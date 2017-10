Sarajevo, 24. listopad 2017.

U subotu, 21. i nedjelju, 22. listopada 2017. sarajevska katedralna župa Presvetog Srca Isusova Sarajevo organizirala je hodočašće u Mariju Bistricu, Zagreb, Krašić i Maglaj.

Povod hodočašća u Nacionalno hrvatsko Marijansko svetište je bilo sudjelovanje na Četvrtom nacionalnom susretu štovatelja Božjega milosrđa, štovanje za koje možemo reći da već postaje tradicionalno i u sarajevskoj katedralnoj župi kroz Tjedan milosrđa (tjedan uskrsne osmine).

Susret štovatelja se održao u Mariji Bistrici 21. listopada, a euharistijsko slavlje predslavio je mons. Vlado Košić, biskup sisački, u koncelebraciji dvadesetak svećenika koji su sa svojim vjernim pukom sudjelovali ovom susretu. Kako je naglasio biskup Košić u homiliji „po Kristovoj pobjedi nad smrću čovjek biva darivan milošću - Božjim milosrđem i Božjom ljubavlju po kojoj se postaje novim čovjekom, nanovo rođenim za životnu nadu po sakramentu krštenja. Tu novost života Duh Sveti želi razvijati sve više u nama kako bi po nama bila djelotvorna u svijetu u kojem živimo, kako bi znali sve gledati Božjim očima sućuti i milosrdne ljubavi“.

Nakon euharistijskog slavlja sudionici susreta imali su mogućnost častiti relikvije sv. Ivana Pavla II. i sv. Faustine Kowalske. U popodnevnim satima sudjelovali su u pobožnosti križnoga puta bistričkom kalvarijom. Četrnaestu postaju čitala je i jedna sudionica ovog hodočašća.

Sudjelovanje na Misi u Mariji Bistrici je završilo u zajedničkoj pobožnosti u čast Božjega milosrđa u bazilici svetišta.

Hodočasnički put sarajevskih vjernika, predvođenih župnikom i dekanom vlč. Markom Majstorovićem, nastavilo se put Zagreba, u zagrebačku prvostolnicu Stepinčevu katedralu. Sa znamenitom katedralom kao i blaženim likom Alojzija Stepinca upoznao ih je mons. dr. Juraj Batelja, postulator kauze za proglašenje svetim Alojzija Stepinca. U katedrali su također sudjelovali u listopadskoj pobožnosti i molitvi krunice te euharistijskom slavlju.

Misijska nedjelja, 22. listopada, kalendarski također i spomendan sv. Ivana Pavla II., pape koji je proglasio blaženim Alojzija Stepinca, proširio štovanje Božjeg milosrđa u svijetu, proglasio nedjelju nakon Uskrsa Nedjeljom Božjega milosrđa i napisao encikliku „Dives in misericordia“..., bila je i nedjelja hoda putovima hrvatskih blaženika i svetaca. Nakon noćnog odmora i jutarnje okrjepe, hodočasnici su se uputili prelijepim hrvatskim predjelima do rodnoga Krašića blaženika Alojzija Stepinca. Ovdje zajedno sa vjernim krašićkim pukom sudjelovali su na euharistijskom slavlju, a također i na krštenju maloga Josipa. Nakon Mise župnik vlč. Dragutin Kučan upoznao ih je sa župnom crkvom, s likom Blaženika na poseban način sa događajima iz njegova života javnosti manje poznatima. Župna crkva uvelike je povezana sa životom blaženog Stepinca: „u starom dijelu crkve s kraja 14. stoljeća je stara krstionica gdje je bio kršten. Novu crkvu je kao dječak gledao kako se gradila, doživio je njezino posvećenje 1913., a iz nje je otišao i u Prvi svjetski rat 1916. te 1924. na studij teologije u Rim. Mladu misu proslavio je također u ovoj crkvi 1931., a na tom istom oltaru proslavio je i posljednju misu svoga života, 7. veljače 1960., tri dana prije svoje smrti“. Doista možemo reći da je Crkva bila Blaženikov dom. Stoga nas ne čude ni njegove riječi izrečene prigodom jedne njegove homilije: „...spreman sam na sve i za Crkvu Katoličku koja me je od najranije mladosti učila dati svakome što je njegovo i ljubiti ljude istinskom ljubavlju.“

Uz relikvije blaženoga Stepinca hodočasnici su molili zagovor da poput ovoga Božjega ugodnika i sami mognu svakodnevno ispovijedati i svjedočiti primljeni dar vjere svojim vlastitim Fiat voluntas Tua.

U sklopu staroga župnoga dvora otvorene su i dvije sobe u kojima je živio Blaženik u danima zatočeništva, koje su također hodočasnici posjetili. Blagoslovna kiša učinila je da posjetu rodnoj župi blaženog Alozija završe nešto ranije od predviđenog. Zahvalivši na otvorenosti, darovanom vremenu i gostoprimstvu župniku, župnom vikaru i sestarama Služavkama Malog Isusa, koje djeluju u ovoj župi, vožnja se nastavila put BiH gdje su imati susret s još jednim hrvatskim Božjim ugodnikom.

U večernjim satima hodočasnici su došli u svetište svetog Leopolda Bogdana Mandića u Maglaju gdje ih s osmijehom na licu, a još više osmijehom srca i duše, dočekao upravitelj svetišta i župnik vlč. Josip Jelić. Zasluga da je ova župa postala svetište Vrhbosanske nadbiskupije ide vlč. Anti Bakoviću koji 1975. godine kao župnik prihvaća izgradnju nove crkve uz uvjet da bude posvećena Leopoldu Bogdanu Mandiću kada bude kanoniziran (stara je bila posvećena sv. Anti Padovanskom).

U neobičnoj crkvi, stila građenog zbog uvjetovanosti komunističkog režima i zabrane gradnje velike crkve, nalazi se reljef koji prikazuje sv. Leopolda s likovima četiriju anđela čuvara svetišta, kao i reljef na glavnom oltaru te reljef posljednje večere. Krstionica svetišta predstavlja kopiju krstionice hrvatskoga kneza Višeslava. Srce svetišta je oltar s likovima sv. Leopolda i bl. Katarine. Posebnu vrijednost svetištu daje moćnik u kojem se nalazi velika relikvija sv. Leopolda - dio njegove svete desnice. Vrlo je značajna i ispovjedaonica, koja je u svim pojedinostima vjerna kopija sobice ispovjedaonice u samostanu Svetog Križa u Padovi, gdje je sv. Leopold proveo četrdeset godina ispovijedajući. Po završetku rata devedesetih godina prošloga stoljeća ponovno su oživljene Leopoldove srijede (mogućnost pristupanja sakramentu pomirenja, duhovni razgovori, euharistijsko slavlje...).

Susret u svetištu završen je također zagovornim molitvama Leopoldu, velikom nebeskom ugodniku i svecu koji nas, između ostalog, uči da u svoj život ugrađujemo krjeposti pobožnosti, sabranosti, poniznosti i poslušnosti kako bi što autentičnije živjeli svoje kršćanstvo.

Zajednička okrjepa u župnom dvoru, koju je priredio župnik sa svojim pastoralnim suradnicama sestrama Služavkama Malog Isusa, ugodni razgovori nagoviještali su završetak dvodnevnog milosnog hodočašća. Ispunjeni obilnim Božjim darovima i milosrđem na hodočasničkom putu, ne preostaje ništa drugo nego poput blaženog Alojzija reći da čovjeku vjerniku uvijek ostaju dvije ruke koje može i treba uzdizati na zahvaljivanje i molitvu za sve dobro primljeno, za sve one koji se utječu u molitve, za sve potrebe i nakane koje su sudionici dvodnevnog hodočašća sa sobom nosili i prinosili dobrome Bogu milosrđa. (kta/lj.s.)



Foto: s. Ljubica Stjepanović

