Klaić, sestre zajednice na Bjelavama 85 i Bjelavama 43 sudjelovale su i studentice korisnice našega internata.

U svojoj homiliji fra Ivan, osvrćući se na evanđeoski odlomak (Mt 22, 15-21), govorio je o odnosu evanđelja i politike. Polazeći od Kristova odgovora u evanđelju i Kristova iskustva sa zamkama farizeja i pismoznanaca naglasio je važnost razlikovanja dvaju kraljevstava – Božjega i zemaljskoga. Odnosi među njima nisu suprotstavljeni, nego svaki na svoj način zahtjeva određeno poštivanje i ispunjavanje. Iz te perspektive susreta dvaju kraljevstava i dvaju zakona koji se međusobno ne isključuju moguće je i potrebno djelovati kršćanski i kristovski. To znači znati prepoznati u drugoj osobi prostor susreta s čovjekom i kroz to susreta s Bogom. Odnos dvaju zakona, zemaljskog i božanskog, treba biti vidljiv u životu i djelovanju napose nas franjevaca i franjevki. Mi svojim djelovanjem, odbacujući nastup s visoka i nastojeći biti poput običnog malog svakodnevnog čovjeka, pokazujemo univerzalnost Kristovog spasenjskog poslanja i njegova djelovanja koje je kroz djelovanje Duha Svetoga usmjereno univerzalno prema svakom čovjeku. Naše djelovanje treba biti prožeto duhom opraštanja, poniznosti i zahvalnosti. Tako ćemo biti nadahnuće djelovanju drugih i znak Kristove blizine onima koje susrećemo, koji su ponekad drugačiji od nas. To je naše franjevačko poslanje u svijetu među zemaljskim kraljevstvima i zakonima.

„Želim vam drage sestre i studentice da budete bogonositeljice. Neka vam Svemogući bude snaga i inspiracija“, kazao na kraju svoje homilije fra Ivan.

Nakon euharistijskog slavlja radost zajedničkog susreta nastavilo se i u sestarskoj blagovaonici. Sestra Kata je poželjela sestrama zajednice Bjelave 43 i studenticama Božji blagoslov u međusobnoj suradnji i življenju u samostanu Pohoda Blažene Djevice Marije u kojem je smješten i internat. Naglasila je kako je to kuća zajedništva u kojoj se svatko treba osjećati dobro te poput sv. Franje Asiškoga Bogu zahvaljivati za dar zajedništva i susreta. Jedna drugoj smo dar i u tom daru potrebno je zajedno rasti u ljudskosti i u vjernosti Bogu. Studenticama je poželjela dobrodošlicu i blagoslovljen boravak u našem samostanu kao i puno uspjeha u njihovu studiju kroz ovu akademsku godinu.

„Neka novi početak bude na slavu Bogu i korist svima nama, po uzoru na sv. Franju koji je braću uvijek opominjao i pozivao da trebaju ne samo sebi živjeti, nego i drugima koristiti! Neka sve prati zagovor Blažene Djevice Marije, sv. Ivana Pavla II. koji je toliko volio mlade da ga s pravom možemo zvati sveti prijatelj mladih, kao i zagovor naše Utemeljiteljice, po kojoj je nazvan ovaj naš internat“, kazala je u svom obraćanju studenticama s. Kata.

Riječi zahvale s. Kata uputila je i fra Ivanu i sestrama samostana Pohoda Blažene Djevice Marije. (kta/kvrpp bih)



foto