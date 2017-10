Ludwigshafen am Rhein, 23. listopad 2017.

Hrvatska katolička misija (HKM) Ludwigshafen am Rhein svečano je u nedjelju, 22. listopada 2017. proslavila 50. obljetnicu postojanja i djelovanja. Svečano Misno slavlje u punoj crkvi sv. Hedwige u Ludwigshafenu predvodio je kanonik Franz Vogelgesang, voditelj Središnjeg odjela - pastoralna služba i djelovanje zajednica u Biskupskom ordinarijatu u Speyeru, koji je ujedno zadužen i za dušobrižništvo zajednica drugih materinskih jezika u Biskupiji Speyer, delegatom za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivicom Komadinom, predstavnikom HKM pastoralnog područja Baden-Württemberg II., voditeljem HKM Mittelbaden don Ivanom Nedićem, voditeljem misije fra Slavkom Antunovićem, bivšim voditeljem misije fra Ljubom Ivanom Sesarom, voditeljem Hrvatske katoličke zajednice (HKZ) Heilbronn i HKZ Laufen fra Radovanom Ćorićem, bivšim dekanom vlč. Gerdom Babelotzkym i domaćim njemačkim župnikom vlč. Josefom Steigerom, svećenikom na njemačkoj župi u Herxheimu vlč. Danijelom Ševom, te u asistenciji mijskog trajnog đakona Mladena Svobode. U slavlju je sudjelovao i sadašnji dekan Luydwigshafena vlč. Alban Meißner, kao i dugogodišnji pastoralni suradnik i orguljaš u HKM Ludwigshafen Alojzije Vešligaj. Skupina vjernika bila je obučena u hrvatske narodne nošnje.

Sve je na početku pozdravio fra Slavko Antunović kazavši kako je dostojno da se ponajprije zahvali Bogu za pedeset plodnih misijskih godina, a potom i vodstvu Biskupije Speyer na potpori. Ujedno je zamolio kanonika Vogelgesanga da prenese zahvalu biskupu biskupije Speyer dr. Karl-Heinzu Wiesemannu na svemu što je Biskupija činila i čini za tu hrvatsku misiju.

Na početku propovijedi mons. Vogelgesang je prenio čestitke i Božji blagoslov biskupa mons. dr. Wiesmanna za pedeset godina postojanja i djelovanja te hrvatske katoličke misije. „Kad slavimo obljetnice, potrebno se sa zahvalnošću prisjetiti što se dogodilo tijekom tih pedeset darovanih godina. U pedeset godina ovdje se puno toga dobra dogodilo. Zahvalni smo za vašu vjeru, nadu i ljubav u našoj sredini. Vjera je odnos sa živim Bogom. Dok sam bio župnik u ovoj župi na sv. misi je sudjelovalo od sto pedeset do dvjesto vjernika. Nakon mise na njemačkom jeziku, na misu na hrvatskom jeziku dolazile su hrvatske sestre i braća u ogromnom broju. Moje divljenje i zahvala svima vama na takvom svjedočenju vjere! Vi ste za nas njemačke katolike misionari koji nam životom svjedočite svoju vjeru. To je potrebno dalje prenijeti na djecu i mlade. Na svemu tome na poseban način zahvaljujem o. Sesaru i o. Antunoviću. Nada nikada ne umire jer je Isus Krist temelj naše nade. Trebamo euharistiju iz nedjelje u nedjelju kako bi u nama i nadalje bila živa vjera i nada. Bez ljubavi bi vjera i nada bile prazna riječ. Vjera i nada se konkretiziraju u ljubavi, i to ponajprije u ljubavi prema Bogu, a podjednako i prema bližnjemu. U tom duhu u zahvalnosti i radosti slavimo 50 godina hrvatske katoličke misije Ludwigshafen“, istaknuo je.

U prinosu darova dvoje učenika prinijeli su krsnu svijeću i katekizme. Djevojka i mladić prenijeli su cvijeće i knjigu Dalmacije, koje su darovali kanoniku Vogelgesangu u znak zahvalnosti Biskupiji Speyer, koja je omogućila Hrvatima katolicima slaviti Boga na hrvatskom jeziku, potaknuvši ga da možda sljedeće godine provede godišnji u Hrvatskoj. Suprug i supruga su prenijeli plodove Bosne i Hercegovine (grožđe, smokve, šljive, vino i rakiju). Umirovljenica i umirovljenik su prinijeli domaći kruh i povrće, a ministranti hostije i vino. Na kraju misnog slavlja domaći njemački župnik župe sv. Katarine Sijenske i zajednice sv. Hedwige vlč. Steiger je uputio čestitku za pedeset godina misije te zahvalio na suradnji i zajedništvu s tom njemačkom zajednicom. Uime misijskog pastoralnog vijeća prigodnu zahvalnu riječ svima je uputio Gerald Šaravanja.

Nakon zahvalne pjesme „Te Deum“, pozdravljena je domovina himnom „Lijepa naša“. Misno slavlje pjevanjem je uveličao misijski mješoviti zbor pod vodstvom Carmen Bajan i orguljskom pratnjom Filipa Ivkovića.

Slavlje je nastavljeno u misijskoj dvorani i u dvorištu pod šatorom. U prigodnom programu, kojeg su vodili Gerald Šaravanja i Irena Rozić, nastupili su misijski dječji i mješoviti zbor, folklorna skupina Matice hrvatske iz Ludwigshafen-Mannheima, a predstavio se i Nogometni klub „Croatia“ Ludwigshafen. Prigodnu riječ uputili su dosadašnji voditelj misije fra Ljubo Ivan Sesar i bivši pastoralni suradnik i orguljaš Alojzije Vešligaj, koji su na slavlje stigli iz domovine. Delegat vlč. Ivica Komadina je uputio čestitku uime Hrvatskoga dušobrižničkoga ureda i svih hrvatskih svećenika i pastoralnih suradnica i suradnika koji djeluju u hrvatskom dušobrižništvu u Njemačkoj i u svoje osobno ime. Uime Hrvatske nastave na tom području čestitku je uputio Zlatko Perhoč. Čestitku je uime susjedne HKM Mannheim uputio vlč. Robert Ružić. Fra Slavko Antunović je posebno zahvalio misijskom pastoralnom vijeću na svesrdnoj pomoći oko organizacije slavlja. Za sve je priređen ručak.

Hrvatska katolička misija bl. Alojzija Stepinca u Ludwigshafenu na Rajni osnovana je 1967., a danas broji više oko 4000 vjernika. Na područje Ludwigshafena je 1958. iz Rima došao vlč. Anton Kosina, svećenik tadašnje Riječko-senjske nadbiskupije. Vlč. Kosina se smjestio na području Kaiserslauterna. Tada je u Njemačkoj bilo samo samo šest hrvatskih svećenika, pa je pastoralno djelovao u više pokrajina. Godine 1967. u Njemačku je pridošao prvi veći val hrvatskih radnika u Ludwigshafen i Mannheim. Iz tih se razloga vlč. Kosina preselio u Ludwigshafen, gdje je bio voditeljem HKM Ludwigshafen od njezina osnutka 1967. do 1985. godine. U misiji je od 1970. do 1971. na ispomoći bio svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije vlč. Marijan Bevanda. Od 1971. do 1978. u misiji je kao dušobrižnik djelovao vlč. Milivoj Galić, svećenik iste biskupije. Od 1. kolovoza 1985. do 2016. voditelj je misije fra Ljubo Sesar, član Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu. Naslijedio ga je 2016. fra Slavko Antunović, član iste Provincije. Kao pastoralni suradnik u misiji je od 1986. do 2015. djelovao Alojzije Vešligaj. U misji djeluje od 2016. kao tajni đakon djeluje Mladen Svoboda. Od 2016. kao pastoralna suradnica i tajnica u misiji djeluje s. Valerija Šimović, franjevka Družbe sestara Bezgrešnog začeća III. Reda sv. Franje iz Dubrovnika.

Vlč. Galić je zajedno s vlč. Kosinom pastorizirao i područje Speyera. Hrvatska katolička misija Speyer osnovana je 1978., a od početka do prestanka njezina samostalnog djelovanja 2010. vodio ju je vlč. Galić. Godine 2010. područje HKM Speyer se pripaja HKM Ludwigshafen i tako je nastala jedinstvena HKM Ludwigshafen koja obuhvaća i Speyer.

Misna slavlja na hrvatskom jeziku služe se u crkvi sv. Hedwige u Ludwigshafenu, u franjevačkoj kapeli u konviktu sestara franjevki u Kaisers­lauternu, u crkvi sv. Josipa u Speyeru u kojoj je od listopada 2009. kip bl. Alojzija Stepinca, i u crkvi Gospina Mira u Homburgu. (kta/a.p.)



foto