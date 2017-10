Vatikan, 24. listopad 2017.

U ovim vremenima kada sredstva društvenog priopćavanja izvještavaju o „tolikim nesrećama i tolikim nepravdama”, koje se posebno odnose na djecu, upućujemo „snažnu“ molitvu Bogu da obrati srca ljudi: da upoznaju Gospodina i da se „ne klanjaju bogu novca ”, rekao je papa Franjo tijekom jutarnje Mise u Domu svete Marte, 23. listopada 2017. Današnje Evanđelje po Luki u prispodobi o bogatašu čiji je novac – istaknuo je Papa - „njegov bog”, potiče nas na razmišljanje koliko je isprazno osloniti se na zemaljska dobra i kako je naprotiv pravo blago odnos s Gospodinom.

Pred obiljem svojeg blaga, taj se čovjek ne zaustavlja, razmišlja o tome kako da poveća svoje zalihe i u svojoj mašti, kako da produlji svoj život, kazao je Papa: svrha mu je nagomilati dobra preko svake mjere, ne znajući za sitost, ulazi u obijesnu potrošnju.

Kada čovjek postaje rob novca, Bog je taj koji stavlja granicu toj privrženosti. A ovo nije priča koju je Isus izmslio: to je stvarnost. To je stvarnost današnjice. Toliko je ljudi koji žive kako bi se klanjali novcu, kako bi od novca napravili vlastitoga boga. Toliko je ljudi koji žive samo za to i život im nema smisla - primijetio je Sveti Otac i nastavio citirajući Evanđelje – 'tako biva onomu koji zgrće blago samo za sebe, a ne bogati se u Bogu'. Oni ne znaju što znači bogatiti se u Bogu.

Papa je spomenuo također događaj koji se dogodio prije mnogo godina u Argentini kada je jedan bogati poduzetnik, znajući da je teško bolestan, tvrdoglavo kupio vilu umjesto da je razmišljao kako će se uskoro morati pojaviti pred Bogom. I danas postoje ljudi gladni novca i zemaljskih dobara, ljudi koji imaju previše, nasuprot gladne djece koja nemaju lijekova, koja nisu u mogućnosti dobiti obrazovanje ili koja su napuštena. To je - nije se ustručavao reći Papa Franjo - idolopoklonstvo koje ubija, koje stvara ljudske žrtve.

To idolopoklonstvo je uzrok smrti od gladi tolikih ljudi. Pomislimo samo na slučaj 200 tisuća rohingja djece u izbjegličkim logorima, rekao je Sveti Otac. Tamo je 800 tisuća ljudi, od toga je 200 tisuća djece. Oni trebaju hranu, pothranjeni su i bez lijekova. Čak i danas se to događa. To nije nešto što je Gospodin rekao u svoje vrijeme: ne. Danas! I naša molitva mora biti snažna, rekao je Papa i nastavio moliti: Gospodine, molim te, dotakni srca onih ljudi koji se klanjaju bogu, bogu novca. Dotakni također i moje srce da ne upadne u to i da znam gledati drugačije.

Druga posljedica tog idolopoklonsva, dodao je papa Franjo, jest rat. Čak i u obitelji. Svi znamo što se događa kada je u igri pitanje nasljeđa, obitelji se razdijele i sve završava u mržnji. A Gospodin na kraju blago naglašava da se treba bogatiti u njemu. To je jedini put. Bogatstvo, ali u Bogu. Ne radi se o preziranju novca, već o pohlepi koja znači živjeti i biti navezan na boga novca.

Naša molitva, zaključio je Sveti Otac, treba biti snažna i uvijek tražiti u Bogu čvrst temelj našeg života. (kta/rv)