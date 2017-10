Vatikan, 25. listopad 2017.

U središtu je otajstva Isusa Krista to da me je ljubio i dao svoj život za mene – istaknuo je papa Franjo u propovijedi tijekom jutarnje Mise u Domu svete Marte, 24. listopada 2017. Papa je svoju propovijed započeo prvim misnim čitanjem iz Poslanice Rimljanima u kojoj sveti Pavao koristi riječi kao što su grijeh, neposluh, milost, praštanje kako bi nam pomogao shvatiti nešto. Iza svega toga se nalazi povijest spasenja.

No Pavao je osjećao da nije bio u stanju riječima objasniti što je htio izraziti. Apostol nas želi gore spomenutim riječima „uzdrmati“ kako bismo mogli uroniti u Kristovo otajstvo koje se razumski ne može lako shvatiti. Makar znamo da kad idemo na misu kako je Bog prisutan u svojoj Riječi, da Isus dolazi, to nije dovoljno da bismo unišli u otajstvo Kristovo – objasnio je Sveti Otac.

Ući u otajstvo Kristovo je nešto više – nastavio je papa Franjo – to znači prepustiti se bezdanu milosrđa u kojem nema riječi, nego samo zagrljaj ljubavi. Ljubav je to zbog koje je predao svoj život za nas. Kada idemo na ispovijed jer smo sagriješili, tada kažemo ispovjedniku svoje grijehe te smo potom mirni i zadovoljni. No činimo li samo to, onda nismo stupili u Kristovo otajstvo. Kada idem tamo, onda se idem susresti s Isusom Kristom kako bih uronio u Kristovo otajstvo, da bih unišao u taj zagrljaj praštanja o kojem govori Pavao – rekao je Papa.

Na pitanje „tko je za mene Isus“ mogli bismo odgovoriti „Sin Božji“ ili bismo mogli izreći čitavo Vjerovanje ili navesti sve što je sadržano u Katekizmu, i opet bismo došli do točke gdje bismo si morali priznati da nismo objasnili otajstvo Kristovo: naime, da me je ljubio i da je samoga sebe dao za mene. Razumjeti otajstvo Isusa Krista – nastavio je papa Franjo – nije pitanje proučavanja, već se Isusa Krista može razumjeti samo putem milosti. Ipak postoji jedna pobožna vježba koja nam može u tom pomoći: put križa koji se sastoji u tome da idemo s Isusom u onom trenutku kada nam daje zagrljaj praštanja i mira.

Dobro je obavljati put križa – istaknuo je Sveti Otac – obavljati ga doma razmišljajući o trenucima Gospodinove muke. Veliki su sveci stalno savjetovali da započnemo svoj duhovni život tim susretom s otajstvom Raspetoga Isusa. Sveta [Majka] Terezija je svojim sestrama savjetovala: kako biste dospjele do molitve kontemplacije, trebale biste započeti s meditacijom o Gospodinovoj muci. Križ s Kristom. Krist na križu. Započeti i promišljati. I na taj način pokušati srcem razumjeti da me je On ljubio i dao svoj život za mene – rekao je papa Franjo.

Papa je potom ponovio da nas Pavao u prvom čitanju nastoji uvesti u „bezdan“ Kristova otajstva. Dobar sam kršćanin, idem nedjeljom na misu, činim djela milosrđa, molim se, dobro odgajam djecu, i sve je to jako dobro – kazao je Sveti Otac – No pitam te: „Jesi li ušao u otajstvo Isusa Krista?“ Papa Franjo je na kraju pozvao da usmjerimo pogled prema raspelu, ikoni najvećeg otajstva stvaranja, svega: prema Kristu raspetom, središtu povijesti, središtu svoga života. (kta/rv)