Humac, 23. listopad 2017.

U organizaciji Franjevačkog samostana i župe sv. Ante Padovanskog Humac 21. i 22. listopada 2017. je održan Znanstveni skup povodom 150 godina od početka izgradnje franjevačkog samostana na Humcu. Na početku skupa sve prisutne u ime organizatora pozdravio je gvardijan fra Dario Dodig.

„Ovo je prvi znanstveni skup u cijeloj povijesti ovog samostana koji je u mnogočemu značajan, a vjerujem da će ovaj znanstveni skup sve nas obogatiti mnogim podacima koji su bili važni za ovaj samostan i za cijeli ljubuški kraj“ rekao je fra Dario te istaknuo da će ovi radovi biti nezaobilazni za budućnost kako i za daljnje proučavanje čemu je i bio cilj.

Pozdravnu riječ dobrodošlice imao je zamjenik provincijala Hercegovačke franjevačke provincije fra Ivan Ševo. „Draga redovnička braćo, časne sestre, poštovani prijatelji, sestre i braćo u Kristu, sve vas od srca pozdravljam, izričući ujedno iskrenu i radosnu dobrodošlicu. To činim u ime o. provincijala fra Miljenka, naše Uprave i u svoje osobno ime. Iskreno zahvaljujem braći u ovom bratstvu na čelu s gvardijanom fra Dariom na velikom trudu oko organiziranja Znanstvenog skupa u povodu 150 godina od početka izgradnje franjevačkog samostana na Humcu, kao i na prepoznatljivom gostoprimstvu. Zahvaljujem svim našim predavačima, kao i svim sudionicima ovog skupa. Podsjećam vas, samostan na Humcu svim je članovima naše Provincije jedna od temeljnih i najdražih postaja u fazi mladenačke formacije; ujedno mnogima je među nama ovaj samostan i župa bila prva postaja s koje smo poletjeli dalje u život. To sam i ja osobno doživio, pa to ovdje spominjem s velikim ponosim“, rekao je fra Ivan.

Moderator znanstvenog skupa bio je fra Stipan Klarić, a glazbene točke izvodila je klapa Benedictus. „Koliko je zahtjevno i teško bilo sve organizirati znaju oni koji su odvojili svoje dragocjeno vrijeme i uložili svoj trud u današnje izlaganje, a i ono što ćemo mi imati u pisanom obliku u zbornika radova“ rekao je fra Stipan te iznio nekoliko tehničkih napomena za sudionike.

Prvi dio izlaganja započeo je Ivo Lučić s temom Opći geografsko-povijesni presjek Ijubuške općine. Robert Jolić je obradio temu Stara župa Veljači (Ljubuški) i osnutak župe Humac, a Vlado Pavičić je govorio o stanovništvu prostora današnje župe Humac do početka njezina osamostaljenja. Andrija Nikić održao je izlaganje na temu Izgradnja samostana na Humcu, a Mirko Rašić temu Nekropola helenističkog tipa Mrljanovac. Nakon toga je Milan Nosić govorio o Humačkoj ploči. Miroslav Palameta je obradio temu Značenje simbola na Ijubuškim stećcima, a Ante Paponja temu Ljubuški kraj u otomanskom razdoblju. Drugi dio izlaganja započeo je Tihomir Zovko temom Ljubuški kraj u austrougarskom i starojugoslavenskom razdoblju, a Ivica Šarac je pripremio izlaganje o stanju u Ljubuškome za vrijeme Drugoga svjetskog rata. Miroslav Akmadža održao je izlaganje na temu Samostan i župa Humac u svjetlu crkveno-državnih odnosa u razdoblju komunističke vladavine, i ovaj prvi dan svojim predavanjem je zaključio Ivo Lučić s temom Ljubušaci u vrijeme komunističke vladavine.

Program drugog dana započeo je predavanjem Žarko llić na temu Izgradnja stare i nove crkve na Humcu, a nakon toga je Dario Dodig govorio o Duhovnim zvanjima iz humačke župe, posebno istaknuvši tri značajna svećenika fra Lovru Šitovića te fra Bonicija i fra Ljudevita Rupčića. Ante Marić je obradio temu Franjevačke odgojno-školske ustanove na Humcu i Ljubuškom, a Natalija Palac je govorila o ženskim redovničkim ustanovama u Ljubuškom.

Prije kraja prvog djela glazbenu točku je izvela klapa Benedictus, nakon čega je Željka Šaravanja predstavila poštansku marku "150. obljetinica obnove Franjevačkog samostana na Humcu" koja je tiskana u arku od 9 maraka, a prate je žig i omotnica prvoga dana (FDC). Autorica ovog humačkog izdanja je akademska slikarica Magdalena Džinić Hrkać.

Drugi dio izlaganja započeo je humački župnik fra Ljubo Kurtović izlaganjem o današnjem pastoralnom stanju župe Humac te je Marko Dragić pripremio temu Mjesta molitve (misišta), zavjeta i pobožnosti u humačkoj župi, a nakon njega je moderator znanstvenog skupa Stipan Klarić govorio o temi Nabožna društva u humačkoj župi. Stanko Mabić je obradio temu Glazbena baština crkve i samostana na Humcu, a Vlado Pandžić temu „Kršni zavičaj” kao ljetopis Hercegovine. Završno izlaganje drugog dana svojim predavanjem je zaključila Perina Meić govoreći o Veselku Koromanu i pjesnici Ijubuškog kraja.

Sva izlaganja bit će prilagođena za zbornik radova čije izdavanje se očekuje početkom sljedeće godine. (kta/a.b.)



