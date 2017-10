Sarajevo, 23. listopad 2017.

Peta redovita sjednica Drugog saziva Vijeća za mlade Vrhbosanske nadbiskupije održana je 20. listopada 2017. u prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih (NCM) Ivan Pavao II. u Sarajevu. Na samom početku, nazočne su pozdravili i izrazili dobrodošlicu nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić te ravnatelj NCM-a dr. Šimo Maršić, potom se pristupilo imenovanju novih članova Vijeća.

Nakon imenovanja i predstavljanja novih vijećnika, na sjednici se razgovaralo o novim aktivnostima koje će Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II., uz dosadašnje aktivnosti, realizirati u predstojećem razdoblju, a to su edukacija o zaštiti djece Because we care te program za djecu i mlade grada Sarajeva, kao i ponuda za mlade iz drugih dijelova Nadbiskupije. Također su nazočni podijelili svoja iskustva u radu s mladima u proteklom razdoblja, kao i teškoćama s kojima su se susreli.

Naglasivši potrebu intenzivnijeg rada s mladima zbog trenda izraženih migracija, dr. Maršić je istaknuo da Centar za mlade također u skorijoj budućnosti želi pomoći mladima u pronalasku posla kroz program doškolovavanja i prekvalifikacije, kako bi se u skladu s potrebama tržišta rada dodatno osposobile mlade osobe koje će moći pronaći svoje mjesto unutar granica Bosne i Hercegovine.

Sjednica je završena izrazima zahvalnosti na dosadašnjem radu i zalaganju.

Nakon radnog dijela, uslijedilo je euharistijsko slavlje koje je predvodio kardinal Puljić. U svojoj propovijedi, Kardinal je naglasio potrebu otvorenosti ljudskog bića da ga Božja riječ poučava jer je ona ta koja srce čuva od okorjelosti i opravdavanja grijeha, ali i potiče na razvijanje darova, za osobnu izgradnju i izgradnju zajednice. Također je potaknuo prisutne vijećnike da budu spremni prihvatiti križ i strpljivo slijediti Krista, istaknuvši da onaj tko nije spreman na žrtvu ne može biti graditelj budućnosti, te da osobito Centar za mlade, koji slavi 10 godina postojanja, treba nastaviti biti žarište koje će poticati mladost da preuzme odgovornost za budućnost. (kta/mladicentar)



