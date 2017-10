Vatikan, 22. listopad 2017.

Poslanje u srcu kršćanske vjere – tema je koju je Papa izabrao za ovogodišnji Svjetski misijski dan, koji se slavi u nedjelju, 22. listopada 2017. Na tiskovnoj konferenciji u Vatikanu, koja se o toj temi održala prošlih dana, govorili su kardinal Fernando Filoni, pročelnik Zbora za evangelizaciju naroda, pater Tadeusz Novak, glavni tajnik pro tempore Papinskoga misijskog djela za širenje vjere i nadbiskup Protase Rugambwa, predsjednik Papinskih misijskih djela.

Tiskovna konferencija započela je projekcijom videa koji je prikazao dvije situacije, naizgled vrlo udaljene: duhovno zauzimanje zajednice redovnicâ u klauzuri, i život u jednoj afričkoj misiji. Kardinal Filoni tom je prigodom objasnio da ti prizori žele pokazati kako se molitva pretvara u djelovanje, jer poslanje bez duhovnosti postaje jednostavno socijalno djelovanje, ali lišeno duše. Kao što je napisao Papa u poruci – napomenuo je kardinal – u kojoj se kaže da postoji duhovnost koja pokreće. Ako nedostaje takve duhovnosti, možemo se svesti na to da obavljamo važnu, dobru socijalnu djelatnost, ali mi smatramo da ona ima dušu, a ta se duša hrani molitvom.

Na početku poruke za Svjetski misijski dan Sveti Otac postavlja tri bitna pitanja i kaže: Što je temelj misije? Odgovor je jasan – rekao je kardinal – Isus kaže: ja sam put, istina i život. To je temelj misije – donositi Isusa jer je on put, istina i život. Ako se to ne ostvaruje, kako kaže Papa, mogli bismo biti na stupnju ideologije, određenoga nauka, ali zacijelo ne sustava koji želi Isus, a to je spasenje, posvećivanje, milost i dobro za čovjeka – istaknuo je kardinal Filoni.

Što je srce misije?, drugo je pitanje koje postavlja Papa, te odgovara da je srce misije susret s Kristom na koji svaki čovjek ima pravo. Treće je Papino pitanje: Kakvo je ponašanje prijeko potrebno za misije? I tu odgovara da je to dimenzija izlaska – kazao je kardinal te objasnio – Za taj izlazak nije dostatno jednostavno izići. Papa, naime, govori o duhovnosti neprestanoga izlaska.

Pročelnik Zbora za evangelizaciju naroda je na kraju kazao da su svi vjernici pozvani na misionarsko djelovanje, potaknuti Papinom brigom izraženom upravo kroz Papinska misijska djela. To je istaknuo i pater Tadeusz, napominjući da je Evanđelje za sve ljude. Poslanje Crkve nije zadaća isključivo svećenikâ ili Bogu posvećenih osobâ. Svi smo mi, kršćani, po krštenju i po vjeri pozvani živjeti i propovijedati Evanđelje svojim životom, kako bismo potaknuli susret drugih sa živim Kristom. To je vrlo važna zadaća koju imaju laici – kazao je p. Novak.

Nadbiskup Rugambwa, istaknuo je pak razliku između evangelizacije i prozelitizma, napominjući da svaki kršćanin može biti svjedok vjere. Prozelitizam zacijelo znači uzeti nekoga, u smislu kupiti ga, pokazati lice s namjerom da ga se osvoji. Upravo je suprotno život, svjedočanstvo koje privlači. Privlačnost, to je ono što nam govori Papa. I mi želimo promicati tu misao, da religija treba 'privlačiti' načinom djelovanja i života vjernika – istaknuo je nadbiskup.

Na kraju su tiskovne konferencije predstavljeni podatci o katolicima u svijetu, koje je objavila agencija Fides. Kardinal Filoni je komentirao brojeve koji pokazuju porast broja vjernikâ na svim kontinentima osim u Europi. Na tom je kontinentu broj katolika pao za 1.344.000. Istina je da je na drugim kontinentima porast stanovništva mnogo veći nego u Europi i Americi. Ali, kako je govorio papa Benedikt XVI., tu se može naći i vidjeti radost vjere – rekao je na kraju kardinal Filoni. (kta/rv)