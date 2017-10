Vatikan, 23. listopad 2017.

Vjernik treba dati Bogu i svijetu ono što im pripada – istaknuo je papa Franjo nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 22. listopada 2017. na Trgu svetoga Petra. Papa se u svojem razmišljanju usredotočio na odlomak iz Evanđelja po Marku (usp. Mt 22,15-21), u kojem nailazimo na slavni Isusov citat: „Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje“, te je istaknuo da je plaćanje poreza već u Isusovo vrijeme bilo teško pitanje.

Farizeji su htjeli Isusu podmetnuti zamku postavljajući mu pitanje „je li dopušteno dati porez caru ili nije“, no Isus je mirno reagirao i ponudio gore spomenuti odgovor. Na političko je pitanje Isus odgovorio na način koji je istodobno praktičan i duhovan: s jedne strane objašnjava da je plaćanje poreza dužnost prema zemaljskim vlastima, a ne idolopoklonstvo, dok s druge strane podsjeća na primat Boga, pozivajući da se Bogu poda ono što je Božje.

Isus je to pokazao na primjeru novčića na kojem se nalazio carev lik. To se može shvatiti i kao simbol da je Božja slika utisnuta u svakog pojedinog od nas. Svaki čovjek takoreći pripada Bogu jer je On svima dao sve – rekao je papa Franjo te dodao da bi svi mi trebali biti zahvalni na tome.

S tim je povezan i poziv svim vjernicima da se angažiraju u svijetu, a da se pritom ne suprotstavljaju Bogu. Umjesto toga, vjernici bi trebali osvijetliti svijet „Božjim svjetlom“. I to, u kombinaciji s pouzdanjem u Boga, ne vodi u bijeg od stvarnosti, nego u to da podamo Bogu ono što je Božje. Kršćanin tako s povjerenjem promatra budućnost, živeći svoj zemaljski život u punini i suočavajući se hrabro s izazovima – kazao je na kraju nagovora papa Franjo.

Sveti je Otac nakon molitve Anđeoskog pozdravljenja napomenuo kako se toga dana slavi Svjetski dan misija na temu „Misija u srcu kršćanske vjere“. Papa je uputio poziv da unesemo „radost poslanja“ u sva područja života. Podsjetio je također kako će se u listopadu 2019. godine obilježiti posebni misijski mjesec. Riječ je o tomu da se promiče i podupre evangelizacija „ad gentes“. Rekao je da se danas slavi i spomendan sv. Ivana Pavla II. te je upravo zagovoru tog misionarskog pape povjerio poslanje Crkve u svijetu. Papa Franjo je osim toga pozvao na molitvu za mir u svijetu, a posebice za Keniju, gdje vlada velika napetost zbog spornih predsjedničkih izbora koji su se održali 8. kolovoza ove godine. Na tim je izborima pobijedio Uhuru Kenyatta, no Vrhovni je sud poništio izbore zbog nepravilnosti i nezakonitosti u izbornom procesu. Novi će se izbori tako održati 26. listopada ove godine. Sveti je Otac kazao da pomno prati situaciju u toj afričkoj zemlji koju je posjetio 2015. godine te se moli da će Kenijci uz pomoć konstruktivnog dijaloga uspjeti nadvladati sadašnje poteškoće, imajući pritom na srcu potragu za općim dobrom. (kta/rv)